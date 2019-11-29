Содержание:

  1. Онлайн-школы для детей
  2. Оффлайн-онлайн школы для детей
  3. Бесплатные платформы и сайты для детей

Все мы хотим лучшего будущего для наших детей. И выбор достойного образования – один из важных факторов в его становлении. Кому-то не хватает школьной программы, другому – индивидуального подхода, у других – амбициозные планы по захвату мира с трудоустройством ребенка в будущем в международной компании.

Если вы в поиске дополнительного образования для детей, то вам будет полезно прочитать эту статью. Здесь мы собрали ТОП школ и бесплатных онлайн сервисов, которые помогут ребенку любого возраста с изучением английского языка.

Формат обучения онлайн

Курсов и школ для онлайн обучения английскому – множество, и каждый выбирает наиболее оптимальный способ донести информацию до пользователя.

Когда вы пройдетесь по всему нашему обзору, то поймете, что плохого сервиса с кучей минусов и ни одним плюсом, нет. Они все в большей или меньшей степени подойдут любому, на каждом можно найти полезный контент. И разделения за деньги – лучше, а бесплатно – хуже, тоже нет.  

Интернет платформы, которые предлагают услуги по изучению английского для детей, работают в разных форматах:

  • Платные онлайн школы и сервисы, где есть возможность заниматься с репетитором индивидуально и в любое удобное время. Здесь будут и видеоуроки, и цифровой учебник, и упражнения, чаты с учителями и «одноклассниками».
  • Бесплатные, где чаще всего представлены онлайн тренажеры на отработку конкретного аспекта языка.
  • Бесплатные с ограниченным контентом, где также есть возможность приобрести углубленный курс за деньги.
  • Бесплатные видео каналы. Эти ориентированы в основном на совсем маленьких пользователей, кто только начинает знакомство с миром иностранных языков.

Онлайн школы английского для детей

1.  Занятия английским для детей в школе NovaKids School

Первый урок бесплатно
Лучшая цена

Онлайн школа NovaKids специализируется на преподавании английского исключительно детям 4-12 лет. Здесь работают только носители языка, занятия длятся не более 25-ти минут, вся методика преподавания построена таким образом, что ребенок очень быстро вовлекается в процесс и также быстро показывает реальный результат.

Преимущества обучения в NovaKids:

  • все занятия проходят на образовательной онлайн платформе с использованием видеосвязи и цифровой ручки;
  • только игровой формат обучения;
  • индивидуальные уроки;
  • работа по коммуникативной методике европейского стандарта CEFR;
  • в обучении самых маленьких студентов максимально используются мимика и жесты, с помощью которых понимание нового материала происходит гораздо быстрее;
  • современный подход в обучении чтению – blended phonics.

Урок в школе NovaKids длится всего 25 минут – достаточно, чтобы успеть все запланированное и не успеть устать. Длительность курса зависит от текущего уровня владения языком.

Акции и скидки:

Novakid RU

Дата основания
2017 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
460 ₽/ак.час
4.9
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
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2.Школа английского языка ProfiEng

Первый урок бесплатно

Школа английского языка ProfiEng – еще один достойный вариант для тех, кто ищет ребенку альтернативу репетитора, способного не только заинтересовать своими уроками, но дать грамматику и корректное произношение. Современная, продуманная до мелочей, с мощным преподавательским составом, школа является одним из лидеров онлайн обучения. Весь преподавательский состав - билингвы.

Почему выбирают ProfiEng:

  • у каждого преподавателя школы есть опыт жизни и работы в англоговорящих странах, уровень английского не ниже Advanced, компетенции, подтвержденные международными сертификатами;
  • здесь можно бесплатно посетить пробный урок, после которого для ребенка подберут индивидуальную программу и преподавателя;
  • у каждого ученика есть персональный менеджер, который оперативно решает текущие вопросы и раз в месяц предоставляет отчет, некий чекап, по результатам прогресса;
  • программа составляется на основе предпочтений и целей ребенка;
  • предоставляются все необходимые для учебы материалы.

Все обучение проходит на онлайн площадке. Для уроков – видеосвязь индивидуально с преподавателем, для вопросов – чат. Текущий уровень английского – любой.

Дата основания
2011 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
790 ₽/ак.час
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
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3. Интерактивные уроки английского для детей в школе Yes-online

Первый урок бесплатно

Интерактивные уроки английского для детей в школе Yes-online.

  • Первый урок бесплатно
  • Yes-online – школа иностранных языков, объединяет педагогов и студентов по всему миру. Вы можете выбрать максимально комфортный график и темп изучения языка для своего ребёнка (и для себя).
  • Методисты школы подберут преподавателя в зависимости от целей и уровня владения английским. Вам нужно лишь озвучить ваши задачи/пожелания.

Школа предлагает 3 формы обучения:

  • индивидуально (с 5 лет),
  • в паре (с 6 лет),
  • в мини-группе, 3-5 человек (с 7 лет).

Первый пробный урок проводит сразу персональный педагог (тот, который будет заниматься с ребёнком в дальнейшем).

Занятия проходят в интерактивной форме по Skype или в Zoom.

На чем делает акцент школа Yes-online:

  • дети, которые ещё не знакомы с языком, начинают знакомство сразу с правильной тактики,
  • школьники приобретают интерес к языку, тренируют речь, повышают свою успеваемость,получают высокие баллы на международных экзаменах,
  • выпускники сдают ЭГЕ/ОГЭ на высокие баллы.

Мы изучили отзывы о школе, родители и сами школьники довольны результатами: дети преодолевают нелюбовь к языку, выполняют домашние школьные занятия без труда и напряжения.

Что выгодно отличает Yes-online?

Доступность:

1 Менеджеры доступны каждый день с 7:00 до 21:00 мск и оперативно отвечают на запросы (в WhatsApp, по телефону).

2 Стоимость занятия начинается всего от 420 руб.

Кроме английского в школе можно изучать ещё 10 иностранных языков, и получить 10% скидку на второй и следующие курсы. 10% скидку также можно получить на полный курс для второго и следующих членов семьи.

Индивидуальные занятия можно переносить без финансовых потерь.

Абонемент на индивидуальные занятия можно заморозить.

Деятельность школы лицензирована Министерством образования и науки РФ с 2002 года, вы можете вернуть себе 13% от стоимости обучения.

Дата основания
2002 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
420 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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4. Онлайн школа «Тетрика»

Пробное занятие
Скидка 1500 руб. промокод: STUDYMEDIA2021

<Онлайн школа «Тетрика» сегодня одна из самых востребованных. Основное ее направление – подготовка школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Но здесь также можно учиться, если необходимо просто подтянуть успеваемость по предметам (русский и английский языки, математика и физика).

Английский язык в «Тетрике» – это:

  • качественная подготовка с отработкой всех нюансов экзамена;
  • ведущие преподаватели лучших вузов страны;
  • собственные разработки школы в методике преподавания иностранного языка;
  • современные методы обучения: видеоконференции, чаты с преподавателем, адаптированная интерактивная доска, онлайн тренажеры и пр.

Школа работает на очень выгодных условиях:

  • можно посетить бесплатный урок, если есть сомнения в выборе;
  • возможность заниматься в любое удобное время и при необходимости заменить преподавателя;
  • оптимальная стоимость (заниматься онлайн всегда выгоднее, чем офлайн);
  • можно переносить занятие.

Все занятия в «Тетрике» проходят индивидуально по программе, составленной персонально для каждого ученика.

Акции и скидки:

Tetrika-school

Дата основания
2018 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online
Стоимость
1090 ₽/урок
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.8
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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5.Английский для детей в онлайн-школе Skyford

Первый урок бесплатно

Уроки английского в онлайн-школе Скайфорд – отличный вариант для Вашего ребенка! Обучение подходит для детей и подростков с 6 до 17 лет. Учебные программы самые разнообразные: общая, разговорная, помощь по школьной программе и выполнение домашних заданий, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, тестам, проверочным и контрольным работам, к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, TOEIC, KET, PET, FCE, CAE и другим), разговорная практика с носителями языка.

Преимущества обучения в школе:

  • Уроки на платформах Skype и Zoom;
  • Индивидуальные занятия длительностью 60 минут;
  • Возможны групповые занятия: по 2-4 человека. Школа не формирует группы: Вы занимаетесь с друзьями, родными, одноклассниками;
  • Цены от 570 рублей за 60 минут (индивидуально), от 240 рублей за 60 минут (в группе);
  • Оплата от 1 урока, скидки от 10 занятий;
  • Каждому ученику - бесплатный 30-минутный пробный урок с русскоговорящим преподавателем по каждому языку. На этом уроке Вы знакомитесь именно с Вашим будущим преподавателем, а не с методистом;
  • Учителя из России, Великобритании, США и Канады;
  • Преподаватели с высшим образованием (лингвистика, педагогика, филология) и опытом работы со школьниками;
  • Программа составляется индивидуально, исходя из целей, пожеланий и уровня каждого ученика;
  • На занятиях используются интерактивные материалы и аутентичные учебники, изданные в странах изучаемого языка (издательства Longman, McMillan, Oxford, Cambridge, Pearson, Relod, Langenscheidt и др.);
  • Все учебные материалы бесплатные + можно заниматься по Вашему школьному учебнику;
  • Персональный менеджер всегда на связи и готов ответить на любые вопросы;
  • Расписание занятий можно смотреть в личном кабинете;
  • Можно переносить и отменять занятия (предупреждая заранее), при необходимости заменить учителя;
  • Можно изучать другие языки: немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, румынский, РКИ (русский как иностранный).

Записывайтесь на бесплатный пробный урок с русскоязычным преподавателем на сайте школы Skyford.

Дата основания
1999 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
570 руб./ак. час
4.9
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.7
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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6. Языковая школа Divelang – онлайн-школа для детей и подростков

Первый урок бесплатно

Языковая школа Divelang проводит обучение английскому языку для детей от 5 до 17 лет. Школа работает более 14 лет на рынке образовательных услуг и предлагает качественное обучение английскому языку для детей и подростков. Вы можете выбрать удобный график занятий и частоту. Divelang работает на любой запрос — от изучения языка с нуля до подготовки к сдаче ЕГЭ или даже международного экзамена. 

Дети и подростки от 5 до 17 лет занимаются индивидуально с преподавателем или в группах по 3-5 человек. Методы работы с разными возрастными группами подбираются с учётом возрастных особенностей детей. Дошкольники и младшие школьники обучаются через игру и развивающие методики.  

Единые принципы обучения для детей всех возрастов: погружение в языковую среду, интерес, последовательность. Коммуникативная методика обучения в Divelang основана на развитии навыков спонтанного общения. С детьми работают высококвалифицированные преподаватели.

В группах занятия проходят в будни днем или в выходные. В рамках индивидуального обучения вы можете выбрать дни и время занятий. Уроки на современной интерактивной платформе школы. Заниматься можно с любого устройства.

В школе Divelang  можно:

  • посетить бесплатный пробный урок;
  • бесплатно участвовать в разговорных клубах;
  • оплачивать обучение помесячно/по зантиям;
  • получить сертификат об окончании уровня обучения;
  • вернуть налоговый вычет – 13% от стоимости обучения;
  • помимо английского в школе еще 16 языков обучения. 

В результате обучения дети получают необходимые навыки общения, письма и чтения, знакомятся с британской культурой.

Дата основания
2007 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
281 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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7. Образовательный центр LGEG

Первый урок бесплатно

Дополнительное онлайн-образование на английском в языковом центре LGEG 

В образовательном центре LGEG дети учатся на английском языке, а не изучают его. В небольших группах ученики осваивают гуманитарные и точные науки, тренируются в аргументации и публичных выступлениях, ставят спектакли. 

  • Программа Kids online (7–12 лет) 

В группах до 10 человек развиваем социальные навыки и творческий потенциал. Молодые и увлеченные актеры, художники, доктора наук, отлично владеющие английским, учат детей применять знания, задавать правильные вопросы и искать ответы, понимать искусство. 

  • Программа Prep Course online (13–15 лет) 

Изучаем гуманитарные и естественные науки в интерактивном формате на собственной платформе LGEG и в Zoom, обеспечивая полноценное творческое, эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка в комфортной онлайн-среде. 

Для получения более подробной информации записывайтесь на консультацию на сайте центра.

Дата основания
2010 г
Возраст
7+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
1100 ₽/урок
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
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8. Английский для детей в школе Star Talk

Первый урок бесплатно

Star Talk - одна из ведущих школ английского языка с онлайн-обучением и 5 филиалами в Москве.

Здесь дети изучают английский в нескучном формате - через живое общение и языковую практику с первых минут занятия.

В школе доступны различные форматы обучения онлайн и офлайн:

  • Индивидуально и в мини-группах
  • В разговорных клубах с носителями языка

Школа предлагает современные программы обучения для детей от 5 до 17 лет:

  • Small Star - 5-6 лет - чтобы привыкнуть к иностранной речи
  • Young Star - 7-9 лет - чтобы не.допустить формирования языкового барьера в раннем возрасте
  • School Star - 10-17 лет - чтобы догнать и перегнать одноклассников
  • Communication Club - 10-17 лет - чтобы научиться говорить свободно
  • Exam Star - 14-17 лет - чтобы успешно сдать школьные и международные экзамены
  • Star Talk Kids Camp - 10-16 лет - чтобы провести лето с пользой и удовольствием

С детьми работают профессиональные и прогрессивные русскоязычные преподаватели и носители языка, которые знают толк в современных подходах к обучению детей. Чтобы познакомиться с преподавателями школы и попробовать методику, можно пройти бесплатное пробное занятие или записаться на открытый урок.

За 12 лет работы школа выпустила почти 50 000 студентов, которые начали говорить на иностранных языках  без страха и стеснения.

Что отличает школу Star Talk:

  • Авторская коммуникативная методика Start to Talk, признанная профессиональным сообществом преподавателей английского и языковых школ по всей России
  • Современные учебные пособия ведущих мировых издательств Pearson и Cambridge
  • Подтверждение уровня владения английским в рамках прохождения международных экзаменов TOEFL и Cambridge на территории школы
  • Собственная онлайн-платформа языковых тренировок, позволяющая отрабатывать полученные навыки в интерактивном формате 

Помимо английского в школе дети могут изучать немецкий, испанский и французский языки индивидуально и в мини-группах.

Школа Star Talk заслуженно входит в ТОП-5 школ Москвы и 5-ку лучших онлайн-школ России согласно ряду ведущих рейтингов.

Какая бы ни была цель обучения - повысить успеваемость, научиться говорить свободно, сдать экзамены, поступить в ВУЗ - школа знает, как достичь отличных результатов с удовольствием от обучения. 

Найти более подробную информацию и записаться на пробный урок можно на сайте.

Дата основания
2009 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
587 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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Школа
Возраст
Занятий в неделю
Цены
Бонусы и акции
Оценка Study.ru
1.
NovaKids School
4+
2-3
от 460 руб./урок
+
5.0
2.
ProfiEng
6+
на личное усмотрение
790 руб./50 мин
+
4.4
3.
Yes-online
5+
На личное усмотрение
от 400 руб./урок
+
4.8
4.
Тетрика
5+
на личное усмотрение
1090 руб./урок
+
4.8
5.
Skyford
5+
на личное усмотрение
570 руб./урок
+
4.7
6.
DiveLang
5+
на личное усмотрение
281 руб./урок
+
4.8
7.
LGEG
7+
на личное усмотрение
1100 руб.
+
4.3
8.
Star Talk
5+
на личное усмотрение
587 руб./ак. час
+
4.2

Оффлайн школы английского для детей теперь в онлайн

Описанные выше школы – это те, кто работали и работают только в формате онлайн. А есть еще старые, добрые курсы английского языка с уютными и современными классами, живым общением и вкусным чаем. Последние вынуждены были реорганизовать свою работу и уйти в онлайн.

Причина ясна – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Хотя стоит отметить, что у некоторых из школ параллельно офлайн обучению всегда был и онлайн формат. И как раз о тех, кто в нынешних условиях справился с задачей лучше, мы и расскажем ниже.

1. Курсы английского для детей в Anglophone

Anglophone — online школа, предоставляющая занятия с носителями языка и русскоязычными преподавателями по программам, соответствующим европейским стандартам CEFR.

Anglophone - маленькая семейная школа, которая развивается за счет улучшения качества обучения.

У школы очень высокий показатель лояльности и рекомендаций от учеников, а в команде работают преподаватели, специализирующиеся на работе с детьми и подростками. 

Преимущества

  • Упор на разговорную практику;
  • Методика преподавания -  английский на английском (международные стандарты CEFR);
  • Многие преподаватели - детские психологи;
  • Игровой формат занятий;
  • Интерактивная платформа обучения;
  • Преподавателя выбираете вы и ваш ребенок, мы не навязываем вам кого-то конкретного.

Можно попробовать несколько бесплатных уроков с разными преподавателями, чтобы выбрать того, кто понравился больше всех.

Мы учитываем ваши требования к преподавателю и подбираем учителя под ваш запрос и с учетом целей обучения.

Бесплатные разговорные клубы с носителем языка включены в обучение.

Заниматься можно как в группах, так и индивидуально.

Более подробную информацию можно найти на сайте.

Дата основания
2012 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
510 ₽
4.5
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.9
/5
 
 
 
 
 
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2. Английский для детей в BKC-International House

ВКС-IH – одна из лидирующих школ английского языка в Москве и области. Более 25-ти лет на рынке образовательных услуг, сотни и тысячи довольных и успешных студентов и выпускников.

Среди множества предлагаемых курсов изучения английского ВКС-IH также предлагает занятия для детей. Здесь можно начать изучать язык уже с 3-х лет.

Группы английского для детей:

  • малыши 3-6 лет;
  • группы 7-9 и 10-12 лет;
  • английский для подростков 13-16;
  • группы подготовки к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ);
  • подготовка к международным экзаменам.

Помимо общепринятых занятий ВКС также организует городские и загородные лагеря.

Уроки проходят оффлайн и онлайн, в группе или индивидуально. Онлайн-обучение проходит в Zoom.

Главные преимущества ВКС-IH:

  • современная методика преподавания (коммуникативная, для самых маленьких – с элементами игр);
  • не используется язык-посредник;
  • высококлассные преподаватели;
  • обучение языку в комплексе;
  • удобная оплата (1 раз в месяц);
  • возможность вернуть деньги за неиспользованные уроки.

Более подробную информацию можно найти на сайте.

Дата основания
1992 г
Возраст
3+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
-
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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3. Обучение детей английскому языку в Alibra School

Скидка 50%
Первый урок бесплатно

Достаточно популярная школа изучения английского Alibra с главным офисом в Санкт-Петербурге сегодня имеет целую сеть филиалов по всей стране. Но, как и многие ее «коллеги», перешла в онлайн режим. Заметим, что задолго до сегодняшних событий Alibra уже имела в своем арсенале очень крутую интернет платформу. Так что данный переход не был для них чем-то из ряда вон.

Чем же так примечательна онлайн площадка Alibra?

  • супер современная со встроенной видеосвязью и чатом;
  • все выполненные задания проверяются автоматически;
  • все материалы – интерактивные, нет необходимости ничего покупать дополнительно;
  • искусственный интеллект составляет индивидуальную программу под запрос, текущий уровень и успеваемость ученика;
  • синхронизированное с платформой мобильное приложение, доступное и в AppStore, и в Google Play;
  • обязательная выдача итогового сертификата.

С ребенком будут заниматься высококвалифицированные преподаватели. В школе Alibra их более 800 человек, и каждый проходит строжайшее собеседование. Чтобы убедиться в профессионализме школы и преподавателей в частности, у вас есть возможность посетить бесплатное пробное занятие.

Школа работает с разными возрастными категориями, начиная с детей 3-х лет и старше. Поэтому, какой бы ни была цель обучения: подтянуть общую успеваемость, подготовиться к экзамену или создать качественную базу на будущее, – в Alibra School ваш ребенок получит 100% результат.

Дата основания
2000 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
725 ₽/ак.час
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
2.5
/5
 
 
 
 
 
3.6
/5
 
 
 
 
 
3.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

4. Курсы английского для детей в English First

Первый урок бесплатно
Скидка 20%

English First – одна из крупнейших мировых школ, которая обучает детей с 2-х лет. Главный ее офис находится в Швейцарии, а уроки проводятся у миллионов учеников разных стран. Сейчас, конечно, в режиме онлайн, хотя и для них этот формат не нов. Школа давно располагает одной из самых мощных интернет платформ для качественного и комфортного обучения.

English First существует на рынке образовательных услуг давно, более 50-ти лет, поэтому может предложить своим юным англичанам множество учебных программ вне зависимости от уровня языка:

  • занятия для самых маленьких (2-3 года) «Вместе с мамой»;
  • для тех, кто уже готовится к школе (3-6 лет): для этих 2-х категорий все занятия составлены в форме игры, на основе частой смены деятельности;
  • для школьников младшего и среднего звена (7-14 лет): современные программы, которые значительно повышают успеваемость;
  • для старшеклассников (15-17 лет): курс, который учитывает все потребности (ЕГЭ, ОГЭ, успеваемость) и возможности подростков (загруженность в школе).

Профессионализм преподавателей (а в English First это всегда наличие международного сертификата, подтверждающего компетенцию) позволяет максимально использовать язык на уроке таким образом, что ребенок не чувствует дискомфорт и уходит с ощущением, что английский он уже знает и понимает.

Дата основания
1991 г
Возраст
2+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
565 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
3.2
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.6
/5
 
 
 
 
 
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5. Десткая школа английского языка ILS-School

Первый урок бесплатно

International Language School – одна из тех школ, кто в короткий срок вынужден был полностью реорганизовать свою деятельность. Очень удачно у них получилось перейти из исключительно офлайн формата в онлайн. 

Достаточно быстро была создана собственная интернет площадка, а все программы переформатированы в онлайн. На качестве и количестве предоставляемых услуг это не сказалось – все также предлагаются программы:

  • английский для детей с 2-х лет;
  • для школьников любых возрастов;
  • для тех, кто готовится к экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ и международные сертификации).

Все, что нужно – это оставить заявку, пройти тестирование на определение уровня языка и записаться на пробный урок.

Стоит учесть, что погружение в язык присутствует даже на занятиях с самыми маленькими учениками, потому как главной методикой школы ILS является коммуникативная. Она, кстати, и наиболее результативная.

Все преподаватели – сотрудники со стажем и опытом, с действующими международными сертификатами. Можно выбрать обучение в группе, а можно – индивидуально. В любом случае, это всегда будут грамотно выстроенные занятиях с использованием видеосвязи, встроенными презентациями и интересными заданиями.

Дата основания
2003 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
675 ₽/ак.час
4.2
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
3.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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6. BigWig

Первый урок бесплатно

Школа BigWig также, как и многие, была вынуждена сменить формат обучения. Когда в команде работают профессионалы, перейти на совершенно другой вектор не сложно. Школа сравнительно молодая по сравнению с другими (открыта в 2011 г.), но популярна и востребована. 

Онлайн программы английского для детей в BigWig:

  • курс для малышей 3-6 лет;
  • для школьников и подростков 7-16 лет;
  • курс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Все курсы независимо от возраста построены на основе коммуникативной методики. Единственное различие – игровой формат для самых маленьких и полное погружение в языковую среду для учащихся постарше.

Есть возможность посетить пробный урок бесплатно, после чего для ребенка составят индивидуальный план и график занятий. Интенсивность будет зависеть от поставленной цели.

Формат онлайн занятий в BigWig:

  • групповое или индивидуальное обучение на онлайн платформе с преподавателем (носитель языка или русскоязычный);
  • участие в разговорном клубе с носителем.
Дата основания
2010 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
450 ₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.8
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
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7. Английский для детей в WOW! English

Первый урок бесплатно

Еще одна хорошая возможность для ребенка совершенствовать свой английский – студия иностранных языков WOW! English. Основана профессиональным педагогом со стажем преподавательской деятельности свыше 15-ти лет. В штате трудятся высококвалифицированные специалисты: носители языка, кандидаты наук и выпускники лучших вузов страны и зарубежья.

Преимущества WOW! English:

  • обучение в группах до 8 человек;
  • использование нескольких методик, не используется привязка к одному пособию или учебнику;
  • акцент в учебе на все сферы языка (письмо, речь, чтение, аудирование);
  • вариативное расписание, которое будет удобно ученику;
  • компенсация пропущенных занятий.

На начальных этапах определяется уровень и составляется программа, которую по ходу обучения можно корректировать в зависимости от запроса и прогресса. Можно заниматься индивидуально, а можно – в группе. Дистанционно (в skype) и офлайн.

Программы для детей:

  • общий курс английского;
  • подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
Дата основания
2019 г
Возраст
14+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
690 ₽/ак.час
4.2
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.1
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы
Школа
Возраст
Занятий в неделю
Цены
Бонусы и акции
Оценка Study.ru
1.
Anglophone
4+
на личное усмотрение
510 руб.
+
4.9
2.
BKC
4+
на личное усмотрение
-
+
4.8
3.
Alibra
4+
на личное усмотрение
от 790 руб./урок
+
4.8
4.
English First
2+
на личное усмотрение
-
+
4.6
5.
ILS-School
2+
на личное усмотрение
-
+
4.4
6.
BigWig
3+
2-3
от 1000 руб./курс
-
4.2
7.
WOW! English
4+
на личное усмотрение
от 600 руб./урок
+
4.1

Бесплатные онлайн сервисы

Сразу стоит отметить, что в данном случае бесплатно не значит плохо. Есть множество достойных площадок для изучения английского языка, которые делятся своим контентом абсолютно безвозмездно.

Мы постарались отобрать лучшие 5. Критерием послужили следующие параметры:

  • формат подачи учебного материала: видеокурс, лекция или электронный учебник;
  • наличие игровой формы обучения;
  • возможность заниматься индивидуально или с учителем;
  • выбор тем для изучения и конкретных аспектов языка.

1. IQша

Онлайн сервис IQша в своем роде уникальный – здесь собрана огромная база занятий, упражнений, тестов для детей, начиная с самого раннего возраста. И если вы хотите уже с 2-х лет развивать в ребенке лингвистические способности, то вам сюда.

Весь процесс обучения построен в формате игры, чтобы ребенок был постоянно увлечен и не заскучал слишком быстро. 

Уроки английского в IQша – это:

  • красочные видеопрезентации;
  • адаптированные под возраст задания и упражнения (если ребенок еще не умеет читать – есть озвучка);
  • полностью индивидуальное обучение с возможностью корректировать программу;
  • доступная и понятная английская грамматика.

Достаточно зарегистрироваться на платформе, и ежедневно станут доступны 10 упражнений (бесплатно). 

Есть платный контент, на случай если вы хотите заниматься без ограничений и получать награды за успехи.

iQsha RU

2. Видеокурс «Английский для детей и начинающих»

Бесплатный канал на Youtube с уроками основан на курсе английского языка для детей Т.А. Морозовой. Это ознакомительная образовательная программа для тех, кто только начинает изучать язык. 

Как и всегда, знакомство с английским здесь начинается с простейших слов, конструкций, алфавита, элементарной грамматики. В среднем длительность каждого видео урока – 10 мин., что позволяет одновременно и не утомить ребенка, и заинтересовать его новой темой.

3. InternetUrok

Онлайн сервис для занятий InterUrok чем-то напоминает всем известную Российскую электронную школу (РЭШ). Здесь предельно понятный функционал: все занятия разбиты по «классам».

Изучение любого языка – это много аспектов, которые надо охватить. Здесь, на площадке InterUrok, собраны все:

  • грамматика;
  • лексика;
  • чтение;
  • аудирование;
  • письмо;
  • произношение.

Каждый урок – это последовательная отработка нового материала. Для начала предложено просмотреть видео урок, который подкреплен теоретической частью. Дальше можно потренироваться в тестах и онлайн тренажерах. И даже если остались вопросы, их можно задать в конце занятия в специальной форме, – на них обязательно ответят.

4. LearnEnglish Kids от British Council

Сервис создан специально для тех, кто не может пока посещать школу, неважно по какой причине. British Council – мировой эксперт в обучении английскому взрослых и детей любого возраста.

Здесь собраны онлайн игры, песни, истории и активности для детей, которые помогут в изучении неродного языка. Например, отличный видео урок «Как запомнить все, что угодно?» с последующим упражнением и игрой на отработку предложенной техники. 

На площадке LearnEnglish Kids собраны множество тем (алфавит, животные, одежда, Рождество, дни и месяцы и пр.), в каждой из которых есть ролики и упражнения на отработку лексики. 

Нужно подтянуть грамматику? Переходите по ссылке и выбирайте необходимую тему. Хотите потренироваться в чтении? Выбирайте тему по уровню и наслаждайтесь. Учебный материал в LearnEnglish Kids подобран так, что затрагивает все сферы языка: и письмо, и говорение, и произношение.

5. Видео курс английского для малышей «Теремок Baby»

Что дети любят больше всего на свете? Правильно – смотреть мультфильмы. А когда они еще и несут в себе не просто красивую картинку, а образовательный момент, – это вдвойне ценно. Вся прелесть в том, что малыш даже не подозревает, что уже активно участвует в учебном процессе.

Канал на ютубе «Теремок Baby» создан для самым маленьких пользователей – здесь собраны обучающие мультфильмы для деток с рождения и до 2-х лет. И если у вас далеко идущие планы и изучать английский с ребенком вы хотите буквально с пеленок, то вам сюда. Здесь собраны десятки обучающих мини «уроков», которые обязательно понравятся юным пользователям.

У сервиса «Теремок» также есть каналы для других возрастных категорий: Теремок Kids, Теремок Junior, Теремок School.

Сайт
Возраст
Удобство
Темы уроков
Оценка Study.ru
1.
IQша
2-11
5
-грамматика; -лексика; -алфавит
5
2.
Уроки английского детям
6-12
5
-грамматика; -лексика; -алфавит
5
3.
InternetUrok
8-17
4
отработка всех аспектов языка
4
4.
Learn English Kids
5-12
3
отработка всех аспектов языка
4
5.
«Теремок Baby»
0-2
4
лексика
3

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В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133

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