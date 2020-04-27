Сегодня мы расскажем о действительно классных сервисах – развивающих сайтах для детей разного возраста. Ведь новые, качественные и актуальные знания – действительно один из самых стоящих подарков, который вы можете сделать для своего ребенка.

В век интернета и всеобщей цифровизации грех жаловаться на недостаток информации. А если вы все еще не знаете, где и как можно отлично занять ребенка, то вам точно к нам. Поговорим об онлайн платформах, мобильных приложениях и играх.

Чем бы ни увлекался ваш ребенок и какие бы способности ни проявлял, в сети для любого найдется занятие по душе. Сегодня об обучающих платформах, которые нацелены на развитие таких навыков, как:

логика;

внимание;

память;

общая эрудиция.

Все чаще родители обращаются в сеть в поисках интересных развивающих сайтов , которые подойдут и маленьким детям ( 4-5 лет ), и тем, кто постарше (11-12 лет.)

Но стоит понимать: подобные игры на компьютере, планшете или телефоне – это не «няня» для ребенка, не волшебная таблетка, благодаря которой вы отдохнете от своих родительских обязанностей. Это реальная возможность помочь ребенку стать более развитым, подкованным и эрудированным. Отличная возможность воспользоваться преимуществами всемирной паутины.

Как выбрать онлайн платформу

Есть множество моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание при выборе онлайн занятий для всестороннего обучения:

Сколько лет ребенку?

Какие у него сильные и слабые стороны?

В чем преуспевает и какие способности лидирующие?

Какое время оптимально для занятий?

Безопасен ли сайт?

Сколько это будет стоить?

В нашем рейтинге мы постарались учесть все вышеперечисленные аспекты. Сразу отметим, что ни один их перечисленных сайтов не спамит рекламой и не предлагает вредоносные внешние ссылки, что обеспечивает полную безопасность для малышей .

Краткий обзор платформ

Чтобы вам было удобнее разобраться, мы подобрали платформы в соответствии с возрастом:

Онлайн сервисы с элементами игры, развлекательного контента для детей с 2-х лет, 4-5 лет. В основном они нацелены на развитие кругозора, знакомство с окружающим миром и миром букв и цифр. Образовательные сайты с многочисленными заданиями на развитие всех навыков мышления, эрудиции для дошколят и младшего школьного возраста (5-6 и 7-9 лет). Обучающие сервисы для детей 10-11 лет с множеством онлайн тренажеров, тематических курсов и упражнений.

Онлайн платформы на развитие кругозора и навыков мышления

1. Умназия Пробное занятие Скидки до 80% Перейти на сайт «Совершенно иной уровень» – так отзываются о сервисе «Умназия» родители, и они правы. Вроде и школьная программа, но подача иная – интересная, удобная и понятная, побуждающая к самостоятельному изучению нового, заставляющая «шевелить мозгами». В Умназии занимаются дети 6-13 лет. Платформа достаточно проста и функциональна, разобраться ребенку самостоятельно не составит труда. Основные программы: интерактивные тренажеры на развитие навыков мышления (память, логика и пр.);

курс финансовой грамотности;

краткие тематические курсы на расширение кругозора;

бесплатные олимпиады и возможность к ним подготовиться. Простая регистрация, личный кабинет с контролем прогресса, награды за активное и успешное обучение, официальный диплом о прохождении курсов – все, чтобы ребенок занимался с интересом. Цены удивляют: сейчас все программы стоят всего 2495 руб. (вместо 13990 руб.) А если не нужны все – можно покупать занятия на тренажере по-отдельности. Возраст 6-13 лет Тип обучения Online Цена 2500 руб./курс Сайт Перейти 5 /5 4.2 /5

2. LogicLike «Премия Рунета 2017» Перейти на сайт «LogicLike» – бренд года 2018 в номинации «Образование». И не зря. Главная задача сервиса – научить мыслить логически и не пасовать перед сложными задачами. Здесь зарегистрированы юные пользователи из разных стран – отличная возможность стать участником (а, возможно, и лидером) международного рейтинга. Курс рассчитан на детей 5-12 лет. Все задания – это некая форма игры, которая не даст ребенку заскучать. Он обязательно попросит: «Еще!», но будьте последовательны – разработчики не рекомендуют торопиться и проходить весь курс за день. В «LogicLike» собраны более 3500 задач: задания на логику и пространство,



истина или ложь;



шахматные партии;



навыки построения алгоритмов и функций;



олимпиадные задания с теорией и лекциями в видео формате. Доступ платный: месяц – 390 руб., полгода – 1680 руб. Сейчас «LogicLike» предоставляет скидки новым пользователям 25%. Акции и скидки Возраст с 5 лет Тип обучения Online Цена 390 руб./мес. Сайт Перейти 4.7 /5 5 /5

3. Тили В целом проект «Тили» создан, чтобы подготовить ребенка к школе, заложить основу для новых знаний. Идеальный вариант для детей 2-8 лет. Все задания соответствуют федеральным стандартам. Здесь собрано огромное количество упражнений на отработку базовых навыков: знакомство с цифрами и счетом, с алфавитом;

упражнения на развитие памяти и логического мышления;

логопедические задания, которые считаются очень важными при подготовке к школе;

познание окружающего мира. Задания даются в игровой и красочной форме, есть аудио сопровождение. Доступ к платформе бесплатный, но он ограничен 10-ю упражнениями в день. Если вам этого недостаточно, можно купить полный курс (390 руб./мес.). Но сейчас, когда все находятся дома на самоизоляции, «Тилли» предоставляет замечательную возможность заниматься без ограничений бесплатно! 5 /5

5. Мир и приключения «Чевостика» «Пробное занятие» Скидка до 40% Перейти на сайт Образовательный проект “Приключения Чевостика” вырос из известных одноименных аудиоэнциклопедий, где рассказывается о путешествиях двух героев - дяди Кузи и его маленького любопытного друга Чевостика. Каждая остановка в этих путешествиях - отдельный урок, в котором дядя Кузя рассказывает Чевостику и детям о том, как устроен окружающий мир. Такой формат подачи информации развивает у детей логику, память и внимание. Сейчас на сайте 100 путешествий, или интерактивных энциклопедий, по разным темам: от физики и стихосложения до театра и истории денег. После изучения всех фактов конкретного урока ребенок может пройти тест и проверить, как усвоены знания. И если на все вопросы он отвечает правильно, то открывается доступ к тематическим играм. Проект ориентирован на детей от 4-х лет и до младшего школьного возраста. Особенности образовательной платформы «Чевостик» Более 100 энциклопедий, тестов и развивающих игр.

Интерактивные иллюстрации с аудиосопровождением.

Родительский кабинет, в котором можно отслеживать успехи и интересы ребенка.

Странички проекта в популярных соцсетях Facebook, Instagram и ВКонтакте, в которых публикуются короткие познавательные видео. Разработчики платформы «Приключения Чевостика» уверены, что интересные занятия помогут детям вдохновиться на что-то большее и найти любимое дело. Родители могут определить, чем больше всего интересуется ребенок, в каком направлении нужно дальше развивать его таланты. На сайте есть пробный период 3 дня, в течение которого вам будут доступны абсолютно все материалы совершенно бесплатно. В дальнейшем обучение идет по подписке. Стартовый тариф - 350 рублей в месяц. Также в мае на платформе действует специальное предложение для посетителей сайта Study.ru - подписка на год за 999 руб. Для получения подписки по такой стоимости вам надо после регистрации на сайте на странице тарифов - https://chevostik.ru/cabinet/select_tariff - ввести промокод studyru.

6. Chester Chess «Пробное занятие» Перейти на сайт Что объединяет Наполеона, Менделеева, Льва Толстого и Арнольда Шварценеггера? Страсть к шахматам! В эту увлекательную игру любили и по сей день продолжают играть многие известные личности, политики, ученые, писатели, артисты и спортсмены. Эта дисциплина, а где-то даже и спорт, включается в учебные программы многих образовательных учреждений. И это неудивительно – играя в шахматы, ребенок развивает множество умений и навыков: усидчивость;

внимательность;

критическое мышление;

стратегическое планирование;

творческие способности;

анализ и пр. И если вы хотите, чтобы и ваш ребенок обладал всеми перечисленными качествами, смело записывайте его на онлайн курсы по шахматам от Chester Chess. Здесь не будет скучных и длинных лекций с серьезными профессорами, а будут интересные уроки в игровой форме на интерактивной шахматной доске. Ребенок сам сможет управлять игровым процессом, а помогать ему будет мультяшный персонаж – кот Честер, который объяснит правила, даст подсказки и проверит правильность выполнения заданий. Chester Chess предлагает 3 курса на выбор: Для начинающих (с любого возраста). Тут разбираются правила игры, значения шахматных фигур и пр. Для продвинутых. На этом курсе Честер расскажет об основных и самых захватывающих стратегиях. Оба курса по выгодной цене. Курсы можно проходить в любое время и неограниченное количество раз с любого устройства (ПК, планшет, смартфон).

Презентацию Chester Chess можно увидеть на YouTube.

7. Финзнайка «Финзнайка» – совместный проект министерства финансов РФ, Всемирного банка и других крупных организаций с целью привить школьникам 5-11-х классов культуру финансов, повысить грамотность в вопросах, связанных с деньгами. Здесь освещается масса полезных и актуальных тем: банки и валюта;

страхование;

деньги и бизнес;

семья, семейный бюджет и государство. Разные типы заданий для каждой возрастной категории: младшему и среднему звену – полу игровая форма, кроссворды и ребусы;

для старшеклассников – тесты, олимпиады и задания на сопоставление и поиск причинно-следственных связей. Можно заниматься индивидуально или в группе, поднимать личный рейтинг, зарабатывать очки и получать призы, участвовать в турнирах и совершать покупки в онлайн магазине «Финзнайки». Сервис, бесспорно, полезный, актуальный, а главное – полностью бесплатный. Рейтинг: Play Market – 3,8 App Store – 4,3

8. Квадривиум «Квадривиум» – онлайн академия, которая разработала собственную методику раннего обучения детей (3-5 лет). Главные преимущества школы: сбалансированные 30-ти минутные задания;

гармоничное и всестороннее развитие ребенка;

высокая оценка министерства образования РФ;

еженедельные бонусы в виде настольных игр, карточек и шаблонов. Урок построен на принципе частой смены деятельности – это важно для детей дошкольного возраста. В течение одного занятия ученику предлагается порядка 20-30 разнообразных заданий, направленных на расширение кругозора и развитие следующих навыков: память;

мышление;

воображение;

внимание. Все в игровой форме и очень доступно. Есть возможность заниматься самостоятельно с родителем или с помощью педагога. Сервис платный: цена зависит от выбранного количества дней для занятий. Сейчас на сайте скидки – 45 дней за 1900 руб. вместо прежних 2800 руб. ВИДЕОФАЙЛ (https://youtu.be/MsMrm--KCd0) 5.0 /5

9. Сказбука «Сказбука» – мобильное приложение для детей 2-7 лет. Очень яркое, красочное и увлекательное. В 2018-19 гг. было удостоено множества международных наград. При регистрации приложение узнает все об интересах и увлечениях вашего и ребенка и составляет персональный план обучения. Технологии «Сказбуки»: искусственный интеллект, который подстраивается под ребенка и его активность;

развитие таких типов мышления, как: творческое, эмпирическое, философское, инженерное и пр.;

игры составлены таким образом, чтобы максимально развивать мелкую моторику;

формирование позитивного мышления у ребенка за счет мотивации (награды и бонусы). Основные сферы, на которые направлены обучающие игры в Сказбуке: цифры и буквы;

размеры, формы и цвета;

навыки чтения и количественного счета;

развитие интеллекта и логического мышления. Приложение платное: первый месяц - 149 руб., далее – 999 руб./3 мес.

Часто задаваемые вопросы