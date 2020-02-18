О преимуществах дистанционного обучения можно говорить бесконечно. Оно дает возможность самостоятельно планировать учебное время и выстраивать занятия по индивидуальному графику, выбирать из огромного количества методик и преподавателей. Обучение онлайн позволяет не тратить деньги на поездки, а часто и на учебники: большинство материалов доступны бесплатно.
Мы рассмотрели онлайн курсы английского и составили подборку лучших вариантов. В рейтинг вошли курсы для взрослых и детей с сертификатом о прохождении обучения и различными программами для эффективного изучения языка.
Онлайн-школа EnglishDom проводит курсы английского для любого уровня от начинающего до продвинутого. Есть отдельные программы для детей, подростков и взрослых. Школа предлагает курсы разговорного и делового английского, программы подготовки к ЕГЭ и IELTS, английский для путешествий и для прохождения собеседования, а также различные авторские уроки. После прохождения каждого уровня обучения студенту выдается сертификат.
Обучение проходит на платформе школы. Индивидуальные занятия с преподавателем проводятся по видеосвязи с использованием цифрового учебника. У каждого ученика есть персональный куратор, который отвечает на все организационные вопросы, отслеживает прогресс и при необходимости корректирует программу обучения.
Стоимость курсов – от 1280 рублей за 10 уроков. Часть материалов доступна бесплатно. Цена индивидуальных занятий – от 730 рублей за урок с русскоязычным преподавателем и от 1350 рублей – с носителем языка. Самый выгодный пакет – «Все включено». Он стоит 6450 рублей и дает доступ ко всем существующим на сайте курсам, а также ко всем новым, которые будут добавляться в дальнейшем.
Продолжает наш топ онлайн курсов Марина Озерова с программой IQ English. Курс состоит из видеоуроков и интерактивных упражнений для отработки произношения и восприятия на слух, изучения слов и грамматических конструкций. В школе доступны следующие программы:
- курс произношения IQ Speak
- пакет IQ Speak + IQ English (полный курс английского)
- пакет VIP+
Пакеты IQ Speak + IQ English и VIP+ включают в себя курс произношения и курс общего английского с нуля до уровня Intermediate. В пакет VIP+ входит доступ к разговорному и полному курсу и всем обновлениям. По окончании курса студенты получают электронные сертификаты.
Доступ к курсам открывается на 9, 18 месяцев или 3 года. Стоимость начинается от 11900 рублей, возможна оплата в рассрочку. Школа часто проводит акции, во время которых можно получить скидку на обучение и бессрочный доступ к пакету VIP+.
Чтобы поближе познакомиться с методикой Марины Озеровой, вы можете посетить бесплатный вебинар. Зарегистрироваться на вебинар можно здесь: регистрация
В курс Анастасии Божок «Английский до автоматизма за 15 недель» входят темы, предназначенные для уровней от Elementary до Upper-Intermediate. Программа на 80% состоит из практики: студенты изучают теорию и сразу закрепляют знания с помощью упражнений. В основе курса лежит метод интервального повторения слов и грамматических конструкций с постепенным усложнением заданий.
Обучение проходит на отдельной платформе школы. Теория представлена в виде таблиц и схем, которые можно скачать и держать перед глазами во время выполнения упражнений. Ученики сразу проверяют свои ответы и получают подробный разбор каждого задания. Благодаря многократному повторению все навыки доводятся до автоматизма.
Помимо основного курса школа Анастасии Божок предлагает интенсив по временам, также имеющий практическую направленность. Его длительность – около 7 академических часов. Стоимость основной программы начинается от 9000 рублей, интенсива – 7200 рублей. При регистрации на курс, интенсив можно приобрести со скидкой. Для знакомства с платформой и системой обучения школа предоставляет бесплатный доступ к первым 5 урокам. После курса студентам выдаются электронные сертификаты.
Школа «Английский пациент» предлагает курсы для изучения английского онлайн для всех уровней: от нулевого до продвинутого. Курсов для маленьких детей в школе нет, система подходит для взрослых и подростков.
Для обучения создана специальная платформа с тренажерами для развития слуха, памяти и речи на основе ярких образов. Грамматика изучается на конкретных примерах из фильмов, мюзиклов, выступлений известных личностей. Ученикам доступна большая коллекция видеозаписей, иллюстрирующих слова, аббревиатуры, географические названия, фразовые глаголы, идиомы, пословицы. Большую часть времени студент занимается самостоятельно, 1 раз в неделю – с преподавателем.
При регистрации на сайте школы необходимо заполнить анкету и указать свои музыкальные предпочтения, любимые книги и фильмы, причины изучения английского (карьера, эмиграция, путешествия и т.п.), уровень языка. Для каждого студента составляется своя подборка материалов с учетом интересов и целей.
Абонемент на 1 месяц стоит 6000 рублей. В него входит круглосуточный доступ к платформе и 4 занятия с преподавателем. Стоимость каждого дополнительного урока – 1000 рублей. При покупке абонемента на 3 месяца стоимость составит 5500 рублей в месяц, на полгода – 5000 рублей в месяц. Для знакомства с методикой и платформой предлагается бесплатный пробный урок.
Марина Русакова – дипломированный переводчик, опытный педагог и сторонник ускоренных методов изучения языка. В ее школе есть учебные программы для взрослых и детей. Ученикам доступны курсы по уровням (от Beginner до Intermediate), уроки для продвинутого уровня «Просто о сложном», тренинги по работе с мотивацией и многое другое. Есть также программа для детей от 1 до 6 лет и их родителей, которая предполагает ежедневные совместные занятия с подходами по 5-10 минут.
Обучение проходит на платформе школы, дополнительные материалы не требуются. Доступ к каждому следующему уроку открывается после выполнения заданий предыдущего. Это создает дополнительную мотивацию для изучения языка.
Детская учебная программа рассчитана на 14 месяцев занятий, курс Beginner – на 10 дней, средняя продолжительность обучения на остальных курсах – полтора месяца. Создатель школы гарантирует, что этого времени хватит на изучение всех необходимых лексических и грамматических тем. После окончания обучения выдается сертификат.
Стоимость программы для детей – 39 900 рублей (доступ 12 месяцев). На остальные курсы действуют пакетные предложения. Их стоимость – от 29 900 рублей (доступ 4 месяца) до 69900 рублей (доступ 24 месяца). Отдельные программы можно приобрести по цене от 1125 рублей.
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