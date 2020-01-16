Если вы хотите выучить английский язык с нуля или улучшить свои знания, то попали по адресу. Сегодня расскажем о лучших школах английского языка в Москве.

Если вы уже искали языковой центр, то обнаружили бесконечное количество предложений. И вот удивительно — все они кажутся очень заманчивыми и многообещающими. На что же ориентироваться при выборе курсов английского языка в первую очередь: рейтинг, стоимость, отзывы или близость к дому и работе? Как найти действительно лучшие курсы? Давайте обо всем по порядку.

Критериев, по которым стоит выбирать школу изучения английского языка, на самом деле достаточно много. При составлении топа лучших школ английского языка в Москве мы ориентировались на следующие параметры:

Преподавательский состав: носители языка или русскоговорящие. Это важно, потому что для кого-то принципиально изучение языка именно с native speaker, ведь только он сможет научить всем особенностям.

Стоимость курса обучения и все выходящие отсюда нюансы: входят ли в цену учебные пособия, можно ли вернуть деньги за неиспользованные услуги, есть ли бесплатное пробное занятие.

Организационные моменты: график занятий и его «гибкость», количество студентов в группе и возможность выбрать подходящую под запрос программу обучения.

Общий рейтинг школы, количество филиалов и их интерьеры.

Дополнительные интересные фишки (при наличии таковых), так популярные в современном мире: собственные мобильные приложения, онлайн-платформы, интерактивные учебные пособия.

Рейтинг лучших курсов английского языка в школах Москвы

Итак, предлагаем ознакомиться с рейтингом курсов английского языка в Москве для взрослых и детей.

1. Курсы английского от Englex в Москве Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы Английский по скайпу с Englex – это реальная возможность сейчас не приостанавливать свои занятия и совершенствовать прогресс. Ведь это так удобно: никуда не надо ходить, не надо подстраивать свой график (вы сами определяете время), можно выбрать преподавателя среди более, чем 200 высококлассных профессионалов своего дела. Это, кстати, может быть и носитель языка. Онлайн школа Englex постаралась учесть запросы большинства пользователей – здесь предлагается достаточно широкий выбор языковых программ: курс классического английского для общего развития;

бизнес курс;

английский для путешествий;

курс для школьников и для тех, кто готовится сдавать экзамены (ЕГЭ, ОГЭ, международные экзамены);

курсы фонетики и грамматики;

интенсивы;

английский для узких специальностей (IT, туризм и пр.) У школы есть собственная интернет платформа – занятия проходят там. А также в скайп. От вас требуется только стабильно работающий интернет и желание заниматься несколько раз в неделю. В Englex вы не платите за: первый демо урок;

участие в разговорных клубах;

учебные материалы;

перенос урока. До 15 мая есть уникальная возможность получить скидку на курс в 35%. Школа вернет вам деньги за неиспользованные уроки, а также «заморозит» баланс на необходимое вам время.



Все контакты:



Офис в Москве: 121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 9, к. 2 Акции и скидки:

2. Онлайн-школа английского языка SkyEng Пробное занятие 24 часа в сутки — идут занятия в школе SkyEng, пожалуй, одна из самых крупных школ, которая занимается онлайн обучением. Начать знакомство или закрепить уже имеющиеся знания английского языка с SkyEng станет вполне реальным для студента любого уровня. Школа считается самой большой онлайн образовательной площадкой в странах Европы. Только посмотрите, сколько у нее выгодных преимуществ: огромный опыт преподавания – проведено порядка 8 млн уроков для 110 тыс. студентов;

более 11000 учителей, которые в совершенстве владеют английским (носители языка тоже ведут занятия) и проходят строжайший отбор на собеседовании;

исключительно индивидуальный подход и общение один на один с преподавателем;

обучение по британской системе. У SkyEng мощная онлайн платформа, на которой с удовольствием занимаются все студенты. Также можно работать по Skype. Школа разработала мобильные приложения и расширения для браузера, которые помогают с переводом, создала канал на Youtube, постоянно проводит вебинары, следит за прогрессом каждого студента. Онлайн курсы, которые проводит SkyEng: английский для детей с 4-х лет;

подготовка к разного рода экзаменам (школьный ЕГЭ или многие международные);

английский для взрослых любого уровня владения;

для любителей путешествовать;

курс бизнес английского;

корпоративное обучение;

общий курс. Не переживаете, если не знаете свой текущий уровень языка – специалисты на пробном занятии его определят, расскажут, как будет проходит обучение и подберут преподавателя. SkyEng предлагает своим ученикам бесплатно: вводный урок;

замену преподавателя;

перенос/отмену занятия.

3. Школа английского языка STUDYWORK Конечно, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин. Школа специализируется ТОЛЬКО на обучении английскому языку и 90% всех студентов - взрослые от 16 лет (те, кто учит английский для работы или учебы). Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4 станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн. Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости. В обучении могут быть использованы 79 вариантов курса конкретно под Ваш запрос из специального каталога Cambridge University Press Стоимость обучения от 8 000 р. / мес. Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ. Пытались учить английский, но всегда не хватало времени? Школа работает 7 дней в неделю с 9 до 22, занятия онлайн идут 24/7, можно заниматься по гибкому расписанию (в разные дни в течение недели) + можно совмещать занятия онлайн и оффлайн вместе сразу. Конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень английского прямо на сайте, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ. P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения. Все контакты:

Офис в Москве: м. Чистые пруды, Москва, Малый Харитоньевский пер., дом 9/13с4

4. Курсы английского языка в American Club of Education Первый урок бесплатно Бесплатная заморозка и отмена занятий На сайт школы ACE – школа с большим опытом, работает с 1997 года. Все программы обучения в данном центре доступны в 2 форматах – офлайн и онлайн. Особенности обучения в American Club of Education: Здесь ведут уроки профессиональные преподаватели, специалисты высоких квалификаций и с наличием международных сертификатов (CELTA, DELTA, TESOL, TKT и т.д.); Методика, которая позволяет проработать все аспекты языка: разговорную речь, чтение, восприятие на слух и письмо; Обучение в небольших группах 4-8 человек или индивидуально; Используются только проверенные учебные материалы от всемирно признанных изданий, таких, как Pearson, Oxford, McMillan и т.д.; Удобное расположение в самом центре Москвы (4 мин. От м. Боровицкая или Арбатская); Большой выбор программ по разным графикам. Можно учить язык в размеренном темпе или выбрать ежедневную программу и пройти целый уровень всего за 1 месяц.; Школа работает по лицензии Министерства образования РФ – по окончании курса выдаётся сертификат, а ещё можно получить налоговый вычет. Самые популярные программы ACE: общий английский;

разговорный;

интенсивный английский;

курс бизнес английского;

подготовка к экзаменам (ЕГЭ, IELTS, TOEFL, Cambridge exams). Всем студентам ACE доступны бесплатные опции: входное тестирование знаний, пробный урок, заморозка и отмена занятий. Все контакты:

5. Star Talk, школа иностранных языков Star Talk входит в 5-ку лучших школ Москвы и ТОП-5 онлайн-школ России на основе отзывов студентов и мнения независимых рейтингов. И это неудивительно: здесь нет зубрежки, 85% времени занятия отводится на самое важное - разговорную практику и живое общение. Таким образом, обучение превращается в увлекательный процесс под руководством опытных и сертифицированных преподавателей, а бонусом вы получаете безлимитные тренировки пройденной лексики и грамматики на собственной онлайн-платформе. Программы английского, которые предлагает школа: общий разговорный курс для разных уровней владения языком;

деловой английский с ведущими преподавателями, обладающими как лингвистическим, так и бизнес образованием;

профессиональный английский для различных отраслей (PR, HR, туризм, юриспруденция и пр.);

корпоративный английский;

интенсивный курс “Английский за месяц”;

подготовка к международным и государственным экзаменам;

разговорный клуб с носителем и нескучная грамматика, летний городской лагерь для школьников. 3 года подряд школа становится лучшей в Москве по обучению в мини-группах и образовательным решениям. При этом, руководители Star Talk верят в то, что качественное образование не должно быть дорогим, и удерживают разумные цены на обучение. А если вы хотите окончании обучения получить международный сертификат, то можно сдать экзамен в родных стенах, ведь Star Talk является тестовым центром Cambridge Школа предлагает бесплатный пробный урок и бесплатное определение уровня языка. Занятия проводятся как мини-группах от 4-х до 7-ми человек, так и индивидуально на территории школы или онлайн. Ведут их как носители языка, так и русскоговорящие преподаватели. Действуют постоянные скидки на групповое обучение, учебные пособия в электронном формате и доступ к онлайн-платформе языковых тренировок предоставляются в подарок. Подробности об обучении в Star Talk на сайте школы

6. Школа английского ProfiEng Если вы до сих пор в поисках хорошей онлайн школы английского, если устали начинать и бросать учебу, так и не достигнув цели, если вам нужна школа, где вас будут учить не по шаблону, то присмотритесь к ProfiEng. Не важно, какова ваша конечная цель – переезд в англоговорящую страну, командировка или продвижение по карьерной лестнице, здесь уже через несколько месяцев ваши знания языка будут гораздо увереннее. Преимущества школы: бесплатный пробный урок;

возврат средств за неиспользованные часы;

оплата уроков в рассрочку или по частям;

компетентные преподаватели с опытом жизни и работы за рубежом;

британская коммуникативная методика, благодаря которой уже через месяц вы почувствуете прогресс;

внимание на все аспекты языка (аудирование, чтение, грамматика, письмо);

удобная и актуальная интернет платформа для учебы;

индивидуальная программа и наставник с личным преподавателем. Как проходит обучение в ProfiEng: проходите пробный урок, знакомитесь с интерактивной площадкой, выбираете преподавателя и принимаете решение;

занимаетесь индивидуально с преподавателем, выполняете задания онлайн;

учите порядка 100 новых слов в неделю по секретной методике;

общаетесь с носителями в специальном «клубе»;

ежеквартально проходите аттестацию с наставником. Программы, которые предлагает школа: общий английский;

разговорный курс;

курс бизнес английского;

подготовка к международным экзаменам;

новый разговорный для любого уровня языка (новинка). В ProfiEng сейчас действует спецпредложение для новых студентов - 4 урока бесплатно. Переходите по ссылке и получайте бонус.

7. Онлайн-школа Тетрика Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы Интерактивная образовательная платформа «Тетрика» - это возможность изучать английский язык в удаленном формате с персональным репетитором. Все преподаватели онлайн-школы проходят многоэтапный отбор и дополнительное обучение. Каждый репетитор имеет опыт работы не менее 3-х лет и отличные коммуникативные навыки. Преподаватель без труда составит индивидуальную программу для студента, найдет к нему подход и понятно объяснит даже самую сложную тему. Почему выбирают онлайн-школу «Тетрика»: персональные обучающие программы помогают студентам добиться своих целей – уже на первом уроке преподаватели оценивают уровень знаний обучающегося и составляют план последующих занятий;

студенты могут учиться в любое удобное время, не тратя время на дорогу до школы и обратно;

88% учеников школы поступают в ВУЗы на бюджет;

вводное занятие бесплатное – вы оцениваете удобство ресурса, выбираете преподавателя и вместе с ним подбираете языковой курс;

удобная онлайн-платформа с учебной доской, творческими домашними заданиями и подробным журналом успеваемости;

записи с материалами каждого занятия сохраняются на виртуальной доске, чтобы студенты могли повторить пройденное столько раз, сколько это необходимо;

множество направлений на выбор – английский для детей и взрослых, общий курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ и другие;

общение с преподавателями по видеосвязи и в интерактивном чате;

возможность оплаты занятий в рассрочку без процентов. Чтобы начать учиться, просто оставьте заявку на сайте и дождитесь звонка менеджера. Он уточнит цели ваших занятий и запишет на бесплатный пробный урок.

8. Центр иностранных языков YES Центр иностранных языков YES – центр преподавания иностранных языков с огромным опытом. За 20 лет плодотворной работы стал одним из самых востребованных среди студентов, желающих приобретать и совершенствовать свои знания. Кроме того, является авторизованным центром приема экзаменов Cambridge. И сегодня Центр иностранных языков YES, как и многие другие школы иностранных языков, предлагает свои услуги в онлайн формате. Набираются группы всех возрастных категорий: дети с 4-х лет, подростки и взрослые любого уровня языка. Количество и качество программ ничуть не отличается от оффлайн: курсы английского для детей (набор в группу в зависимости от возраста и уровня языка);

английский для взрослых;

курс подготовки к экзаменам (IELTS, TOEFL);

полноценный дистанционный курс английского для взрослых (индивидуальные занятия). На занятиях в Центре иностранных языков YES вы можете заниматься в группе или один на один с преподавателем. Специалистами центра разработана специальная интернет площадка, где в режиме онлайн вы общаетесь с учителем и одновременно выполняете различные задания на отработку всех аспектов английского языка (аудирование, говорение, чтение, грамматика, произношение). Это удобно, интересно и современно. Прежде чем начать обучение, вам будет предложено пройти тест на определение уровня. Также вы можете воспользоваться бесплатным пробным уроком. Все учебные материалы включены в стоимость – не надо будет покупать никаких учебников. Подробнее об онлайн-обучении в Центре иностранных языков YES вы можете узнать из видео Теперь и онлайн!

9. Английский - срочно в Accent Language Center Английский срочно + поддержка в мессенджерах! Хотите срочно подтянуть английский перед поездкой или встречей? А, может, Вы ужеуехали, а знания языка явно недостаточно? – поможем и поддержим. Трудности могут возникнуть на любом этапе, если уровень языка не позволяет общаться свободно: На паспортном контроле

При регистрации в отеле/по месту пребывания

При заполнении различных анкет и документов

В общественном транспорте и на улице

В магазинах, кафе и аптеках

При покупке билетов в кассах и онлайн Для решения этих проблем у нас есть комплексное решение! Шаг 1 Построить четкую языковую базу с помощью регулярных занятий. 24 онлайн урока по 2 раза в неделю, всего 3 месяца.

Пошаговое изучение базового уровня, без спешки, с практическим домашним заданием.

Приоритет – разговорная речь, но не забудем и об основах грамматики.

Выучим 500 новых слов. Шаг 2 При возникновении сложностей в общении на языке – получить мгновенную помощь устного или письменного переводчика онлайн (Whatsapp, Wechat, Skype). Бесплатно: 30 минут языковой помощи еженедельно.

Языковая поддержка 24/7 – звоните/пишите, поможем! Подробнее на сайте центра.

10. Курсы английского от London Express Online London Express Online – это онлайн-школа английского языка, работающая по собственной авторской методике. Методология школы опирается на собственный более чем 10-летний опыт работы в offline-обучении. Основное преимущество школы – сильный преподавательский состав. Все преподаватели школы имеют высшее педагогическое или лингвистическое образования, а уровень знаний подтверждается сертификатами CAE, CPE, TKT, CELTA. Особенности обучения в London Express Online: - собственная IT-платформа с удобным расписанием и личным кабинетом; - рассрочка на обучение от школы; - сильный преподавательский состав; - партнерство с ведущими Британскими издательствами; - многолетний опыт обучения английскому языку; - отличные отзывы студентов; - разные форматы обучения: индивидуально, в группе и с носителями языка. Самые популярные курсы в школе: - Общий английский для взрослых и детей; - Деловой английский; - Обучение грамматике; - Разговорный английский - Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Также есть приятные бонусы: вводный урок – бесплатный. На нем определят уровень владения английским языком, покажут, как проходят занятия и дадут рекомендации по курсу и формату обучения. Записаться на курсы английского в London Express Online можно по ссылке. Стоимость обучения: от 370₽ / урок с русскоязычным преподавателем и от 725₽ с носителем. Есть возможность оплаты обучения в рассрочку от самой школы или оплаты с кэшбеком от многих банков. Также вы можете приобрести подарочный сертификат на любое количество уроков.

Стоимость курсов английского в Москве

Ниже приведена сравнительная таблица языковых школ, в которой помимо всего прочего указана примерная стоимость обучения в месяц. Если задаться целью и проанализировать больше предложений (ведь центров в Москве и области предостаточно), то можно увидеть, что средняя цена держится в районе 7500-8000 рублей в месяц. Важно понимать, что конечная цифра зависит от ряда факторов. Вот некоторые из них:

Ваши цели и программа, которую вы выбираете;

Количество часов в неделю;

Рейтинг школы;

Расположение.

Название Кол-во филиалов Стоимость Возврат денежных средств

Отработка пропущенных занятий 1. Englex Online от 580 руб./ак. час -/+ 2. Skyeng Online от 790 руб./ак.час +/+ 3. STUDYWORK 1 +Online от 655 руб./ак. час +/+ 4. ACE Online от 340 руб./ак.час +/+ 5. Star Talk 4 4990 руб./курс нет информации 6. ProfiEng Online 880 руб./50 мин. +/+ 7. Тетрика Online от 790 руб./час +/+ 8. YES 11/Online от 410 руб./ак.час нет информации 9. English Tochka Online 493 руб./ак. час нет информации 10. London Express Online Online от 370р/урок. нет информации

Цены на курсы английского языка в Москве

В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена Академический час 310 руб. 510 руб. 790 руб. Месяц 7200 руб. 8690 руб. 16200 руб. Курс 18400 руб. 34600 руб. 82800 руб.

Часто задаваемые вопросы Сколько в среднем длятся курсы английского? Продолжительность обучения на одном курсе от 72 до 192 ч., что составляет от 7 до 12 месяцев (в зависимости от возраста, предыдущего опыта изучения иностранного языка и интенсивности занятий). Исключение составляют интенсивные курсы.