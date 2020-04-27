Сегодня мы расскажем о действительно классных сервисах – развивающих сайтах для детей разного возраста. Ведь новые, качественные и актуальные знания – действительно один из самых стоящих подарков, который вы можете сделать для своего ребенка.

В век интернета и всеобщей цифровизации грех жаловаться на недостаток информации. А если вы все еще не знаете, где и как можно отлично занять ребенка, то вам точно к нам. Поговорим об онлайн платформах, мобильных приложениях и играх.

Чем бы ни увлекался ваш ребенок и какие бы способности ни проявлял, в сети для любого найдется занятие по душе. Сегодня об обучающих платформах, которые нацелены на развитие таких навыков, как:

  • логика;
  • внимание;
  • память;
  • общая эрудиция.

Все чаще родители обращаются в сеть в поисках интересных развивающих сайтов , которые подойдут и маленьким детям ( 4-5 лет ), и тем, кто постарше (11-12 лет.) 

Но стоит понимать: подобные игры на компьютере, планшете или телефоне – это не «няня» для ребенка, не волшебная таблетка, благодаря которой вы отдохнете от своих родительских обязанностей. Это реальная возможность помочь ребенку стать более развитым, подкованным и эрудированным. Отличная возможность воспользоваться преимуществами всемирной паутины.

Как выбрать онлайн платформу

Есть множество моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание при выборе онлайн занятий для всестороннего обучения:

  • Сколько лет ребенку?
  • Какие у него сильные и слабые стороны? 
  • В чем преуспевает и какие способности лидирующие?
  • Какое время оптимально для занятий?
  • Безопасен ли сайт?
  • Сколько это будет стоить?

В нашем рейтинге мы постарались учесть все вышеперечисленные аспекты. Сразу отметим, что ни один их перечисленных сайтов не спамит рекламой и не предлагает вредоносные внешние ссылки, что обеспечивает полную безопасность для малышей .

Краткий обзор платформ

Чтобы вам было удобнее разобраться, мы подобрали платформы в соответствии с возрастом:

  1. Онлайн сервисы с элементами игры, развлекательного контента для детей с 2-х лет, 4-5 лет. В основном они нацелены на развитие кругозора, знакомство с окружающим миром и миром букв и цифр.
  2. Образовательные сайты с многочисленными заданиями на развитие всех навыков мышления, эрудиции для дошколят и младшего школьного возраста (5-6 и 7-9 лет).
  3. Обучающие сервисы для детей 10-11 лет с множеством онлайн тренажеров, тематических курсов и упражнений.

Онлайн платформы на развитие кругозора и навыков мышления

1. Умназия

Пробное занятие
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«Совершенно иной уровень» – так отзываются о сервисе «Умназия» родители, и они правы. Вроде и школьная программа, но подача иная – интересная, удобная и понятная, побуждающая к самостоятельному изучению нового, заставляющая «шевелить мозгами».

В Умназии занимаются дети 6-13 лет. Платформа достаточно проста и функциональна, разобраться ребенку самостоятельно не составит труда. 

Основные программы:

  • интерактивные тренажеры на развитие навыков мышления (память, логика и пр.);
  • курс финансовой грамотности;
  • краткие тематические курсы на расширение кругозора;
  • бесплатные олимпиады и возможность к ним подготовиться.

Простая регистрация, личный кабинет с контролем прогресса, награды за активное и успешное обучение, официальный диплом о прохождении курсов – все, чтобы ребенок занимался с интересом.

Цены удивляют: сейчас все программы стоят всего 2495 руб. (вместо 13990 руб.) А если не нужны все – можно покупать занятия на тренажере по-отдельности.

 

Возраст

6-13 лет

Тип обучения

Online

Цена

2500 руб./курс

Сайт

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2. LogicLike

«Премия Рунета 2017»
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LogicLike

«LogicLike» – бренд года 2018 в номинации «Образование». И не зря. Главная задача сервиса – научить мыслить логически и не пасовать перед сложными задачами. Здесь зарегистрированы юные пользователи из разных стран – отличная возможность стать участником (а, возможно, и лидером) международного рейтинга.

Курс рассчитан на детей 5-12 лет. Все задания – это некая форма игры, которая не даст ребенку заскучать. Он обязательно попросит: «Еще!», но будьте последовательны – разработчики не рекомендуют торопиться и проходить весь курс за день.

В «LogicLike» собраны более 3500 задач:

    • задания на логику и пространство, 
    • истина или ложь;
    • шахматные партии;
    • навыки построения алгоритмов и функций;
    • олимпиадные задания с теорией и лекциями в видео формате.

Доступ платный: месяц – 390 руб., полгода – 1680 руб.  Сейчас «LogicLike» предоставляет скидки новым пользователям 25%. 

Акции и скидки

Возраст

с 5 лет

Тип обучения

Online

Цена

390 руб./мес.

Сайт

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3. Тили

В целом проект «Тили» создан, чтобы подготовить ребенка к школе, заложить основу для новых знаний. Идеальный вариант для детей 2-8 лет. Все задания соответствуют федеральным стандартам.

Здесь собрано огромное количество упражнений на отработку базовых навыков:

  • знакомство с цифрами и счетом, с алфавитом;
  • упражнения на развитие памяти и логического мышления;
  • логопедические задания, которые считаются очень важными при подготовке  к школе;
  • познание окружающего мира.

Задания даются в игровой и красочной форме, есть аудио сопровождение.

Доступ к платформе бесплатный, но он ограничен 10-ю упражнениями в день. Если вам этого недостаточно, можно купить полный курс (390 руб./мес.). Но сейчас, когда все находятся дома на самоизоляции, «Тилли» предоставляет замечательную возможность заниматься без ограничений бесплатно!

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4. Онлайн школа «Дошколята»

«Пробное занятие»
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Онлайн-школа «Дошколята» - это комплексное развитие и подготовка детей к поступлению в школу. 

В основном курсе подготовки к школе идут занятия по 4 предметам: математика, грамота, чтение и окружающий мир. А также по психоэмоциональной подготовке: любовь к учебе, самостоятельность, уверенность в своих силах.

Программа соответствует стандартам подготовки к вступительным экзаменам в первый класс.

Занятия в «Дошколятах» - это:

  1. Занятия в Zoom с использованием интерактивных возможностей;
  2. Живое общение и поддержка от учителя для детей;
  3. Регулярная диагностика знаний и обратная связь;
  4. Игровой формат: квесты, лабиринты, виртуальные путешествия
  5. Личностно-ориентированный подход: учитель отталкивается от интересов и уровня ребенка;
  6. Удобное расписание. Большое количество групп и занятий с понедельника по субботу. 

Помимо подготовки по предметам, дошкольники усваивают навыки саморазвития и познания мира. В любой момент малыш и родители могут рассчитывать на всестороннюю поддержку от учителя, психолога и администрации школы.

Для занятий необходимы интернет и компьютер или ноутбук. Родители экономят время, а дети берегут свое здоровье в условиях текущей эпидемиологической ситуации. 

Какие курсы есть в «Дошколятах»:

Для знакомства со школой и форматом вы можете прийти на пробное занятие.

Или пройти тест и узнать кто ваш ребенок: гуманитарий или математик?

5. Мир и приключения «Чевостика»

«Пробное занятие»
Скидка до 40%
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Образовательный проект “Приключения Чевостика” вырос из известных одноименных аудиоэнциклопедий, где рассказывается о путешествиях двух героев - дяди Кузи и его маленького любопытного друга Чевостика.

Каждая остановка в этих путешествиях - отдельный урок, в котором дядя Кузя рассказывает Чевостику и детям о том, как устроен окружающий мир.

Такой формат подачи информации развивает у детей логику, память и внимание.

Сейчас на сайте 100 путешествий, или интерактивных энциклопедий, по разным темам: от физики и стихосложения до театра и истории денег. После изучения всех фактов конкретного урока ребенок может пройти тест и проверить, как усвоены знания. И если на все вопросы он отвечает правильно, то открывается доступ к тематическим играм.

Проект ориентирован на детей от 4-х лет и до младшего школьного возраста.

Особенности образовательной платформы «Чевостик»

  • Более 100 энциклопедий, тестов и развивающих игр.
  • Интерактивные иллюстрации с аудиосопровождением.
  • Родительский кабинет, в котором можно отслеживать успехи и интересы ребенка.
  • Странички проекта в популярных соцсетях Facebook, Instagram и ВКонтакте, в которых публикуются короткие познавательные видео.

Разработчики платформы «Приключения Чевостика» уверены, что интересные занятия помогут детям вдохновиться на что-то большее и найти любимое дело. Родители могут определить, чем больше всего интересуется ребенок, в каком направлении нужно дальше развивать его таланты.

На сайте есть пробный период 3 дня, в течение которого вам будут доступны абсолютно все материалы совершенно бесплатно.

В дальнейшем обучение идет по подписке. Стартовый тариф - 350 рублей в месяц.

Также в мае на платформе действует специальное предложение для посетителей сайта Study.ru - подписка на год за 999 руб.

Для получения подписки по такой стоимости вам надо после регистрации на сайте на странице тарифов - https://chevostik.ru/cabinet/select_tariff - ввести промокод studyru.

6. Chester Chess

«Пробное занятие»
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Что объединяет Наполеона, Менделеева, Льва Толстого и Арнольда Шварценеггера? Страсть к шахматам! В эту увлекательную игру любили и по сей день продолжают играть многие известные личности, политики, ученые, писатели, артисты и спортсмены. 

Эта дисциплина, а где-то даже и спорт, включается в учебные программы многих образовательных учреждений. И это неудивительно – играя в шахматы, ребенок развивает множество умений и навыков:

  • усидчивость;
  • внимательность;
  • критическое мышление;
  • стратегическое планирование;
  • творческие способности;
  • анализ и пр.

И если вы хотите, чтобы и ваш ребенок обладал всеми перечисленными качествами, смело записывайте его на онлайн курсы по шахматам от Chester Chess. 

Здесь не будет скучных и длинных лекций с серьезными профессорами, а будут интересные уроки в игровой форме на интерактивной шахматной доске. 

Ребенок сам сможет управлять игровым процессом, а помогать ему будет мультяшный персонаж – кот Честер, который объяснит правила, даст подсказки и проверит правильность выполнения заданий.

Chester Chess предлагает 3 курса на выбор:

  1. Для начинающих (с любого возраста). Тут разбираются правила игры, значения шахматных фигур и пр.
  2. Для продвинутых. На этом курсе Честер расскажет об основных и самых захватывающих стратегиях.
  3. Оба курса по выгодной цене.

Курсы можно проходить в любое время и неограниченное количество раз с любого устройства (ПК, планшет, смартфон).


Презентацию Chester Chess можно увидеть на YouTube.

7. Финзнайка

«Финзнайка» – совместный проект министерства финансов РФ, Всемирного банка и других крупных организаций с целью привить школьникам 5-11-х классов культуру финансов, повысить грамотность в вопросах, связанных с деньгами. 

Здесь освещается масса полезных и актуальных тем:

  • банки и валюта;
  • страхование;
  • деньги и бизнес;
  • семья, семейный бюджет и государство.

Разные типы заданий для каждой возрастной категории:

  • младшему и среднему звену – полу игровая форма, кроссворды и ребусы;
  • для старшеклассников – тесты, олимпиады и задания на сопоставление и поиск причинно-следственных связей.

Можно заниматься индивидуально или в группе, поднимать личный рейтинг, зарабатывать очки и получать призы, участвовать в турнирах и совершать покупки в онлайн магазине «Финзнайки».

Сервис, бесспорно, полезный, актуальный, а главное – полностью бесплатный.

Рейтинг:

Play Market – 3,8

App Store – 4,3

8. Квадривиум

«Квадривиум» – онлайн академия, которая разработала собственную методику раннего обучения детей (3-5 лет). 

Главные преимущества школы:

  • сбалансированные 30-ти минутные задания;
  • гармоничное и всестороннее развитие ребенка;
  • высокая оценка министерства образования РФ;
  • еженедельные бонусы в виде настольных игр, карточек и шаблонов.

Урок построен на принципе частой смены деятельности – это важно для детей дошкольного возраста. В течение одного занятия ученику предлагается порядка 20-30 разнообразных заданий, направленных на расширение кругозора и развитие следующих навыков:

  • память;
  • мышление;
  • воображение;
  • внимание.

Все в игровой форме и очень доступно. Есть возможность заниматься самостоятельно с родителем или с помощью педагога. 

Сервис платный: цена зависит от выбранного количества дней для занятий. Сейчас на сайте скидки – 45 дней за 1900 руб. вместо прежних 2800 руб.

ВИДЕОФАЙЛ (https://youtu.be/MsMrm--KCd0)
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9. Сказбука

«Сказбука» – мобильное приложение для детей 2-7 лет. Очень яркое, красочное и увлекательное. В 2018-19 гг. было удостоено множества международных наград. При регистрации приложение узнает все об интересах и увлечениях вашего и ребенка и составляет персональный план обучения.

Технологии «Сказбуки»:

  • искусственный интеллект, который подстраивается под ребенка и его активность;
  • развитие таких типов мышления, как: творческое, эмпирическое, философское, инженерное и пр.;
  • игры составлены таким образом, чтобы максимально развивать мелкую моторику;
  • формирование позитивного мышления у ребенка за счет мотивации (награды и бонусы).

Основные сферы, на которые направлены обучающие игры в Сказбуке:

  • цифры и буквы;
  • размеры, формы и цвета;
  • навыки чтения и количественного счета;
  • развитие интеллекта и логического мышления.

Приложение платное: первый месяц - 149 руб., далее – 999 руб./3 мес.

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