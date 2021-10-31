В 2020 году случилась пандемия, которая изменила очень многое в образе жизни и во взглядах на мир многих людей. Кто-то остался без работы, кому-то вообще пришлось менять область деятельности, а кто-то не захотел возвращаться в школу. Так, постепенно всё большее количество человек стало интересоваться возможностями обучения дома без посещения школы.

Каждый год, начиная с 2020 количество семей, перешедших на онлайн-образование, увеличивается в среднем на 2 000 семей в год. Также 25 % респондентов – участников опроса фонда ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования» сказали, что не собираются возвращаются в школу и хотят продолжать обучение дома.

Как устроить обучение дома? На этот вопрос ответить могут только сами родители, которые лучше всех знают распорядок жизни семьи, особенности обучения ребёнка, свою занятость, а также желания и цели в образовании.

Но прежде, чем выбирать способ обучения и переходить на обучение дома, важно очень чётко осознавать уровень ответственности родителя, готовность вкладывать средства и время, и понимать, что это определённо даст отличные результаты в динамике.

Существует множество различий в формах получения образования, и для начала родителям нужно в них разобраться.

Специалисты «Онлайн-школы №1» в этой статье помогут понять, чем одна формы отличаются друг от друга.

Всего в законе «Об образовании в РФ» прописано 4 основных формы обучения:

Очная: Очно-заочная; Заочная; Семейное образование.

Как правило, чтобы больше не ходить в школу каждый день, подойдут две основные формы: семейное образование и заочное обучение.

Заочное обучение предполагает, что ребёнок остаётся учеником в той школе, в которой раньше учился на очном и осуществил переход. Также если семья сразу приходит на заочное обучение, то ребёнок формально является учеником школы, и ответственность за его успеваемость частично несёт на себе школа. Однако ученику не нужно посещать школу каждый день – только приходить на промежуточные контрольные работы и сочинения.

Программу и график аттестаций для ученика составляет школа. Также заочник имеет право получить очную или онлайн-консультацию с преподавателем школы перед прохождением аттестации. Ученик обязан сдавать аттестацию и обучается он по программе школы, в которой числится. Многое в правилах прохождения аттестаций зависит от конкретной школы, потому что именно школа составляет весь индивидуальный план обучения.

На семейном образовании у родителей и ребёнка в руках оказывается вся ответственность за процесс, динамика и результат обучения. Ребёнок не является учеником школы, и может прикрепиться к любой, которая готова проводить аттестацию с детьми на СО. Находясь на семейном образовании у ребёнка появляется максимально много возможностей для самореализации и обучения. Аттестации в данном случае до 9 класса проходить рекомендуется, но не обязательно. И это можно делать также дистанционно, чтобы не приезжать в школу.

При этом и на семейном образовании и на заочном обучении дети имеют статус экстерна и могут сдавать досрочно все контрольные и экзамены, если это нужно.

А также на любой из этих двух форм ребёнок может учиться в «Онлайн-школе №1».

Какую форму выбрать для собственного ребёнка решать только родителю, потому что во обоих вариантах есть плюсы.

Например, на заочном обучении родитель не чувствует на себе такой груз ответственности за образования ребёнка, и это действительно может облегчить их труд. А на семейном образовании семья может чувствовать себя максимально свободной в перемещениях, в принятии важных и ответственных решений, в выборе школ и программ.

Поэтому прежде, чем принять решение, необходимо оценить в первую очередь свой собственный ресурс – ресурс родителя – самой главной опоры в жизни ребёнка.

Чтобы перевестись на необходимую вам форму обучения, нужно:

Написать заявление уведомительного характера о вашем желании перейти на заочную (или семейную) форму обучения; Отнести заявление в школу (на имя директора) и в Департамент образования (на семейное образование); После этого на заочной форме необходимо подписать со школой новый договор и договориться о встрече по поводу индивидуального плана обучения и графика аттестаций;На семейном образовании следует начать искать школу для прохождения аттестаций; Заключить договор с новой школой. Школа для прохождения аттестаций может быть и та же, в которой до перевода учился ребёнок, однако не все школы работают с «семейниками» и «заочниками», поэтому школа может вам отказать в прикреплении. Консультанты «Онлайн-школы №1» могут проконсультировать родителей по всем вопросам о прикреплении в другие школы, а также помогут собрать все необходимые документы. Определиться со способом обучения. Как вы будете обучать своего ребёнка?

Безусловно, вариант школы на дому имеет свои преимущества. Но чтобы система обучения дома была организована, иначе результат никого не обрадует.

Онлайн-школа (или удалённая школа или школа на дому) – это вариант организации обучения в альтернативном формате. Приходя учиться в онлайн-школу, родители сильно облегчают себе жизнь во многих вопросах. На протяжении всего периода обучения с семьёй работает персональный куратор, который поддерживает связь по всем вопросам онлайн-обучения. Вариант того, что обучения может быть в любое удобное для ребёнка время – это свобода выбора.

Так дети и становятся самостоятельными и учатся себя организовывать.

При этом на начальном этапе следует уделить много внимания организации пространства для работы дома, а также определиться с траекторией развития вашего ребёнка. Школа на дому – это тоже уроки, тоже перемены и иногда тоже домашние задания. Ребёнок также учится, смотрит видеолекции, другие материалы, читает источники. Просто обучения на дому всегда исходит из интересов ребёнка, поддерживает их и направляет – конечно, с грамотными педагогами.

Школу на дому часто выбирают родители, который осознанно подходят к воспитанию и образованию ребёнка, которые готовы уделять время на обучение, которые включены в то, что происходит с их ребёнком. Учиться дома может любой школьник, который по каким-либо причинам не может или не хочет учиться очно, и это решение принимает семья, а не школа.

Многие взрослые задаются вопросом, насколько качественное образование получает ребёнок, если учится на дому. Но так как движение к дистанционным форматам обучения происходит не первый год, есть уже некоторые исследования, которые говорят о том, что качество образования в онлайн-школах отличается в лучшую сторону, нежели наоборот. Кроме этого, как правило, многие дети осваивают школьную программу за меньшее количество лет, а значит, у детей остаётся больше времени на собственные увлечения.

Качественным образование делает уровень подготовки педагогического состава и современные методики в работе с нынешними поколениями. Именно в этих пунктах традиционная очная школа может проигрывать – никто в государственной школе не даст вам гарантии высокого качества. Безусловно, есть школы, которые дают хорошее образование, а есть и те, которые не могут этого сделать, но это есть как в очном, так и в онлайн-формате.

В каких случаях семье не подойдёт формат школы на дому?

Если родители хотят хороших оценок. В онлайн-школах давно нет оценочной системы, считается, что она может подавить природный интерес и мотивацию у ребёнка к обучению. В онлайн-школе дети сравнивают себя с собой, а личный куратор помогает ребёнку отслеживать его динамику в обучении. Если родители не готовы участвовать в вопросах обучения. Переход на заочное или семейное образование – это ответственность для родителей, особенно в самом начале пути. Многие работают так, что не могут позволить себе уделять время на написание индивидуального плана или выбор образовательной программы для ребёнка. Но у этой проблемы есть выход – специалисты «Онлайн-школы №1» берут на себя планирование индивидуального маршрута при программе по ФГОС. Родителям не придётся переживать за это так же, как и за выбор школы для прохождения аттестаций. Если родители не готовы оплачивать обучение ребёнка – школа на дому всё равно так или иначе – даже если родители обучают ребёнка сами – требует финансовых вложений, однако эти вложения могут быть разными. В среднем онлайн-школы стоит почти в 2 раза дешевле хороших частных школ.

Сколько стоит обучение дома?

Оно может стоить по-разному, в зависимости от того, как вы решаете учить ребёнка.

Если вы обучаете ребёнка самостоятельно, это обойдётся вам почти бесплатно, но репетитор на какие-то предметы в старших классах вам всё равно может понадобится. Многие родители в начальной школе и в младшей средней школе обучают ребёнка самостоятельно, а потом нанимают репетитора по английскому, физике и другим предметам.

Если говорить о школе на дому, то онлайн-школа может стоить в среднем 15-20 тыс. руб.

Но для того, чтобы родители не тратили деньги сразу, а для начала могли определиться, что это действительно подходит ребёнку, «Онлайн-школа №1» предоставляет пробную бесплатную неделю.

О чём нужно подумать, прежде чем начать учиться в школе на дому?

О том, где ребёнок будет получать социализацию. При этом, утверждение, что в онлайн-школах ребёнок не получает социализацию – заблуждение.

Школа на дому – это ресурс по времени и возможностям. Дети, обучающиеся на семейном образовании, наоборот, не боятся задавать вопросы учителям и общаться с одноклассниками на уроке, потому что они не знают, что такое, когда учитель не даёт высказывать своё мнение, давит или говорит, что «прежде, чем что-то сказать, нужно поднять руку». Педагоги «Онлайн-школы №1» относятся к каждому ученику, как к личности и уважают мнение и право высказаться, которое есть у каждого человека.

Дети, которые не ходят в школу, свободно высказывают своё мнение и освобождают много другого свободного времени на то, чтобы посещать занятия по интересам и общаться с людьми, которые близки по интересам и со всеми, с кем захочется. Дети хотят общаться друг с другом, поэтому они сами подскажут, в какой момент и куда нужно пойти заниматься, в какой кружок или на какую секцию записаться. Дело совсем не в том, чтобы рядом было всегда много людей – это подходит даже не всем взрослым людям. Тогда почему взрослый человек может выбирать, общаться ему по работе с людьми или уйти в удалённую профессию и общаться только с тем, с кем хочется, а ребёнок такого решения принять не может? Социализация – это процесс усвоения социальных норм и ценностей посредством получения социального опыта. И это опыт может быть комфортным и получен совершенно другим путём.

Но если ваш ребёнок захочет пойти в школу – и это будет лично его решение – то он всегда может вернуться на очную форму обучения.