Почти месяц в школах и университетах страны стоит звенящая тишина: вся система образования перешла на дистанционное обучение. Школьники и родители в особенности уже прошли все стадии – отрицание, гнев, торги, депрессия. Сейчас все дружно находятся на стадии принятия этой новой реальности. Деваться-то некуда.

И даже мировая паутина уже оправилась от первого шока: учебные ресурсы почти не висят, видеозвонок в вотсапе не слетает, выполненные проверочные работы не исчезают после сохранения в никуда. Жизнь налаживается. А чтобы еще больше ее упростить и убедить вас, что не так уж и плохо все складывается, мы сделали подборку лучших онлайн школ.

Современное онлайн обучение для школьников

Сегодня для детей в школах созданы все условия для качественного, разностороннего образования. Если выпускника конца прошлого столетия пригласить на урок нынешнего 7-ми классника, первый будет очень удивлен – столько современных фишек используется сейчас в образовании.

И дистанционное обучение явление-то не новое. Для кого-то – это вынужденная мера (по причинам здоровья), кто-то сам принял такое решение для ребенка. Интернет платформы, обучающие сайты, ролики на ютуб каналах и пр. созданы и внедрены достаточно давно. Современные школьники периодически пользуются ими уже несколько лет. Просто повышенный спрос возник именно сейчас.

На что обратить внимание при выборе онлайн школы

Если пытаетесь выбрать онлайн платформу для своего школьника самостоятельно, вполне вероятно, возникнет вопрос: по каким параметрам выбирать?

В нашем рейтинге интернет платформ мы опирались на следующие критерии:

какие учебные дисциплины предлагает онлайн школа;

на какую возрастную категорию рассчитана;

в каком формате подается материал: видеоконференции, просмотр записи урока, электронные учебники и пр.;

на сколько платформа функциональна и удобна: интерактивная доска, онлайн тренажер, электронный журнал/дневник, как организована проверка домашнего задания;

формат общения ученика с преподавателем: видеосвязь или чат;

можно ли заменить преподавателя;

выдается ли сертификат или диплом, свидетельствующий о прохождении курса.

Итак, список онлайн школ для дистанционного обучения.

1. Онлайн школа №1 Онлайн школа №1 уже более 10-ти лет занимается организацией дистанционного образования. Сегодня она предлагает школьникам полную общеобразовательную программу по всем дисциплинам с 1 и по 11 класс. Кроме всех предметов школьной программы в Онлайн школе №1 есть факультативные курсы, которые входят в стоимость обучения. Это курсы по рисованию, 3d-моделированию, съемке и монтажу видео и и многие другие. Школа является ведущей в своей области по ряду причин: выдает аттестат об образовании государственного образца;

качественно готовит к ЕГЭ и ОГЭ (по отзывам выпускников, они сдают свой экзамен даже лучше, чем планировали);

разрабатывается индивидуальный учебный план для каждого;

предоставляется персональный куратор. Уроки в Школе №1 проходят в формате видеоконференций на собственной интернет платформе. В зависимости от выбранного «тарифа» этот формат меняется: где-то это будут просто ролики, а где-то – полноценное общение с преподавателем по видеозвонку.

2. Семейная онлайн-школа Ecofamily.school Начальная онлайн-школа для детей с живыми уроками, без оценок, с сопровождением тьютора и психолога Наша миссия - вырастить мыслящих детей и оставить наследие для планеты Мы создаем условия для роста счастливых детей, с адекватной самооценкой, умением мыслить, умением брать на себя ответственность, не бояться совершать ошибки. Развивающее обучение в нашей школе происходит по авторской программе в рамках ФГОС, где центральным звеном является развитие 4к навыков (критическое мышление, креативность, коммуникация и командная работа). Наши ценности: Индивидуальная работа с каждой семьей

Партнерство

Доверие Почему родители выбирают онлайн школу ecofamily.school? Разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут Сопровождение тьютора на каждом уроке В классе до 10 человек Живые уроки в Zoom Сопровождение логопеда, нейропсихолога и психолога на протяжении всего обучения Еженедельные отчеты родителям Прохождение полной диагностики ребенка Нейропсихологическая зарядка каждый день Тьюторские часы по изучению компьютерной грамотности, командообразованию и многое другое! Продленка после уроков БЕЗОТМЕТОЧНАЯ система Перед началом обучения проводим бесплатную диагностику у нейропсихолога, записаться на нее можно на сайте.

3. Платформа дистанционного образования IBLS IBLS – платформа дистанционного обучения для детей от одной из старейших частных школ Москвы “МШСО” (ex. Наши Пенаты). “МШСО” (ex. Наши Пенаты) – одна из первых школ в России, запустивших заочное отделение и дистанционное обучение на собственной образовательной онлайн-платформе. В команду IBLS входят эксперты в области образования, опытные кураторы и преподаватели, относящиеся с интересом и вниманием к ребенку. Платформа собрала вокруг себя детско- родительское сообщество, насчитывающее более 15 000 русскоязычных семей, живущих по всему миру. На базе IBLS дети могут получить полноценное общее среднее образование и возможность проходить промежуточную аттестацию с 1 по 11 класс. Платформа предлагает ученикам: Школу для прикрепления с лицензией и аккредитацией

Помощь кураторов

Опытных преподавателей

Подготовку к аттестациям

Дистанционные аттестации

Внеклассные офлайн и онлайн мероприятия для учеников заочной и семейной формы

Семейную и заочную формы обучения (на семейной форме все взаимодействие со школой происходят онлайн, нет необходимости участвовать в ВПР и МЦКО) Учебный план разработан в соответствии с ФГОС. Родителям оказывается консультационная помощь при переходе с очной формы образования и поддержка в течение всего обучения. Платформа помогает детям подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ и успешно их сдать.

4. Онлайн-школа Стимул «Стимул» — это онлайн-школа, которая позиционирует себя как достойную альтернативу государственному обучению. Индивидуальный подход к обучению каждого ребенка реализуется через специально составленные программы. Ученикам предлагаются персональные маршруты по продвижению в знаниях школьной программы, которые можно пройти дистанционно в комфортных домашних условиях. Обучение соответствует требованиям к образовательным программам и проходит по авторскому учебно-методическому комплексу «Твой стимул к успеху». Онлайн-школа «Стимул» предлагает программы подготовки дошколят к поступлению в 1 класс, общеобразовательную программу для школьников 1-11 классов, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, а также дополнительные занятия в кружках по интересам и клубе изучения английского языка. Обучающие и внеучебные развлекательные мероприятия, проводимые педагогами онлайн-школы «Стимул», помогают детям и подросткам раскрыть свой творческий потенциал, социализироваться, познать себя, мир и общество. Особенности обучения в онлайн-школе «Стимул»: дистанционное обучение небольшими группами до 10 человек или индивидуальные занятия,

возможность освоить школьную программу за 10-11 классы в один год,

помощь ученикам в выборе профильных предметов для углубленного изучения,

живой диалог с преподавателем на занятиях. Школа предоставляет возможность оплатить обучение материнским капиталом. Существуют скидки на годовое обучение для второго ребенка и последующих детей из одной семьи, призерам и победителям олимпиад. Более подробную информацию вы можете найти на сайте школы.

5. Soft School Еще одна отличная альтернатива очному обучению. В Soft School предлагают дистанционное освоение школьной программы из любой точки мира, а также подготовку к ЕГЭ/ОГЭ по английскому, русскому языкам и литературе. Учеба в Soft School подойдет: Детям, которым не интересно в обычной школе или которые уже выбрали дистанционную форму обучения. В школе берут на себя всю работу с документацией, подбором программ, организацией процесса. Детям с повышенной мотивацией и интересом к учебе помогут с углубленным изучением предметов. Детям с ограниченными возможностями. Для них в школе предлагают адаптированные и индивидуально подобранные программы. Школьникам, которые активно занимаются спортом, участвуют в соревнованиях или маленьким артистам, которым приходится ездить на выступления. Таким детям в Soft School подбирают отдельный график занятий. Обучение в школе доступно для детей от 4 до 18 лет. Для самых маленьких есть курсы по подготовке к школе. Доступны 3 формы обучения: дистанционная по школьной программе,

семейная форма обучения,

курсы профориентации. Подробнее о каждой вы можете узнать на сайте школы. Знакомство с Soft School начинается с первой встречи в режиме оффлайн/онлайн, на которой вы расскажете о ваших целях, получите ответы на все интересующие вас вопросы и выберете программу обучения. Записаться на такую встречу также можно на сайте.

6. Школа Методиум На сайт школы Методиум – это российская инновационная общеобразовательная школа, включающая в себя образовательный цикл для детей от 3 до 14 лет. В «Методиум» реализуются самые высокие стандарты Международного и Российского образования, что обеспечивает исключительные академические успехи ученикам. Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности №4728 г. Санкт-Петербург. В школе работает профессиональная команда педагогов, психологов, методистов и других специалистов в различных областях. Их главная задача — создать такую образовательную среду, в которой дети будут замотивированы на достижение высоких результатов в обучении, сформируют широкое мышление и получат всестороннее развитие. Индивидуальный подход к ребенку в школе «Методиум» побуждает ученика быть вдумчивым, заинтересованным и ответственным! Школа «Методиум» — это не только гарант качественного образования, но и уверенность родителей в том, что ребёнок подготовится к обучению в школе, научится выстраивать коммуникацию со взрослыми и сверстниками и критически мыслить. «Методиум» готовит детей к школе, помогает справиться с речевыми нарушениями и психологическими особенностями. В «Методиум» ребенок получает полное индивидуальное сопровождение. Перед началом занятий педагоги проводят тестирование, изучают навыки ребёнка и формируют программу и индивидуальный маршрут под каждого ребенка. Все занятия в школе проходят онлайн. Это удобно для детей и родителей. Кроме авторских программ обучения «Методиум» также разрабатывает свои рабочие тетради и пособия, они дополняют процесс получения знаний и делают его более эффективным. У ребенка всегда будет возможность переключать внимание и выполнять разные задачи. Школа «Методиум» разрабатывает свои программы с учетом развития в детях глобальных компетенций, креативного мышления, а также математической, читательской, естественно-научной, финансовой и компьютерной грамотности. Одна из основных задач школы «Методиум» — помочь ребенку вырасти здоровой, счастливой и гармонично развитой личностью. Важнейшее условие развития личности ребенка — это психологический комфорт во время школьных и дошкольных занятиях. В «Методиум» уделяется большое внимание коммуникации взрослых и детей. У родителей всегда есть возможность обратиться к психологу школы «Методиум», чтобы помочь ребёнку решить личные и внутрисемейные конфликты, связанные с обучением. «Методиум» поддерживает как детей, так и взрослых, уделяя внимание развитию эмоционального интеллекта. Для нас важно создать ученикам такие условия, в которых они смогут выражать свою индивидуальность, быть творческими и инициативными. «Методиум» развивает функциональную грамотность ребёнка, которая заключается в способности применять приобретённые знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. Функциональная грамотность помогает ребенку адаптироваться к современной жизни: успешно решать разные бытовые проблемы;

уметь общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях;

использовать базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций;

выстраивать межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а затем и оценивается с разных сторон. Школа «Методиум» разрабатывает свои программы с учетом развития в детях глобальных компетенций, креативного мышления, а также математической, читательской, естественно-научной, финансовой и компьютерной грамотности!

7. Домашняя школа «ИнтернетУрок» ИнтернетУрок — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы и частная онлайн-школа с 1 по 11 классы. Ученики Домашней школы «ИнтернетУрок» могут дистанционно получить полное среднее образование и аттестат государственного образца. Зачислиться можно в любое время года онлайн. Ребенок получает возможность учиться из любой точки мира, в своем темпе и по индивидуальному расписанию. Обучение проходит на онлайн-платформе с собственными материалами — видеоуроки, конспекты, тренажеры и тесты разработаны командой профессиональных методистов. Учителя проверяют домашние задания и развернуто отвечают на вопросы учеников. Программа соответствует ФГОС РФ. Предусмотрена дополнительная услуга персонального наставника, который поддерживает и мотивирует ученика и помогает его родителям отслеживать успехи в учебе. Кому подойдет Домашняя школа «ИнтернетУрок»: ребенок не может совмещать посещение школы с занятиями спортом, искусством и т.п.;

семья много путешествует, постоянно переезжает или живет за границей;

ребенок часто пропускает школу;

в регионе школы переполнены или малокомплектные;

семья недовольна качеством обучения;

ребенок столкнулся с непреодолимыми конфликтами в школе. Если вы хотите попробовать качественное и грамотно организованное дистанционное обучение, пробная неделя в Домашней школе «ИнтернетУрок» — бесплатно.

8. Онлайн-школа “60 минут” Еще одна онлайн-школа, достойная внимания – «60 минут». Главные ее принципы – ориентация на ребенка со всеми его особенностями, развитие интереса и мотивации к учебе. Школа занимается обучением детей с 1-го по 6-ой класс. Программа (все школьные дисциплины) построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, по принципу частой смены видов деятельности. Выгодные преимущества школы: обучение, которое строится на ведущем типе восприятия;

никаких домашних заданий;

занятия всего 60 минут в день;

программа одного учебного года всего за 100 дней;

стоимость значительно ниже работы с репетиторами;

есть бесплатный пробный период длительностью 14 дней. Также здесь есть уникальная программа подготовки к ВПР, где всего за 45 занятий можно подготовиться к экзамену. Уроки проходят на интерактивной площадке, с которой ребенок без труда разберется самостоятельно. Формат учебы прост – просмотр видеоролика с дальнейшим выполнением задания. Важный организационный момент: ребенок будет зачислен в школу, с которой сотрудничает «60 минут». По окончании каждого периода обучения проводится аттестация.

9. PROschool online Онлайн-школа для учеников начальных классов (1-4 класс), в 2021 году открыт набор в среднее звено (5-8 классы). Миссия проекта – создать для ребенка комфортную среду обучения, которая поможет с увлечением познавать окружающий мир и раскрывать собственные таланты. В школе выстроена уникальная целостная система образования, в которой все предметы взаимосвязаны друг с другом и выстроены в логическое повествование. Таким образом, реализуется комплексное обучение сразу по всем направлениям. В числе главных преимуществ платформы: каждого ученика сопровождает куратор – он поможет разобраться с имеющимися вопросами, напомнит о домашних заданиях;

все учебные материалы подготовлены опытными преподавателями; уроки разбиты на небольшие блоки, выполненные в разных форматах, что упрощает усвоение информации и сохраняет интерес;

интерактивные и творческие задания помогут развитию мышления;

несколько раз в неделю проходят видео-встречи в теплой, дружеской атмосфере (все встречи доступны в записи);

составлено удобное расписание с учетом когнитивной нагрузки (при этом расписание носит рекомендательный характер и обучение можно проходить в удобном темпе) Процесс обучения в PROschool реализован на специальной платформе с комфортным, интуитивно понятным интерфейсом. Родители и ученики могут в любой момент отслеживать информацию об успеваемости в личном кабинете. Обучение ведется по всем основным предметам начальной школы. Также для учеников и родителей доступен курс по эмоциональному интеллекту, разработанный психологами школы. Школа не только поможет успешно освоить школьную программу, но и научит творческому подходу к решению задач, умению анализировать данные и делать выводы, работать с собственными эмоциями и получать удовольствие от познавательного процесса. Более подробную информацию можно найти на сайте школы.

10. Онлайн школа Foxford Пробное занятие Скидка 20% На сайт школы Онлайн школе «Фоксфорд» можно было бы смело посвятить отдельный рассказ – настолько она крутая, современная и разносторонняя. Здесь может заниматься школьник любого возраста, с 1 по 11 класс. Передовые технологии, мощный преподавательский состав (МГУ, МФТИ, ВШЭ и пр.), «свежая» и нескучная подача материала – все это о школе «Фоксфорд». Кроме того, она является резидентом Сколково. Школа предлагает множество дисциплин: математика, информатика;

биология, химия, физика;

русский и английский языки;

обществознание и история. Все занятия проходят на собственной интернет платформе. Это современная интерактивная доска, которая адаптирована под каждый предмет, онлайн видеосвязь с преподавателем, чат с «одноклассниками» и множество других интересных фишек. У школы также есть мобильное приложение. Кому идеально подойдет обучение в школе «Фоксфорд»: выпускникам, готовящимся к ОГЭ и ЕГЭ;

тем, кому нужен репетитор по предмету догнать программу или, наоборот, тому, кто эту программу перегнал;

спортсменам, часто выезжающим на сборы и соревнования;

кто просто не хочет ходить в школу по объективным причинам (экстернат);

кому не подходит офлайн обучение по причинам, связанным со здоровьем;

беднягам, сидящим на карантине. Формат занятий в школе: индивидуальное обучение;

групповое обучение;

обучающие курсы (экспресс подготовка к ЕГЭ/ОГЭ, интенсивы). Для знакомства «Фоксфорд» предлагает поучаствовать в бесплатном пробном уроке. После чего по вашим запросам составляется программа, закрепляется куратор и начинается обучение. По итогу всех курсов каждому ученику выдается сертификат для личного портфолио, а тем, кто обучался в «домашней школе» – аттестат государственного образца.

Часто задаваемые вопросы Сколько стоит дистанционное обучение? Цена доступа к электронным образовательным платформам зависит от нескольких факторов, среди которых: Квалификация учителей. Разнообразие предметов: только основные (русский, математика и т.д.) или есть дополнительные обучающие курсы. Количество времени, которое ребенок тратит на обучение в день. Наличие учебных материалов — электронных учебников и тетрадей, дополнительных видеозаписей по предметам, различных проектов и т.д. — и доступ к ним. Полнота образования: полноценное обучение, как в школьном классе, или просто дополнительные курсы, задания, проекты. Кому подойдет дистанционное обучение? Онлайн-образование подойдет в нескольких случаях. Например, если семья много путешествует или просто часто переезжает. Ребенку сложно привыкать к новым классам и учителям, поэтому лучше остановиться на электронной обучающей платформе. Также это выход, если ребенок серьезно занимается спортом, искусством или другой деятельностью, которая не позволяет нормально изучать математику, русский язык и другие школьные предметы очно в классе. Конфликты с детьми и учителями — также частая причина перевода ребенка на дистанционное обучение. В виртуальном классе конфликты исключены в принципе. Парадокс, но дистанционное обучение подходит и тем, кто опережает учебную программу, и тем, кто, напротив, не успевает. В первом случае ученик получает более полный и интересный для него материал, выполняет сложные задания: тесты, проекты, использует электронные источники и т.д. Во втором случае учебный материал объясняется более просто и понятно, и ребенок занимается в удобном для него ритме. При этом тесты и задания даются более легкие. Спустя некоторое время ученик не только догоняет бывших одноклассников, но и даже опережает их. Как проверяются знания в онлайн-школах? Так же, как и в обычных учебных заведениях. Есть экзамены, тесты, задания разной сложности. Обязательно есть домашние задания, самостоятельные и контрольные работы. В конце определенного отрезка времени ученики сдают экзамены.