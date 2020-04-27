Сегодня мы расскажем о действительно классных сервисах – развивающих сайтах для детей разного возраста. Ведь новые, качественные и актуальные знания – действительно один из самых стоящих подарков, который вы можете сделать для своего ребенка.
В век интернета и всеобщей цифровизации грех жаловаться на недостаток информации. А если вы все еще не знаете, где и как можно отлично занять ребенка, то вам точно к нам. Поговорим об онлайн платформах, мобильных приложениях и играх.
Чем бы ни увлекался ваш ребенок и какие бы способности ни проявлял, в сети для любого найдется занятие по душе. Сегодня об обучающих платформах, которые нацелены на развитие таких навыков, как:
логика;
внимание;
память;
общая эрудиция.
Все чаще родители обращаются в сеть в поисках интересных развивающих сайтов , которые подойдут и маленьким детям ( 4-5 лет ), и тем, кто постарше (11-12 лет.)
Но стоит понимать: подобные игры на компьютере, планшете или телефоне – это не «няня» для ребенка, не волшебная таблетка, благодаря которой вы отдохнете от своих родительских обязанностей. Это реальная возможность помочь ребенку стать более развитым, подкованным и эрудированным. Отличная возможность воспользоваться преимуществами всемирной паутины.
Как выбрать онлайн платформу
Есть множество моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание при выборе онлайн занятий для всестороннего обучения:
Сколько лет ребенку?
Какие у него сильные и слабые стороны?
В чем преуспевает и какие способности лидирующие?
Какое время оптимально для занятий?
Безопасен ли сайт?
Сколько это будет стоить?
В нашем рейтинге мы постарались учесть все вышеперечисленные аспекты. Сразу отметим, что ни один их перечисленных сайтов не спамит рекламой и не предлагает вредоносные внешние ссылки, что обеспечивает полную безопасность для малышей .
Краткий обзор платформ
Чтобы вам было удобнее разобраться, мы подобрали платформы в соответствии с возрастом:
Онлайн сервисы с элементами игры, развлекательного контента для детей с 2-х лет, 4-5 лет. В основном они нацелены на развитие кругозора, знакомство с окружающим миром и миром букв и цифр.
Образовательные сайты с многочисленными заданиями на развитие всех навыков мышления, эрудиции для дошколят и младшего школьного возраста (5-6 и 7-9 лет).
Обучающие сервисы для детей 10-11 лет с множеством онлайн тренажеров, тематических курсов и упражнений.
Онлайн платформы на развитие кругозора и навыков мышления
«Совершенно иной уровень» – так отзываются о сервисе «Умназия» родители, и они правы. Вроде и школьная программа, но подача иная – интересная, удобная и понятная, побуждающая к самостоятельному изучению нового, заставляющая «шевелить мозгами».
В Умназии занимаются дети 6-13 лет. Платформа достаточно проста и функциональна, разобраться ребенку самостоятельно не составит труда.
Основные программы:
интерактивные тренажеры на развитие навыков мышления (память, логика и пр.);
курс финансовой грамотности;
краткие тематические курсы на расширение кругозора;
бесплатные олимпиады и возможность к ним подготовиться.
Простая регистрация, личный кабинет с контролем прогресса, награды за активное и успешное обучение, официальный диплом о прохождении курсов – все, чтобы ребенок занимался с интересом.
Цены удивляют: сейчас все программы стоят всего 2495 руб. (вместо 13990 руб.) А если не нужны все – можно покупать занятия на тренажере по-отдельности.
«LogicLike» – бренд года 2018 в номинации «Образование». И не зря. Главная задача сервиса – научить мыслить логически и не пасовать перед сложными задачами. Здесь зарегистрированы юные пользователи из разных стран – отличная возможность стать участником (а, возможно, и лидером) международного рейтинга.
Курс рассчитан на детей 5-12 лет. Все задания – это некая форма игры, которая не даст ребенку заскучать. Он обязательно попросит: «Еще!», но будьте последовательны – разработчики не рекомендуют торопиться и проходить весь курс за день.
В «LogicLike» собраны более 3500 задач:
задания на логику и пространство,
истина или ложь;
шахматные партии;
навыки построения алгоритмов и функций;
олимпиадные задания с теорией и лекциями в видео формате.
Доступ платный: месяц – 390 руб., полгода – 1680 руб. Сейчас «LogicLike» предоставляет скидки новым пользователям 25%.
В целом проект «Тили» создан, чтобы подготовить ребенка к школе, заложить основу для новых знаний. Идеальный вариант для детей 2-8 лет. Все задания соответствуют федеральным стандартам.
Здесь собрано огромное количество упражнений на отработку базовых навыков:
знакомство с цифрами и счетом, с алфавитом;
упражнения на развитие памяти и логического мышления;
логопедические задания, которые считаются очень важными при подготовке к школе;
познание окружающего мира.
Задания даются в игровой и красочной форме, есть аудио сопровождение.
Доступ к платформе бесплатный, но он ограничен 10-ю упражнениями в день. Если вам этого недостаточно, можно купить полный курс (390 руб./мес.). Но сейчас, когда все находятся дома на самоизоляции, «Тилли» предоставляет замечательную возможность заниматься без ограничений бесплатно!
Онлайн-школа «Дошколята» - это комплексное развитие и подготовка детей к поступлению в школу.
В основном курсе подготовки к школе идут занятия по 4 предметам: математика, грамота, чтение и окружающий мир. А также по психоэмоциональной подготовке: любовь к учебе, самостоятельность, уверенность в своих силах.
Программа соответствует стандартам подготовки к вступительным экзаменам в первый класс.
Занятия в «Дошколятах» - это:
Занятия в Zoom с использованием интерактивных возможностей;
Живое общение и поддержка от учителя для детей;
Регулярная диагностика знаний и обратная связь;
Игровой формат: квесты, лабиринты, виртуальные путешествия
Личностно-ориентированный подход: учитель отталкивается от интересов и уровня ребенка;
Удобное расписание. Большое количество групп и занятий с понедельника по субботу.
Помимо подготовки по предметам, дошкольники усваивают навыки саморазвития и познания мира. В любой момент малыш и родители могут рассчитывать на всестороннюю поддержку от учителя, психолога и администрации школы.
Для занятий необходимы интернет и компьютер или ноутбук. Родители экономят время, а дети берегут свое здоровье в условиях текущей эпидемиологической ситуации.
Образовательный проект “Приключения Чевостика” вырос из известных одноименных аудиоэнциклопедий, где рассказывается о путешествиях двух героев - дяди Кузи и его маленького любопытного друга Чевостика.
Каждая остановка в этих путешествиях - отдельный урок, в котором дядя Кузя рассказывает Чевостику и детям о том, как устроен окружающий мир.
Такой формат подачи информации развивает у детей логику, память и внимание.
Сейчас на сайте 100 путешествий, или интерактивных энциклопедий, по разным темам: от физики и стихосложения до театра и истории денег. После изучения всех фактов конкретного урока ребенок может пройти тест и проверить, как усвоены знания. И если на все вопросы он отвечает правильно, то открывается доступ к тематическим играм.
Проект ориентирован на детей от 4-х лет и до младшего школьного возраста.
Особенности образовательной платформы «Чевостик»
Более 100 энциклопедий, тестов и развивающих игр.
Интерактивные иллюстрации с аудиосопровождением.
Родительский кабинет, в котором можно отслеживать успехи и интересы ребенка.
Странички проекта в популярных соцсетях Facebook, Instagram и ВКонтакте, в которых публикуются короткие познавательные видео.
Разработчики платформы «Приключения Чевостика» уверены, что интересные занятия помогут детям вдохновиться на что-то большее и найти любимое дело. Родители могут определить, чем больше всего интересуется ребенок, в каком направлении нужно дальше развивать его таланты.
На сайте есть пробный период 3 дня, в течение которого вам будут доступны абсолютно все материалы совершенно бесплатно.
В дальнейшем обучение идет по подписке. Стартовый тариф - 350 рублей в месяц.
Также в мае на платформе действует специальное предложение для посетителей сайта Study.ru - подписка на год за 999 руб.
Что объединяет Наполеона, Менделеева, Льва Толстого и Арнольда Шварценеггера? Страсть к шахматам! В эту увлекательную игру любили и по сей день продолжают играть многие известные личности, политики, ученые, писатели, артисты и спортсмены.
Эта дисциплина, а где-то даже и спорт, включается в учебные программы многих образовательных учреждений. И это неудивительно – играя в шахматы, ребенок развивает множество умений и навыков:
усидчивость;
внимательность;
критическое мышление;
стратегическое планирование;
творческие способности;
анализ и пр.
И если вы хотите, чтобы и ваш ребенок обладал всеми перечисленными качествами, смело записывайте его на онлайн курсы по шахматам от Chester Chess.
Здесь не будет скучных и длинных лекций с серьезными профессорами, а будут интересные уроки в игровой форме на интерактивной шахматной доске.
Ребенок сам сможет управлять игровым процессом, а помогать ему будет мультяшный персонаж – кот Честер, который объяснит правила, даст подсказки и проверит правильность выполнения заданий.
Chester Chess предлагает 3 курса на выбор:
Для начинающих (с любого возраста). Тут разбираются правила игры, значения шахматных фигур и пр.
Для продвинутых. На этом курсе Честер расскажет об основных и самых захватывающих стратегиях.
Оба курса по выгодной цене.
Курсы можно проходить в любое время и неограниченное количество раз с любого устройства (ПК, планшет, смартфон).
Презентацию Chester Chess можно увидеть на YouTube.
«Финзнайка» – совместный проект министерства финансов РФ, Всемирного банка и других крупных организаций с целью привить школьникам 5-11-х классов культуру финансов, повысить грамотность в вопросах, связанных с деньгами.
Здесь освещается масса полезных и актуальных тем:
банки и валюта;
страхование;
деньги и бизнес;
семья, семейный бюджет и государство.
Разные типы заданий для каждой возрастной категории:
младшему и среднему звену – полу игровая форма, кроссворды и ребусы;
для старшеклассников – тесты, олимпиады и задания на сопоставление и поиск причинно-следственных связей.
Можно заниматься индивидуально или в группе, поднимать личный рейтинг, зарабатывать очки и получать призы, участвовать в турнирах и совершать покупки в онлайн магазине «Финзнайки».
Сервис, бесспорно, полезный, актуальный, а главное – полностью бесплатный.
«Квадривиум» – онлайн академия, которая разработала собственную методику раннего обучения детей (3-5 лет).
Главные преимущества школы:
сбалансированные 30-ти минутные задания;
гармоничное и всестороннее развитие ребенка;
высокая оценка министерства образования РФ;
еженедельные бонусы в виде настольных игр, карточек и шаблонов.
Урок построен на принципе частой смены деятельности – это важно для детей дошкольного возраста. В течение одного занятия ученику предлагается порядка 20-30 разнообразных заданий, направленных на расширение кругозора и развитие следующих навыков:
память;
мышление;
воображение;
внимание.
Все в игровой форме и очень доступно. Есть возможность заниматься самостоятельно с родителем или с помощью педагога.
Сервис платный: цена зависит от выбранного количества дней для занятий. Сейчас на сайте скидки – 45 дней за 1900 руб. вместо прежних 2800 руб.
«Сказбука» – мобильное приложение для детей 2-7 лет. Очень яркое, красочное и увлекательное. В 2018-19 гг. было удостоено множества международных наград. При регистрации приложение узнает все об интересах и увлечениях вашего и ребенка и составляет персональный план обучения.
Технологии «Сказбуки»:
искусственный интеллект, который подстраивается под ребенка и его активность;
развитие таких типов мышления, как: творческое, эмпирическое, философское, инженерное и пр.;
игры составлены таким образом, чтобы максимально развивать мелкую моторику;
формирование позитивного мышления у ребенка за счет мотивации (награды и бонусы).
Основные сферы, на которые направлены обучающие игры в Сказбуке:
цифры и буквы;
размеры, формы и цвета;
навыки чтения и количественного счета;
развитие интеллекта и логического мышления.
Приложение платное: первый месяц - 149 руб., далее – 999 руб./3 мес.
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