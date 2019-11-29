Содержание: Онлайн-школы для детей Оффлайн-онлайн школы для детей Бесплатные платформы и сайты для детей

Все мы хотим лучшего будущего для наших детей. И выбор достойного образования – один из важных факторов в его становлении. Кому-то не хватает школьной программы, другому – индивидуального подхода, у других – амбициозные планы по захвату мира с трудоустройством ребенка в будущем в международной компании.

Если вы в поиске дополнительного образования для детей, то вам будет полезно прочитать эту статью. Здесь мы собрали ТОП школ и бесплатных онлайн сервисов, которые помогут ребенку любого возраста с изучением английского языка.

Формат обучения онлайн

Курсов и школ для онлайн обучения английскому – множество, и каждый выбирает наиболее оптимальный способ донести информацию до пользователя.

Когда вы пройдетесь по всему нашему обзору, то поймете, что плохого сервиса с кучей минусов и ни одним плюсом, нет. Они все в большей или меньшей степени подойдут любому, на каждом можно найти полезный контент. И разделения за деньги – лучше, а бесплатно – хуже, тоже нет.

Интернет платформы, которые предлагают услуги по изучению английского для детей, работают в разных форматах:

Платные онлайн школы и сервисы, где есть возможность заниматься с репетитором индивидуально и в любое удобное время. Здесь будут и видеоуроки, и цифровой учебник, и упражнения, чаты с учителями и «одноклассниками».

Бесплатные, где чаще всего представлены онлайн тренажеры на отработку конкретного аспекта языка.

Бесплатные с ограниченным контентом, где также есть возможность приобрести углубленный курс за деньги.

Бесплатные видео каналы. Эти ориентированы в основном на совсем маленьких пользователей, кто только начинает знакомство с миром иностранных языков.

Онлайн школы английского для детей

1. Занятия английским для детей в школе NovaKids School Первый урок бесплатно Лучшая цена Онлайн школа NovaKids специализируется на преподавании английского исключительно детям 4-12 лет. Здесь работают только носители языка, занятия длятся не более 25-ти минут, вся методика преподавания построена таким образом, что ребенок очень быстро вовлекается в процесс и также быстро показывает реальный результат. Преимущества обучения в NovaKids: все занятия проходят на образовательной онлайн платформе с использованием видеосвязи и цифровой ручки;

только игровой формат обучения;

индивидуальные уроки;

работа по коммуникативной методике европейского стандарта CEFR;

в обучении самых маленьких студентов максимально используются мимика и жесты, с помощью которых понимание нового материала происходит гораздо быстрее;

современный подход в обучении чтению – blended phonics. Урок в школе NovaKids длится всего 25 минут – достаточно, чтобы успеть все запланированное и не успеть устать. Длительность курса зависит от текущего уровня владения языком. Акции и скидки:

2. Школа английского языка ProfiEng Первый урок бесплатно Школа английского языка ProfiEng – еще один достойный вариант для тех, кто ищет ребенку альтернативу репетитора, способного не только заинтересовать своими уроками, но дать грамматику и корректное произношение. Современная, продуманная до мелочей, с мощным преподавательским составом, школа является одним из лидеров онлайн обучения. Весь преподавательский состав - билингвы. Почему выбирают ProfiEng: у каждого преподавателя школы есть опыт жизни и работы в англоговорящих странах, уровень английского не ниже Advanced, компетенции, подтвержденные международными сертификатами;

здесь можно бесплатно посетить пробный урок, после которого для ребенка подберут индивидуальную программу и преподавателя;

у каждого ученика есть персональный менеджер, который оперативно решает текущие вопросы и раз в месяц предоставляет отчет, некий чекап, по результатам прогресса;

программа составляется на основе предпочтений и целей ребенка;

предоставляются все необходимые для учебы материалы. Все обучение проходит на онлайн площадке. Для уроков – видеосвязь индивидуально с преподавателем, для вопросов – чат. Текущий уровень английского – любой.

3. Интерактивные уроки английского для детей в школе Yes-online Первый урок бесплатно Интерактивные уроки английского для детей в школе Yes-online. Первый урок бесплатно

Yes-online – школа иностранных языков, объединяет педагогов и студентов по всему миру. Вы можете выбрать максимально комфортный график и темп изучения языка для своего ребёнка (и для себя).

Методисты школы подберут преподавателя в зависимости от целей и уровня владения английским. Вам нужно лишь озвучить ваши задачи/пожелания. Школа предлагает 3 формы обучения: индивидуально (с 5 лет),

в паре (с 6 лет),

в мини-группе, 3-5 человек (с 7 лет). Первый пробный урок проводит сразу персональный педагог (тот, который будет заниматься с ребёнком в дальнейшем). Занятия проходят в интерактивной форме по Skype или в Zoom. На чем делает акцент школа Yes-online: дети, которые ещё не знакомы с языком, начинают знакомство сразу с правильной тактики,

школьники приобретают интерес к языку, тренируют речь, повышают свою успеваемость,получают высокие баллы на международных экзаменах,

выпускники сдают ЭГЕ/ОГЭ на высокие баллы. Мы изучили отзывы о школе, родители и сами школьники довольны результатами: дети преодолевают нелюбовь к языку, выполняют домашние школьные занятия без труда и напряжения. Что выгодно отличает Yes-online? Доступность: 1 Менеджеры доступны каждый день с 7:00 до 21:00 мск и оперативно отвечают на запросы (в WhatsApp, по телефону). 2 Стоимость занятия начинается всего от 420 руб. Кроме английского в школе можно изучать ещё 10 иностранных языков, и получить 10% скидку на второй и следующие курсы. 10% скидку также можно получить на полный курс для второго и следующих членов семьи. Индивидуальные занятия можно переносить без финансовых потерь. Абонемент на индивидуальные занятия можно заморозить. Деятельность школы лицензирована Министерством образования и науки РФ с 2002 года, вы можете вернуть себе 13% от стоимости обучения.

4. Онлайн школа «Тетрика» Пробное занятие Скидка 1500 руб. промокод: STUDYMEDIA2021 <Онлайн школа «Тетрика» сегодня одна из самых востребованных. Основное ее направление – подготовка школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Но здесь также можно учиться, если необходимо просто подтянуть успеваемость по предметам (русский и английский языки, математика и физика). Английский язык в «Тетрике» – это: качественная подготовка с отработкой всех нюансов экзамена;

ведущие преподаватели лучших вузов страны;

собственные разработки школы в методике преподавания иностранного языка;

современные методы обучения: видеоконференции, чаты с преподавателем, адаптированная интерактивная доска, онлайн тренажеры и пр. Школа работает на очень выгодных условиях: можно посетить бесплатный урок, если есть сомнения в выборе;

возможность заниматься в любое удобное время и при необходимости заменить преподавателя;

оптимальная стоимость (заниматься онлайн всегда выгоднее, чем офлайн);

можно переносить занятие. Все занятия в «Тетрике» проходят индивидуально по программе, составленной персонально для каждого ученика. Акции и скидки:

5. Английский для детей в онлайн-школе Skyford Первый урок бесплатно Уроки английского в онлайн-школе Скайфорд – отличный вариант для Вашего ребенка! Обучение подходит для детей и подростков с 6 до 17 лет. Учебные программы самые разнообразные: общая, разговорная, помощь по школьной программе и выполнение домашних заданий, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, тестам, проверочным и контрольным работам, к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, TOEIC, KET, PET, FCE, CAE и другим), разговорная практика с носителями языка. Преимущества обучения в школе: Уроки на платформах Skype и Zoom;

Индивидуальные занятия длительностью 60 минут;

Возможны групповые занятия: по 2-4 человека. Школа не формирует группы: Вы занимаетесь с друзьями, родными, одноклассниками;

Цены от 570 рублей за 60 минут (индивидуально), от 240 рублей за 60 минут (в группе);

Оплата от 1 урока, скидки от 10 занятий;

Каждому ученику - бесплатный 30-минутный пробный урок с русскоговорящим преподавателем по каждому языку. На этом уроке Вы знакомитесь именно с Вашим будущим преподавателем, а не с методистом;

Учителя из России, Великобритании, США и Канады;

Преподаватели с высшим образованием (лингвистика, педагогика, филология) и опытом работы со школьниками;

Программа составляется индивидуально, исходя из целей, пожеланий и уровня каждого ученика;

На занятиях используются интерактивные материалы и аутентичные учебники, изданные в странах изучаемого языка (издательства Longman, McMillan, Oxford, Cambridge, Pearson, Relod, Langenscheidt и др.);

Все учебные материалы бесплатные + можно заниматься по Вашему школьному учебнику;

Персональный менеджер всегда на связи и готов ответить на любые вопросы;

Расписание занятий можно смотреть в личном кабинете;

Можно переносить и отменять занятия (предупреждая заранее), при необходимости заменить учителя;

Можно изучать другие языки: немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, румынский, РКИ (русский как иностранный). Записывайтесь на бесплатный пробный урок с русскоязычным преподавателем на сайте школы Skyford.

6. Языковая школа Divelang – онлайн-школа для детей и подростков Первый урок бесплатно Языковая школа Divelang проводит обучение английскому языку для детей от 5 до 17 лет. Школа работает более 14 лет на рынке образовательных услуг и предлагает качественное обучение английскому языку для детей и подростков. Вы можете выбрать удобный график занятий и частоту. Divelang работает на любой запрос — от изучения языка с нуля до подготовки к сдаче ЕГЭ или даже международного экзамена. Дети и подростки от 5 до 17 лет занимаются индивидуально с преподавателем или в группах по 3-5 человек. Методы работы с разными возрастными группами подбираются с учётом возрастных особенностей детей. Дошкольники и младшие школьники обучаются через игру и развивающие методики. Единые принципы обучения для детей всех возрастов: погружение в языковую среду, интерес, последовательность. Коммуникативная методика обучения в Divelang основана на развитии навыков спонтанного общения. С детьми работают высококвалифицированные преподаватели. В группах занятия проходят в будни днем или в выходные. В рамках индивидуального обучения вы можете выбрать дни и время занятий. Уроки на современной интерактивной платформе школы. Заниматься можно с любого устройства. В школе Divelang можно: посетить бесплатный пробный урок;

бесплатно участвовать в разговорных клубах;

оплачивать обучение помесячно/по зантиям;

получить сертификат об окончании уровня обучения;

вернуть налоговый вычет – 13% от стоимости обучения;

помимо английского в школе еще 16 языков обучения. В результате обучения дети получают необходимые навыки общения, письма и чтения, знакомятся с британской культурой.

7. Образовательный центр LGEG Первый урок бесплатно Дополнительное онлайн-образование на английском в языковом центре LGEG В образовательном центре LGEG дети учатся на английском языке, а не изучают его. В небольших группах ученики осваивают гуманитарные и точные науки, тренируются в аргументации и публичных выступлениях, ставят спектакли. Программа Kids online (7–12 лет) В группах до 10 человек развиваем социальные навыки и творческий потенциал. Молодые и увлеченные актеры, художники, доктора наук, отлично владеющие английским, учат детей применять знания, задавать правильные вопросы и искать ответы, понимать искусство. Программа Prep Course online (13–15 лет) Изучаем гуманитарные и естественные науки в интерактивном формате на собственной платформе LGEG и в Zoom, обеспечивая полноценное творческое, эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка в комфортной онлайн-среде. Для получения более подробной информации записывайтесь на консультацию на сайте центра.

8. Английский для детей в школе Star Talk Первый урок бесплатно Star Talk - одна из ведущих школ английского языка с онлайн-обучением и 5 филиалами в Москве. Здесь дети изучают английский в нескучном формате - через живое общение и языковую практику с первых минут занятия. В школе доступны различные форматы обучения онлайн и офлайн: Индивидуально и в мини-группах

В разговорных клубах с носителями языка Школа предлагает современные программы обучения для детей от 5 до 17 лет: Small Star - 5-6 лет - чтобы привыкнуть к иностранной речи

Young Star - 7-9 лет - чтобы не.допустить формирования языкового барьера в раннем возрасте

School Star - 10-17 лет - чтобы догнать и перегнать одноклассников

Communication Club - 10-17 лет - чтобы научиться говорить свободно

Exam Star - 14-17 лет - чтобы успешно сдать школьные и международные экзамены

Star Talk Kids Camp - 10-16 лет - чтобы провести лето с пользой и удовольствием С детьми работают профессиональные и прогрессивные русскоязычные преподаватели и носители языка, которые знают толк в современных подходах к обучению детей. Чтобы познакомиться с преподавателями школы и попробовать методику, можно пройти бесплатное пробное занятие или записаться на открытый урок. За 12 лет работы школа выпустила почти 50 000 студентов, которые начали говорить на иностранных языках без страха и стеснения. Что отличает школу Star Talk: Авторская коммуникативная методика Start to Talk, признанная профессиональным сообществом преподавателей английского и языковых школ по всей России

Современные учебные пособия ведущих мировых издательств Pearson и Cambridge

Подтверждение уровня владения английским в рамках прохождения международных экзаменов TOEFL и Cambridge на территории школы

Собственная онлайн-платформа языковых тренировок, позволяющая отрабатывать полученные навыки в интерактивном формате Помимо английского в школе дети могут изучать немецкий, испанский и французский языки индивидуально и в мини-группах. Школа Star Talk заслуженно входит в ТОП-5 школ Москвы и 5-ку лучших онлайн-школ России согласно ряду ведущих рейтингов. Какая бы ни была цель обучения - повысить успеваемость, научиться говорить свободно, сдать экзамены, поступить в ВУЗ - школа знает, как достичь отличных результатов с удовольствием от обучения. Найти более подробную информацию и записаться на пробный урок можно на сайте.

Школа Возраст Занятий в неделю Цены Бонусы и акции Оценка Study.ru 1. NovaKids School 4+ 2-3 от 460 руб./урок + 5.0 2. ProfiEng 6+ на личное усмотрение 790 руб./50 мин + 4.4 3. Yes-online 5+ На личное усмотрение от 400 руб./урок + 4.8 4. Тетрика 5+ на личное усмотрение 1090 руб./урок + 4.8 5. Skyford 5+ на личное усмотрение 570 руб./урок + 4.7 6. DiveLang 5+ на личное усмотрение 281 руб./урок + 4.8 7. LGEG 7+ на личное усмотрение 1100 руб. + 4.3 8. Star Talk 5+ на личное усмотрение 587 руб./ак. час + 4.2

Оффлайн школы английского для детей теперь в онлайн

Описанные выше школы – это те, кто работали и работают только в формате онлайн. А есть еще старые, добрые курсы английского языка с уютными и современными классами, живым общением и вкусным чаем. Последние вынуждены были реорганизовать свою работу и уйти в онлайн.

Причина ясна – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Хотя стоит отметить, что у некоторых из школ параллельно офлайн обучению всегда был и онлайн формат. И как раз о тех, кто в нынешних условиях справился с задачей лучше, мы и расскажем ниже.

1. Курсы английского для детей в Anglophone Anglophone — online школа, предоставляющая занятия с носителями языка и русскоязычными преподавателями по программам, соответствующим европейским стандартам CEFR. Anglophone - маленькая семейная школа, которая развивается за счет улучшения качества обучения. У школы очень высокий показатель лояльности и рекомендаций от учеников, а в команде работают преподаватели, специализирующиеся на работе с детьми и подростками. Преимущества Упор на разговорную практику;

Методика преподавания - английский на английском (международные стандарты CEFR);

Многие преподаватели - детские психологи;

Игровой формат занятий;

Интерактивная платформа обучения;

Преподавателя выбираете вы и ваш ребенок, мы не навязываем вам кого-то конкретного. Можно попробовать несколько бесплатных уроков с разными преподавателями, чтобы выбрать того, кто понравился больше всех. Мы учитываем ваши требования к преподавателю и подбираем учителя под ваш запрос и с учетом целей обучения. Бесплатные разговорные клубы с носителем языка включены в обучение. Заниматься можно как в группах, так и индивидуально. Более подробную информацию можно найти на сайте.

2. Английский для детей в BKC-International House ВКС-IH – одна из лидирующих школ английского языка в Москве и области. Более 25-ти лет на рынке образовательных услуг, сотни и тысячи довольных и успешных студентов и выпускников. Среди множества предлагаемых курсов изучения английского ВКС-IH также предлагает занятия для детей. Здесь можно начать изучать язык уже с 3-х лет. Группы английского для детей: малыши 3-6 лет;

группы 7-9 и 10-12 лет;

английский для подростков 13-16;

группы подготовки к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ);

подготовка к международным экзаменам. Помимо общепринятых занятий ВКС также организует городские и загородные лагеря. Уроки проходят оффлайн и онлайн, в группе или индивидуально. Онлайн-обучение проходит в Zoom. Главные преимущества ВКС-IH: современная методика преподавания (коммуникативная, для самых маленьких – с элементами игр);

не используется язык-посредник;

высококлассные преподаватели;

обучение языку в комплексе;

удобная оплата (1 раз в месяц);

возможность вернуть деньги за неиспользованные уроки. Более подробную информацию можно найти на сайте.

3. Обучение детей английскому языку в Alibra School Скидка 50% Первый урок бесплатно Достаточно популярная школа изучения английского Alibra с главным офисом в Санкт-Петербурге сегодня имеет целую сеть филиалов по всей стране. Но, как и многие ее «коллеги», перешла в онлайн режим. Заметим, что задолго до сегодняшних событий Alibra уже имела в своем арсенале очень крутую интернет платформу. Так что данный переход не был для них чем-то из ряда вон. Чем же так примечательна онлайн площадка Alibra? супер современная со встроенной видеосвязью и чатом;

все выполненные задания проверяются автоматически;

все материалы – интерактивные, нет необходимости ничего покупать дополнительно;

искусственный интеллект составляет индивидуальную программу под запрос, текущий уровень и успеваемость ученика;

синхронизированное с платформой мобильное приложение, доступное и в AppStore, и в Google Play;

обязательная выдача итогового сертификата. С ребенком будут заниматься высококвалифицированные преподаватели. В школе Alibra их более 800 человек, и каждый проходит строжайшее собеседование. Чтобы убедиться в профессионализме школы и преподавателей в частности, у вас есть возможность посетить бесплатное пробное занятие. Школа работает с разными возрастными категориями, начиная с детей 3-х лет и старше. Поэтому, какой бы ни была цель обучения: подтянуть общую успеваемость, подготовиться к экзамену или создать качественную базу на будущее, – в Alibra School ваш ребенок получит 100% результат.

4. Курсы английского для детей в English First Первый урок бесплатно Скидка 20% English First – одна из крупнейших мировых школ, которая обучает детей с 2-х лет. Главный ее офис находится в Швейцарии, а уроки проводятся у миллионов учеников разных стран. Сейчас, конечно, в режиме онлайн, хотя и для них этот формат не нов. Школа давно располагает одной из самых мощных интернет платформ для качественного и комфортного обучения. English First существует на рынке образовательных услуг давно, более 50-ти лет, поэтому может предложить своим юным англичанам множество учебных программ вне зависимости от уровня языка: занятия для самых маленьких (2-3 года) «Вместе с мамой»;

для тех, кто уже готовится к школе (3-6 лет): для этих 2-х категорий все занятия составлены в форме игры, на основе частой смены деятельности;

для школьников младшего и среднего звена (7-14 лет): современные программы, которые значительно повышают успеваемость;

для старшеклассников (15-17 лет): курс, который учитывает все потребности (ЕГЭ, ОГЭ, успеваемость) и возможности подростков (загруженность в школе). Профессионализм преподавателей (а в English First это всегда наличие международного сертификата, подтверждающего компетенцию) позволяет максимально использовать язык на уроке таким образом, что ребенок не чувствует дискомфорт и уходит с ощущением, что английский он уже знает и понимает.

5. Десткая школа английского языка ILS-School Первый урок бесплатно International Language School – одна из тех школ, кто в короткий срок вынужден был полностью реорганизовать свою деятельность. Очень удачно у них получилось перейти из исключительно офлайн формата в онлайн. Достаточно быстро была создана собственная интернет площадка, а все программы переформатированы в онлайн. На качестве и количестве предоставляемых услуг это не сказалось – все также предлагаются программы: английский для детей с 2-х лет;

для школьников любых возрастов;

для тех, кто готовится к экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ и международные сертификации). Все, что нужно – это оставить заявку, пройти тестирование на определение уровня языка и записаться на пробный урок. Стоит учесть, что погружение в язык присутствует даже на занятиях с самыми маленькими учениками, потому как главной методикой школы ILS является коммуникативная. Она, кстати, и наиболее результативная. Все преподаватели – сотрудники со стажем и опытом, с действующими международными сертификатами. Можно выбрать обучение в группе, а можно – индивидуально. В любом случае, это всегда будут грамотно выстроенные занятиях с использованием видеосвязи, встроенными презентациями и интересными заданиями.

6. BigWig Первый урок бесплатно Школа BigWig также, как и многие, была вынуждена сменить формат обучения. Когда в команде работают профессионалы, перейти на совершенно другой вектор не сложно. Школа сравнительно молодая по сравнению с другими (открыта в 2011 г.), но популярна и востребована. Онлайн программы английского для детей в BigWig: курс для малышей 3-6 лет;

для школьников и подростков 7-16 лет;

курс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Все курсы независимо от возраста построены на основе коммуникативной методики. Единственное различие – игровой формат для самых маленьких и полное погружение в языковую среду для учащихся постарше. Есть возможность посетить пробный урок бесплатно, после чего для ребенка составят индивидуальный план и график занятий. Интенсивность будет зависеть от поставленной цели. Формат онлайн занятий в BigWig: групповое или индивидуальное обучение на онлайн платформе с преподавателем (носитель языка или русскоязычный);

участие в разговорном клубе с носителем.

7. Английский для детей в WOW! English Первый урок бесплатно Еще одна хорошая возможность для ребенка совершенствовать свой английский – студия иностранных языков WOW! English. Основана профессиональным педагогом со стажем преподавательской деятельности свыше 15-ти лет. В штате трудятся высококвалифицированные специалисты: носители языка, кандидаты наук и выпускники лучших вузов страны и зарубежья. Преимущества WOW! English: обучение в группах до 8 человек;

использование нескольких методик, не используется привязка к одному пособию или учебнику;

акцент в учебе на все сферы языка (письмо, речь, чтение, аудирование);

вариативное расписание, которое будет удобно ученику;

компенсация пропущенных занятий. На начальных этапах определяется уровень и составляется программа, которую по ходу обучения можно корректировать в зависимости от запроса и прогресса. Можно заниматься индивидуально, а можно – в группе. Дистанционно (в skype) и офлайн. Программы для детей: общий курс английского;

подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.

Школа Возраст Занятий в неделю Цены Бонусы и акции Оценка Study.ru 1. Anglophone 4+ на личное усмотрение 510 руб. + 4.9 2. BKC 4+ на личное усмотрение - + 4.8 3. Alibra 4+ на личное усмотрение от 790 руб./урок + 4.8 4. English First 2+ на личное усмотрение - + 4.6 5. ILS-School 2+ на личное усмотрение - + 4.4 6. BigWig 3+ 2-3 от 1000 руб./курс - 4.2 7. WOW! English 4+ на личное усмотрение от 600 руб./урок + 4.1

Бесплатные онлайн сервисы

Сразу стоит отметить, что в данном случае бесплатно не значит плохо. Есть множество достойных площадок для изучения английского языка, которые делятся своим контентом абсолютно безвозмездно.

Мы постарались отобрать лучшие 5. Критерием послужили следующие параметры:

формат подачи учебного материала: видеокурс, лекция или электронный учебник;

наличие игровой формы обучения;

возможность заниматься индивидуально или с учителем;

выбор тем для изучения и конкретных аспектов языка.

1. IQша Онлайн сервис IQша в своем роде уникальный – здесь собрана огромная база занятий, упражнений, тестов для детей, начиная с самого раннего возраста. И если вы хотите уже с 2-х лет развивать в ребенке лингвистические способности, то вам сюда. Весь процесс обучения построен в формате игры, чтобы ребенок был постоянно увлечен и не заскучал слишком быстро. Уроки английского в IQша – это: красочные видеопрезентации;

адаптированные под возраст задания и упражнения (если ребенок еще не умеет читать – есть озвучка);

полностью индивидуальное обучение с возможностью корректировать программу;

доступная и понятная английская грамматика. Достаточно зарегистрироваться на платформе, и ежедневно станут доступны 10 упражнений (бесплатно). Есть платный контент, на случай если вы хотите заниматься без ограничений и получать награды за успехи.

2. Видеокурс «Английский для детей и начинающих» Бесплатный канал на Youtube с уроками основан на курсе английского языка для детей Т.А. Морозовой. Это ознакомительная образовательная программа для тех, кто только начинает изучать язык. Как и всегда, знакомство с английским здесь начинается с простейших слов, конструкций, алфавита, элементарной грамматики. В среднем длительность каждого видео урока – 10 мин., что позволяет одновременно и не утомить ребенка, и заинтересовать его новой темой.

3. InternetUrok Онлайн сервис для занятий InterUrok чем-то напоминает всем известную Российскую электронную школу (РЭШ). Здесь предельно понятный функционал: все занятия разбиты по «классам». Изучение любого языка – это много аспектов, которые надо охватить. Здесь, на площадке InterUrok, собраны все: грамматика;

лексика;

чтение;

аудирование;

письмо;

произношение. Каждый урок – это последовательная отработка нового материала. Для начала предложено просмотреть видео урок, который подкреплен теоретической частью. Дальше можно потренироваться в тестах и онлайн тренажерах. И даже если остались вопросы, их можно задать в конце занятия в специальной форме, – на них обязательно ответят.

4. LearnEnglish Kids от British Council Сервис создан специально для тех, кто не может пока посещать школу, неважно по какой причине. British Council – мировой эксперт в обучении английскому взрослых и детей любого возраста. Здесь собраны онлайн игры, песни, истории и активности для детей, которые помогут в изучении неродного языка. Например, отличный видео урок «Как запомнить все, что угодно?» с последующим упражнением и игрой на отработку предложенной техники. На площадке LearnEnglish Kids собраны множество тем (алфавит, животные, одежда, Рождество, дни и месяцы и пр.), в каждой из которых есть ролики и упражнения на отработку лексики. Нужно подтянуть грамматику? Переходите по ссылке и выбирайте необходимую тему. Хотите потренироваться в чтении? Выбирайте тему по уровню и наслаждайтесь. Учебный материал в LearnEnglish Kids подобран так, что затрагивает все сферы языка: и письмо, и говорение, и произношение.

5. Видео курс английского для малышей «Теремок Baby» Что дети любят больше всего на свете? Правильно – смотреть мультфильмы. А когда они еще и несут в себе не просто красивую картинку, а образовательный момент, – это вдвойне ценно. Вся прелесть в том, что малыш даже не подозревает, что уже активно участвует в учебном процессе. Канал на ютубе «Теремок Baby» создан для самым маленьких пользователей – здесь собраны обучающие мультфильмы для деток с рождения и до 2-х лет. И если у вас далеко идущие планы и изучать английский с ребенком вы хотите буквально с пеленок, то вам сюда. Здесь собраны десятки обучающих мини «уроков», которые обязательно понравятся юным пользователям. У сервиса «Теремок» также есть каналы для других возрастных категорий: Теремок Kids, Теремок Junior, Теремок School.