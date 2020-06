Встретившись с соседом на улице, оказавшись в лифте с коллегой или, находясь в очереди с незнакомцем, порой, так важно уметь завязать непринужденный разговор.

Казалось бы, что может быть проще, чем перекинуться двумя-тремя вежливыми фразами?

На самом же деле, беседовать обо всем и ни о чем не так легко, как может показаться на перый взгляд.

Радует одно: этому искусству можно научиться.

О том, что такое small talk и на какие темы стоит говорить, обсудим в этой статье.

Что такое small talk?

Small talk - это легкая беседа на английском языке на отвлеченные, нейтральные темы.

Как правило, такие диалоги возникают между незнакомыми или малознакомыми людьми.

Но small talk придет на помощь и в случае, если нужно заполнить неловкие паузы в общении с начальством, коллегами, участниками презентации или соседями.

Зачастую, потребность в непринужденном диалоге возникает в моменты, когда вы оказываетесь с человеком один на один и хотите избежать молчания.

Но на светском мероприятии азы small talk будут тоже очень кстати.

В обоих случаях мастерски завязывать разговоры на нейтральные темы бывает крайне важно.

Этот навык помогает наладить контакт с собеседником, обзавестись новыми знакомыми и просто произвести хорошее впечатление.

Для того, чтобы небольшая беседа была по-настоящему естественной и органичной нужно быть проницательным человеком, обладать чувством такта, широким кругозором, знать обо основных трендах и уметь корректно завершать диалог.

Но основу small talk, все же, составляют темы.

Рассмотрим несколько беспроигрышных топиков, с которых можно начать разговор.

About weather. О погоде

Погода - это тема, которую легче всего поддержать.

Иногда собеседник перекинется несколькими фразами об утреннем тумане из вежливости, а, бывает, весьма эмоционально выскажется о ливне, ставшем причиной дорожного затора.

Одно ясно, растеряться, говоря о погоде, крайне тяжело, именно поэтому тема универсальна.

Если вы не знаете, с чего начать беcеду, вот несколько фраз, которые выручат:

Wonderful day, isn’t it? Прекрасный день, не правда ли?

It looks like it’s going to rain. Кажется, будет дождь.

It’s hot/cold/sunny/windy/cloudy/rainy today. Сегодня жарко/холодно/солнечно/ветрено/облачно/дождливо.

What about the weather? Is it really good? How do you think? Что насчет погоды? Не правда ли погода хорошая? Как вы думаете?

Did you hear what the weather forecast is? Вы слышали прогноз погоды?

At work. На работе.

Далеко не со всеми коллегами удается познакомиться лично, особенно, если компания большая.

А, зачастую, даже встречая человека каждый день, понимаешь, что общение носит сугубо деловой и крайне сдержанный характер.

В таких случаях не обойтись без нескольких фраз, которые скрасят ожидание лифта или обеда в корпоративной столовой:

What do you think about new menu? Is this business lunch really delicious? Что вы думате о новом меню? Этот бизнес-ланч действительно вкусный?

I can’t believe how busy we are today, can you? Трудно поверить, как у нас сегодня много работы, правда?

Well, it has been a long week. Да, это была длинная неделя.

Have you worked here long? Вы давно здесь работаете?

What do you think about new computer program? Is it really useful? Что вы думаете о новой компьютерной программе? Она действительно полезная?

At the meeting. На встрече.

Конференции, презентации, бизнес-встречи - это далеко не полный список случаев, в которых нужно оперативно, доброжелательно и корректно коммуницировать с множеством, порой, абсолютно незнакомых людей.

Иногда такое общение обычный жест вежливости, а, порой, это уникальный шанс завести важные деловые контакты.

Как бы то ни было, начать разговор иногда нелегко, поэтому, наготове должны быть пара-тройка нейтральных фраз:

Are you enjoying the party/conference/presentation? Вам нравится вечеринка/конференция/презентация?

Have you tried that sandwich? Вы уже пробовали тот сэндвич?

So, how do you know Ann? Итак, как вы познакомились с Аней?

Pretty nice place, isn’t it? Приятное место, не правда ли/не так ли?

What do you think about report? Что вы думаете по поводу доклада? In public places. В общественных местах.

На улице, автобусной остановке, в очереди иногда приходиться коротать время в компании незнакомых людей.

Чем не повод познакомиться?

И, кто знает, может быть одна фраза положит начало крепкой дружбе или приятельским отношениям?

The bus/train must be running late. Автобус/поезд, должно быть, опаздывает.

How long have you been waiting for the bus? Как долго вы ждете автобус?

Do you like this new park? Вам нравится этот новый парк?

I didn’t think it would be so busy here. Я не думал/ла, что сегодня будет так много людей/оживленно здесь.

This place is really good for shopping! Это отличное место для шоппинга!

Как грамотно завершить small talk?

Начать разговор, это лишь половина дела.

Крайне важно уметь корректно, вежливо и тактично завершать small talk.

Справиться с задачей помогут несколько универсальных выражений:

Oh, I really have to go now or I’ll be late… Glad to see you again! О, мне действительно нужно идти сейчас иначе/или я опоздаю… Буду рад/рада увидеть Вас снова!

Oh, I must go now or I’ll miss my bus… Thank you for the talk! О, я должен идти сейчас, иначе я опоздаю на автобус… Спасибо Вам за беседу/разговор!

May be another time, ok? Может быть, в другой раз, хорошо?

Small talk - это настоящее искусство, овладев которым, вы сможете стать желанным гостем на многих мероприятиях и прослыть интересным собеседником.

Good luck!