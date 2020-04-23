Почти месяц в школах и университетах страны стоит звенящая тишина: вся система образования перешла на дистанционное обучение. Школьники и родители в особенности уже прошли все стадии – отрицание, гнев, торги, депрессия. Сейчас все дружно находятся на стадии принятия этой новой реальности. Деваться-то некуда.
И даже мировая паутина уже оправилась от первого шока: учебные ресурсы почти не висят, видеозвонок в вотсапе не слетает, выполненные проверочные работы не исчезают после сохранения в никуда. Жизнь налаживается. А чтобы еще больше ее упростить и убедить вас, что не так уж и плохо все складывается, мы сделали подборку лучших онлайн школ.
Современное онлайн обучение для школьников
Сегодня для детей в школах созданы все условия для качественного, разностороннего образования. Если выпускника конца прошлого столетия пригласить на урок нынешнего 7-ми классника, первый будет очень удивлен – столько современных фишек используется сейчас в образовании.
И дистанционное обучение явление-то не новое. Для кого-то – это вынужденная мера (по причинам здоровья), кто-то сам принял такое решение для ребенка. Интернет платформы, обучающие сайты, ролики на ютуб каналах и пр. созданы и внедрены достаточно давно. Современные школьники периодически пользуются ими уже несколько лет. Просто повышенный спрос возник именно сейчас.
На что обратить внимание при выборе онлайн школы
Если пытаетесь выбрать онлайн платформу для своего школьника самостоятельно, вполне вероятно, возникнет вопрос: по каким параметрам выбирать?
В нашем рейтинге интернет платформ мы опирались на следующие критерии:
- какие учебные дисциплины предлагает онлайн школа;
- на какую возрастную категорию рассчитана;
- в каком формате подается материал: видеоконференции, просмотр записи урока, электронные учебники и пр.;
- на сколько платформа функциональна и удобна: интерактивная доска, онлайн тренажер, электронный журнал/дневник, как организована проверка домашнего задания;
- формат общения ученика с преподавателем: видеосвязь или чат;
- можно ли заменить преподавателя;
- выдается ли сертификат или диплом, свидетельствующий о прохождении курса.
Итак, список онлайн школ для дистанционного обучения.
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Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит дистанционное обучение?
Цена доступа к электронным образовательным платформам зависит от нескольких факторов, среди которых: Квалификация учителей. Разнообразие предметов: только основные (русский, математика и т.д.) или есть дополнительные обучающие курсы. Количество времени, которое ребенок тратит на обучение в день. Наличие учебных материалов — электронных учебников и тетрадей, дополнительных видеозаписей по предметам, различных проектов и т.д. — и доступ к ним. Полнота образования: полноценное обучение, как в школьном классе, или просто дополнительные курсы, задания, проекты.
Кому подойдет дистанционное обучение?
Онлайн-образование подойдет в нескольких случаях. Например, если семья много путешествует или просто часто переезжает. Ребенку сложно привыкать к новым классам и учителям, поэтому лучше остановиться на электронной обучающей платформе. Также это выход, если ребенок серьезно занимается спортом, искусством или другой деятельностью, которая не позволяет нормально изучать математику, русский язык и другие школьные предметы очно в классе. Конфликты с детьми и учителями — также частая причина перевода ребенка на дистанционное обучение. В виртуальном классе конфликты исключены в принципе. Парадокс, но дистанционное обучение подходит и тем, кто опережает учебную программу, и тем, кто, напротив, не успевает. В первом случае ученик получает более полный и интересный для него материал, выполняет сложные задания: тесты, проекты, использует электронные источники и т.д. Во втором случае учебный материал объясняется более просто и понятно, и ребенок занимается в удобном для него ритме. При этом тесты и задания даются более легкие. Спустя некоторое время ученик не только догоняет бывших одноклассников, но и даже опережает их.
Как проверяются знания в онлайн-школах?
Так же, как и в обычных учебных заведениях. Есть экзамены, тесты, задания разной сложности. Обязательно есть домашние задания, самостоятельные и контрольные работы. В конце определенного отрезка времени ученики сдают экзамены.
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