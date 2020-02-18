Онлайн-школа EnglishDom проводит курсы английского для любого уровня от начинающего до продвинутого. Есть отдельные программы для детей, подростков и взрослых. Школа предлагает курсы разговорного и делового английского, программы подготовки к ЕГЭ и IELTS, английский для путешествий и для прохождения собеседования, а также различные авторские уроки. После прохождения каждого уровня обучения студенту выдается сертификат.

Обучение проходит на платформе школы. Индивидуальные занятия с преподавателем проводятся по видеосвязи с использованием цифрового учебника. У каждого ученика есть персональный куратор, который отвечает на все организационные вопросы, отслеживает прогресс и при необходимости корректирует программу обучения.

Стоимость курсов – от 1280 рублей за 10 уроков. Часть материалов доступна бесплатно. Цена индивидуальных занятий – от 730 рублей за урок с русскоязычным преподавателем и от 1350 рублей – с носителем языка. Самый выгодный пакет – «Все включено». Он стоит 6450 рублей и дает доступ ко всем существующим на сайте курсам, а также ко всем новым, которые будут добавляться в дальнейшем.