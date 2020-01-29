Мы живем в удивительное время. Оно предлагает бесконечные возможности, затрагивающие практически все сферы жизни: образование, бизнес, здоровье, социальная среда, будущее. Однако, оно же и вынуждает нас проверять всю информацию, которая идет извне. Но сегодня не о здоровье или бизнесе об образовании. А если быть точнее о школах английского языка в Санкт-Петербурге.

Мы постарались отобрать лучшие курсы для взрослых, чтобы сэкономить ваше время в поисках подходящей школы изучения английского языка. Рейтинг составлен на основе нескольких самых важных, на наш взгляд, критериев:

языковые программы, которые предлагает школа для взрослых, и их разнообразие;

кто ведет занятия: носители языка или только русскоговорящие преподаватели;

можно ли прийти на пробный урок, постоять в сторонке и понять, подойдет и понравится ли;

сколько платить, как платить и можно ли вернуть оплаченное;

как проходят занятия: сколько человек в группе, вариативность графика, надо ли дополнительно приобретать пособия.

В нашем топе лучших вы также найдете информацию об акциях и специальных предложениях, которые предлагают курсы английского языка в Санкт-Петербурге.

Рейтинг школ английского языка в Санкт-Петербурге

Итак, лучшие школы города на Неве.

1. Сеть школ английского языка CHICAGA CHICAGA – одна из самых популярных школ английского языка в Санкт-Петербурге и области. Последние несколько лет № 1 во всех известных рейтингах школ английского. Почему так? Причин много: Проверенная Оксфордская коммуникативная методика + методика emotioNess для увлекательного изучения английского. А благодаря курсу Power-Intensive/160 обучение проходит еще быстрее.

Высококлассные активные преподаватели, которые влюбляют в себя и в язык.

Гарантия результата: вы сдадите финальный тест с первого раза, посетив более 80 % занятий. Если не сдали, повторяете курс бесплатно. Это прописано в договоре.

Небольшие группы, заниматься в которых комфортно. Причем новые группы запускаются сразу при наборе 2 человек (это не влияет на стоимость обучения).

Школы сети CHICAGA – это суперсовременные, стильные и уютные офисы с чайно-кофейными барами. В CHICAGA можно пройти курсы английского с нуля до продвинутого уровня. Языковые программы: английский для детей с 6 лет и подростков (подготовка к ЕГЭ и ОГЭ), а для малышей от 5 до 6 лет – знакомство с английским языком в интересной для этого возраста форме

общий/базовый курс для взрослых

разговорные курсы для взрослых и подростков

корпоративный английский

английский с носителями языка

интенсивные курсы для любых уровней

специализированные курсы: бизнес-английский, для программистов и специалистов из других отраслей

подготовка к международным экзаменам IELTS и TOEFL

курсы английского для путешественников, для студентов В CHICAGA вы можете пройти 3 бесплатных пробных занятия в группе, чтобы определиться с курсом и выбрать лучшего для себя преподавателя. Удобный формат занятий с 9 утра до 22:00: очно в 8 школах или онлайн, в группах и индивидуально. Для ненормированного графика отлично подойдут комбинированные занятия (в группе + индивидуально с возможностью переноса). Школы CHICAGA находятся недалеко от станций метро Академическая, Владимирская, Звёздная, Купчино, Ладожская/Большевиков, Ленинский проспект, Озерки и Петроградская. Приятным бонусом в CHICAGA является возможность выиграть СУПЕРПРИЗЫ: автомобиль, поездки за границу, электроскутеры, сертификаты на обучение, фирменные толстовки, шопперы и другие призы. Записаться на бесплатное тестирование и 3 пробных занятия можно на сайте школы.

2. Школа английского Frog School Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы На сайт школы Школа английского языка Frog School открыла свои двери в 2010 году и за время своего существования завоевала сердца тысяч студентов. И все это благодаря административному составу и педагогам, которые больше являются наставниками и друзьями, чем преподавателями в обычном понимании это слова. В отзывах о школе студенты часто говорят, что во Frog School своя непередаваемая семейная атмосфера, которая помогает расслабиться и учить английский с удовольствием. Среди других преимуществ центра: гибкий график обучения - вы можете посещать занятия в любое удобное для вас время с 10.00 до 22.00,

безлимитное посещение, где вы сами выбираете интенсивность обучения и ходите на то количество занятий, которое вам необходимо,

личный тренер, который не даст вам забросить язык, если вы потеряете мотивацию,

максимальное погружение в языковую атмосферу. В школе проводят тренинги, мастер-классы, фонетические занятия, дебаты на английском, экскурсии, клубы настольных игр, разговорные клубы. Вы можете обучаться как оффлайн, так и онлайн. Офис школы находится в историческом центре Санкт-Петербурга - Петроградском районе, до него удобно добираться на любом виде транспорта. Перед обучением в Frog School предлагают пройти бесплатное тестирование, на котором вы познакомитесь с преподавателями и узнаете свой уровень английского. Записаться на него можно на сайте школы.

3. Курсы английского в Best English Academy Школа английского Best English Academy на протяжении нескольких лет стабильно входит в топ-3 лучших курсов английского в Санкт-Петербурге по данным независимых рейтингов, что подтверждает высокое качество преподавания английского языка. Best English Academy работает в строгом соответствии европейскому стандарту обучения иностранных языков CEFR на основе программ от университетов Oxford/Cambridge. К преимуществам Best English Academy можно отнести: уютный современный офис в самом центре города (2 минуты от метро Владимирская/Достоевская,

малочисленные группы от 4 до 6 человек,

серьезный подход к набору и постоянному карьерному развитию преподавателей,

прозрачное ценообразование, возможность помесячной оплаты, скидка 25% при оплате за курс,

наличие собственной интерактивной платформы для домашних заданий и онлайн занятий,

возможность выбора формата занятий: онлайн, очно, в группах, индивидуально, в паре. Студенты школы также отмечают дружелюбную и веселую атмосферу на занятиях и персональное внимание к каждому студенту от преподавателей и администрации курсов. Best English Academy занимается обучение только взрослых студентов (от 15 лет) и предлагает следующие программы для индивидуального и группового обучения: общий разговорный курс английского в составе фиксированной группы (2 раза в неделю по 90 минут),

подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, ЕГЭ),

абонементы на безлимитное посещение по гибкому графику разговорных клубов, мастер-классов, грамматических и лексических семинаров, занятий по постановке произношения,

английский с носителем языка,

корпоративное обучение для компаний с выездом преподавателя. Перед началом обучения школа дает возможность пройти бесплатную диагностику уровня, разрабатывает персональный план обучения и предоставляет безлимитное количество пробных уроков в группах. Записаться на обучение можно на сайте школы.

4. Learning Group 3 месяца за 1 рубль Бесплатное тестирование На сайт школы Международная школа английского языка Learning Group учит разговаривать на английском языке свободно. Преподаватели-носители языка из США и Англии и русскоговорящие педагоги имеют высокие квалификации и большой опыт, что помогает студентам достичь своих целей. Уроки проходят только на английском языке, благодаря чему студент раскрепощает разговорные навыки с первых занятий. Особенности курсов английского в Learning Group: Гибкий график — занимайтесь в удобное время в любой школе в Санкт-Петербурге и онлайн

Занимайтесь с разными преподавателями

Индивидуальный план занятий — выбирайте ваши цели! переезд, учеба или высокооплачиваемая работа?

Посещайте только те занятия, которые вам интересны

Приступайте к обучению уже завтра, не надо ждать набора группы

Практикуйте английский в неформальной обстановке на разговорных клубах

Учитесь с гарантией результата по договору! В Learning Group студенты обучаются по коммуникативной методике и на занятиях разговаривают только на английском, что ускоряет процесс снятия языкового барьера. Программы в Learning Group: Общий курс английского языка от 0 до профи

Подготовка к международным экзаменам: С1 Advanced, IELTS, FCE

Английский для подростков

Индивидуальный курс

Корпоративные курсы английского

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Повышение квалификации для преподавателей и подготовка к Cambridge TKT Школа английского Learning Group имеет образовательную лицензию и благодаря этому вы сможете оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости курса. Школа дарит ценные подарки всем новым студентам, запишитесь на бесплатную консультацию и тестирование здесь!

5. Курсы английского языка EgoRound На сайт школы Курсы английского языка EgoRound основаны в 1994 году, и это именно тот вариант, когда школа не только прошла проверку временем, но и заработала хорошую репутацию среди своих клиентов. Небольшая компания прочно заняла свою нишу на образовательном рынке Петербурга – в первую очередь, благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, разумной ценовой политике и высоким результатам обучения. Огромное внимание EgoRound уделяет кадрам: все преподаватели английского языка (как русскоязычные, так и носители), помимо профильного образования и внушительного опыта преподавания, регулярно проходят курсы повышения квалификации и методические семинары и тренинги. EgoRound удобно расположен в центре Петербурга в двух шагах от станций метро «Владимирская» или «Достоевская». Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности, а это значит, что вы сможете оформить налоговый вычет за занятия английским. В EgoRound каждый найдет себе программу по интересам, целям и возможностям, а современный коммуникативный подход не даст вам заскучать на уроке. Занятия проходят как в небольших группах (6-8 человек), так и в индивидуальном формате (в том числе и онлайн). Для детей в EgoRound есть: регулярные курсы английского языка на учебный год,

помощь репетиторов по школьной программе или для поступления в

ВУЗ,

подготовка к сдаче Кембриджских экзаменов,

интенсивы по английскому языку на школьных каникулах,

летний городской английский лагерь,

выездные программы: летний английский лагерь в Ленобласти,

обучение английскому языку в Англии, на Кипре и на Мальте. Для взрослых круг программ в EgoRound еще шире: общий разговорный курс,

интенсивы по грамматике,

английский для путешественников,

курс по фонетике (британское и американское произношение),

разговорный клуб с носителями языка,

бизнес-английский,

подготовка к Кембриджским экзаменам,

специализированные тренинги по деловому английскому языку,

помощь в подготовке к собеседованию на английском при приеме на работу,

английский для различных отраслей бизнеса,

корпоративное обучение английскому языку,

выездное обучение английскому в Англии, на Кипре и на Мальте. Для своих клиентов EgoRound предлагает гибкую систему скидок и бонусов: бесплатное тестирование и подбор программы методистом,

бесплатное пробное занятие,

скидки при оплате абонемента на занятия,

скидки для членов семей обучающихся,

бонус за рекомендации,

специальные цены для студентов и пенсионеров. Отмена и перенос занятий возможен при заблаговременном предупреждении администрации школы. Возврат средств также предусмотрен договором.

6. Школы английского ProfiEng На сайт школы Вы давно в поисках хорошей школы английского или устали начинать и бросать учебу, так и не добившись поставленного результата? Обратите внимание на онлайн-школу ProfiEng. Не важно, для чего вам нужен английский – переезд в англоговорящую страну, командировка или продвижение в карьере, в ProfiEng уже через несколько месяцев ваше знание языка будут гораздо выше. Среди преимуществ школы: 5 уроков тест-драйв школы;

возврат средств за неиспользованные часы;

оплата занятий в рассрочку или по частям;

профессиональные преподаватели с опытом жизни и работы за рубежом;

британская коммуникативная методика, благодаря которой уже через месяц вы почувствуете существенный прогресс;

упор на все аспекты языка (аудирование, чтение, грамматика, письмо);

собственная удобная интернет-платформа для учебы;

индивидуальная программа и наставник с личным преподавателем. Как проходит обучение в ProfiEng: вы проходите пробный урок, знакомитесь с интерактивной площадкой, затем подбираете преподавателя и принимаете решение;

занимаетесь индивидуально с преподавателем, а задания выполняете онлайн;

осваиваете порядка 100 новых слов в неделю по секретной методике школы;

общаетесь с носителями в специальном speaking клубе;

каждые 3 месяца проходите аттестацию с наставником. Программы, которые предлагают в ProfiEng: общий английский;

разговорный курс;

курс бизнес-английского;

подготовка к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE и другим);

разговорный для любого уровня языка (новинка).

7. Курсы английского языка в Englex Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы На сайт школы Если вы хотите постоянно быть в тонусе и совершенствовать свой английский, то онлайн занятия с Englex – то, что вам нужно. Широкий выбор программ, по которым может заниматься любой, от новичка до продвинутого пользователя: общий курс английского языка (школьники, студенты, путешественники и пр.);

курс делового языка;

специализированный курс для любителей путешествовать;

подготовка к разного рода экзаменам, школьные и международные;

интенсивные курсы английского;

курсы на погружение в конкретную сферу языка (фонетика, грамматика и пр.);

профильный английский (для специалистов IT, туризма и пр.) Все занятия проходят онлайн, в скайпе или на интернет площадке Englex. Школа предлагает все условия для комфортного обучения: более 200 квалифицированных педагогов, носителей и русскоязычных;

возможность побывать на пробном уроке (бесплатно);

не надо дополнительно приобретать учебники;

можно переносить время занятия, получать возврат средств и «заморозить» баланс на время.

8. Школа английского языка International Language Academy На сайт школы International Language Academy (ILA) – школа иностранных языков международного уровня, дочерняя компания одной из крупнейших образовательных организаций в Великобритании. За более чем 20-тилетний опыт работы школа прочно встала на ноги и с успехом обучает тысячи студентов Санкт-Петербурга и других городов России. Главные преимущества ILA: строгий отбор преподавательского состава (российские и иностранные педагоги);

обучение по Кембриджским стандартам;

актуальные программы и методы;

обучение языку учеников любого возраста, начиная с 3 лет;

удобное расположение школы (центр города);

гибкое расписание;

современные классы и оборудование. Курсы английского от ILA, разделены в зависимости от возраста и текущего уровня ученика. В любом удобном формате – индивидуально, в группе, онлайн, в мини-группе, корпоративное обучение, разговорные клубы, с носителем языка или с русскоговорящим преподавателем. Программы английского: общий (основной) курс для всех возрастов и уровней;

подготовка к международным экзаменам, к ЕГЭ и ОГЭ;

курс корпоративного английского;

курс для пенсионеров;

разговорные клубы с носителем языка для взрослых и подростков;

авторские интенсивные программы для детей и подростков в каникулы;

обучение деловому общению и деловой переписке;

интенсив (конкретная программа в сжатые сроки). Также ILA готовит своих студентов для поступления в зарубежные вузы, организует разговорные клубы, предлагает интересные программы для слушателей 50+.

9. Центр иностранных языков Державинский институт Курсы английского языка в Державинском институте являются преемником Высших курсов иностранных языков (ВКИЯ) при МИДе, что говорит о самом высоком качестве преподавания английского языка. Центр иностранных языков Державинский институт был основан в 2003 году, за это время в его стенах прошли обучение десятки тысяч студентов. Преподаватели школы за время своей многолетней работы опробовали огромное количество методик и на данный момент имеют возможность предложить все самое лучшее, что есть в изучении английского языка. Среди других преимуществ школы есть такие, как: удобство расположения. Школа находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от станции метро Технологический институт, различные способы оплаты. Кроме обычных способов, в школе возможна оплата в рассрочку и онлайн-оплата, множество программ обучения. В школе проводят занятия для всех уровней подготовки (от А1 и до С2) по программам различной степени интенсивности. Есть как групповые, так и индивидуальные уроки, подтвержденное качество. Стандарт обучения в Державинском институте подтвержден независимой европейской экспертизой качества EAQUALS. Занятия проводятся как в оффлайн-, так и в онлайн-режиме. Познакомиться с методикой школы можно на бесплатном пробном уроке.

10. Центр иностранных языков Glory School Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы Glory School основан в 2004 г. Свыше 18 лет на рынке образования, проработки качественных подходов и принципов обучения – вот залог эффективности языковых курсов Glory School. Мы знаем точно, с какими сложностями сталкиваются студенты в процессе обучения, и мы знаем, как преодолеть эти барьеры в разумные сроки. С 2004 года у нас прошли обучение более 29 000 слушателей и персонал около ста компаний в Санкт-Петербурге. В центре работают только профессиональные преподаватели с многолетним опытом работы, в том числе дипломированные преподаватели-носители языка из США, Великобритании и Канады. Уникальность методик Glory School состоят в том, чтобы научить разговаривать на английском языке в процессе практики, поддерживая мотивацию и энтузиазм на каждом этапе обучения английскому. Вы можете выбрать формат занятий, подходящий именно вам: очно в группах или индивидуально, онлайн курсы, а также корпоративные курсы иностранных языков. Glory School предлагает следующие языковые программы: Общеразговорный английский от Starter до Advanced

Курсы общего делового английского

Английский язык для различных сфер бизнеса

Корпоративные курсы английского

Курсы английского Онлайн

Индивидуальное обучение английскому

Подготовка к международным экзаменам IELTS, FCE

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Английский язык для путешественников

Курсы по подготовке к собеседованию на английском

Английский разговорный клуб с носителями языка В Glory School действует система регулярных скидок и спец. предложений: Скидки для всех продолжающих

Скидка при предъявлении Единой Карты Петербуржца

Скидки для друзей или членов семьи

Скидки за бронирование нескольких курсов единовременно

Бесплатное тестирование в школе

Бесплатное пробное занятие в группе или индивидуально

Бесплатный разговорный клуб с носителями языка Школа Glory School расположена рядом с Дворцовой Площадью и всей исторической частью культурной столицы города Санкт-Петербурга. Добираться до курсов будет удобно из любой части города, независимо от удаленности. Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте школы.

Стоимость курсов английского языка в Санкт-Петербурге

Выбирая, куда пойти учиться, нельзя руководствоваться только одним из критериев: цена, удаленность от работы или дома, количество филиалов или регалий. Когда у вас есть возможность посетить бесплатный пробный урок, воспользуйтесь ей. В среднем цены месяца обучения английскому в Санкт-Петербурге колеблются в районе 5000 рублей. Как видно из таблицы ниже, разница не существенна. Так что выбор остается только за вами.

Цены на курсы английского языка в Санкт-Петербурге

В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена Академический час 270 руб. 510 руб. 880 руб. Месяц 4800 руб. 9200 руб. 14400 руб. Курс 14700 руб. 26200 руб. 58000 руб.

Часто задаваемые вопросы Сколько стоят курсы английского языка в Санкт-Петербурге? Средняя стоимость обучения в Санкт-Петербурге — 5000 рублей в месяц. Точную стоимость в конкретных школах вы можете посмотреть в таблице на этой странице. Мы собрали информацию по лучшим языковым центрам города. Среди них есть и недорогие курсы. Сколько нужно заниматься, чтобы выучить английский? Быстро выучить слова, освоить разговорную и письменную речь, если вы не раньше не занимались английским, не получится. Однако школы в из нашего рейтинга предлагают эффективные курсы с разной продолжительностью. В некоторых языковых центрах обучение, в зависимости от уровня и интенсивности занятий, занимает от 8 дней. Если у вас начальные знания, потребуется несколько месяцев. Реально ли выучить английский взрослому человеку? Разумеется! Мы подобрали рейтинг курсов английского языка, которые гарантированно помогут вам освоить язык, даже если вы новичок.