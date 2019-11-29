Содержание:
- Онлайн-школы для детей
- Оффлайн-онлайн школы для детей
- Бесплатные платформы и сайты для детей
Все мы хотим лучшего будущего для наших детей. И выбор достойного образования – один из важных факторов в его становлении. Кому-то не хватает школьной программы, другому – индивидуального подхода, у других – амбициозные планы по захвату мира с трудоустройством ребенка в будущем в международной компании.
Если вы в поиске дополнительного образования для детей, то вам будет полезно прочитать эту статью. Здесь мы собрали ТОП школ и бесплатных онлайн сервисов, которые помогут ребенку любого возраста с изучением английского языка.
Формат обучения онлайн
Курсов и школ для онлайн обучения английскому – множество, и каждый выбирает наиболее оптимальный способ донести информацию до пользователя.
Когда вы пройдетесь по всему нашему обзору, то поймете, что плохого сервиса с кучей минусов и ни одним плюсом, нет. Они все в большей или меньшей степени подойдут любому, на каждом можно найти полезный контент. И разделения за деньги – лучше, а бесплатно – хуже, тоже нет.
Интернет платформы, которые предлагают услуги по изучению английского для детей, работают в разных форматах:
- Платные онлайн школы и сервисы, где есть возможность заниматься с репетитором индивидуально и в любое удобное время. Здесь будут и видеоуроки, и цифровой учебник, и упражнения, чаты с учителями и «одноклассниками».
- Бесплатные, где чаще всего представлены онлайн тренажеры на отработку конкретного аспекта языка.
- Бесплатные с ограниченным контентом, где также есть возможность приобрести углубленный курс за деньги.
- Бесплатные видео каналы. Эти ориентированы в основном на совсем маленьких пользователей, кто только начинает знакомство с миром иностранных языков.
Онлайн школы английского для детей
1. Занятия английским для детей в школе NovaKids School
Онлайн школа NovaKids специализируется на преподавании английского исключительно детям 4-12 лет. Здесь работают только носители языка, занятия длятся не более 25-ти минут, вся методика преподавания построена таким образом, что ребенок очень быстро вовлекается в процесс и также быстро показывает реальный результат.
Преимущества обучения в NovaKids:
- все занятия проходят на образовательной онлайн платформе с использованием видеосвязи и цифровой ручки;
- только игровой формат обучения;
- индивидуальные уроки;
- работа по коммуникативной методике европейского стандарта CEFR;
- в обучении самых маленьких студентов максимально используются мимика и жесты, с помощью которых понимание нового материала происходит гораздо быстрее;
- современный подход в обучении чтению – blended phonics.
Урок в школе NovaKids длится всего 25 минут – достаточно, чтобы успеть все запланированное и не успеть устать. Длительность курса зависит от текущего уровня владения языком.
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2.Школа английского языка ProfiEng
Школа английского языка ProfiEng – еще один достойный вариант для тех, кто ищет ребенку альтернативу репетитора, способного не только заинтересовать своими уроками, но дать грамматику и корректное произношение. Современная, продуманная до мелочей, с мощным преподавательским составом, школа является одним из лидеров онлайн обучения. Весь преподавательский состав - билингвы.
Почему выбирают ProfiEng:
- у каждого преподавателя школы есть опыт жизни и работы в англоговорящих странах, уровень английского не ниже Advanced, компетенции, подтвержденные международными сертификатами;
- здесь можно бесплатно посетить пробный урок, после которого для ребенка подберут индивидуальную программу и преподавателя;
- у каждого ученика есть персональный менеджер, который оперативно решает текущие вопросы и раз в месяц предоставляет отчет, некий чекап, по результатам прогресса;
- программа составляется на основе предпочтений и целей ребенка;
- предоставляются все необходимые для учебы материалы.
Все обучение проходит на онлайн площадке. Для уроков – видеосвязь индивидуально с преподавателем, для вопросов – чат. Текущий уровень английского – любой.
от Study.ru
3. Интерактивные уроки английского для детей в школе Yes-online
Интерактивные уроки английского для детей в школе Yes-online.
- Первый урок бесплатно
- Yes-online – школа иностранных языков, объединяет педагогов и студентов по всему миру. Вы можете выбрать максимально комфортный график и темп изучения языка для своего ребёнка (и для себя).
- Методисты школы подберут преподавателя в зависимости от целей и уровня владения английским. Вам нужно лишь озвучить ваши задачи/пожелания.
Школа предлагает 3 формы обучения:
- индивидуально (с 5 лет),
- в паре (с 6 лет),
- в мини-группе, 3-5 человек (с 7 лет).
Первый пробный урок проводит сразу персональный педагог (тот, который будет заниматься с ребёнком в дальнейшем).
Занятия проходят в интерактивной форме по Skype или в Zoom.
На чем делает акцент школа Yes-online:
- дети, которые ещё не знакомы с языком, начинают знакомство сразу с правильной тактики,
- школьники приобретают интерес к языку, тренируют речь, повышают свою успеваемость,получают высокие баллы на международных экзаменах,
- выпускники сдают ЭГЕ/ОГЭ на высокие баллы.
Мы изучили отзывы о школе, родители и сами школьники довольны результатами: дети преодолевают нелюбовь к языку, выполняют домашние школьные занятия без труда и напряжения.
Что выгодно отличает Yes-online?
Доступность:
1 Менеджеры доступны каждый день с 7:00 до 21:00 мск и оперативно отвечают на запросы (в WhatsApp, по телефону).
2 Стоимость занятия начинается всего от 420 руб.
Кроме английского в школе можно изучать ещё 10 иностранных языков, и получить 10% скидку на второй и следующие курсы. 10% скидку также можно получить на полный курс для второго и следующих членов семьи.
Индивидуальные занятия можно переносить без финансовых потерь.
Абонемент на индивидуальные занятия можно заморозить.
Деятельность школы лицензирована Министерством образования и науки РФ с 2002 года, вы можете вернуть себе 13% от стоимости обучения.
4. Онлайн школа «Тетрика»
<Онлайн школа «Тетрика» сегодня одна из самых востребованных. Основное ее направление – подготовка школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Но здесь также можно учиться, если необходимо просто подтянуть успеваемость по предметам (русский и английский языки, математика и физика).
Английский язык в «Тетрике» – это:
- качественная подготовка с отработкой всех нюансов экзамена;
- ведущие преподаватели лучших вузов страны;
- собственные разработки школы в методике преподавания иностранного языка;
- современные методы обучения: видеоконференции, чаты с преподавателем, адаптированная интерактивная доска, онлайн тренажеры и пр.
Школа работает на очень выгодных условиях:
- можно посетить бесплатный урок, если есть сомнения в выборе;
- возможность заниматься в любое удобное время и при необходимости заменить преподавателя;
- оптимальная стоимость (заниматься онлайн всегда выгоднее, чем офлайн);
- можно переносить занятие.
Все занятия в «Тетрике» проходят индивидуально по программе, составленной персонально для каждого ученика.
Акции и скидки:
5.Английский для детей в онлайн-школе Skyford
Уроки английского в онлайн-школе Скайфорд – отличный вариант для Вашего ребенка! Обучение подходит для детей и подростков с 6 до 17 лет. Учебные программы самые разнообразные: общая, разговорная, помощь по школьной программе и выполнение домашних заданий, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, тестам, проверочным и контрольным работам, к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, TOEIC, KET, PET, FCE, CAE и другим), разговорная практика с носителями языка.
Преимущества обучения в школе:
- Уроки на платформах Skype и Zoom;
- Индивидуальные занятия длительностью 60 минут;
- Возможны групповые занятия: по 2-4 человека. Школа не формирует группы: Вы занимаетесь с друзьями, родными, одноклассниками;
- Цены от 570 рублей за 60 минут (индивидуально), от 240 рублей за 60 минут (в группе);
- Оплата от 1 урока, скидки от 10 занятий;
- Каждому ученику - бесплатный 30-минутный пробный урок с русскоговорящим преподавателем по каждому языку. На этом уроке Вы знакомитесь именно с Вашим будущим преподавателем, а не с методистом;
- Учителя из России, Великобритании, США и Канады;
- Преподаватели с высшим образованием (лингвистика, педагогика, филология) и опытом работы со школьниками;
- Программа составляется индивидуально, исходя из целей, пожеланий и уровня каждого ученика;
- На занятиях используются интерактивные материалы и аутентичные учебники, изданные в странах изучаемого языка (издательства Longman, McMillan, Oxford, Cambridge, Pearson, Relod, Langenscheidt и др.);
- Все учебные материалы бесплатные + можно заниматься по Вашему школьному учебнику;
- Персональный менеджер всегда на связи и готов ответить на любые вопросы;
- Расписание занятий можно смотреть в личном кабинете;
- Можно переносить и отменять занятия (предупреждая заранее), при необходимости заменить учителя;
- Можно изучать другие языки: немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, румынский, РКИ (русский как иностранный).
Записывайтесь на бесплатный пробный урок с русскоязычным преподавателем на сайте школы Skyford.
от Study.ru
6. Языковая школа Divelang – онлайн-школа для детей и подростков
Языковая школа Divelang проводит обучение английскому языку для детей от 5 до 17 лет. Школа работает более 14 лет на рынке образовательных услуг и предлагает качественное обучение английскому языку для детей и подростков. Вы можете выбрать удобный график занятий и частоту. Divelang работает на любой запрос — от изучения языка с нуля до подготовки к сдаче ЕГЭ или даже международного экзамена.
Дети и подростки от 5 до 17 лет занимаются индивидуально с преподавателем или в группах по 3-5 человек. Методы работы с разными возрастными группами подбираются с учётом возрастных особенностей детей. Дошкольники и младшие школьники обучаются через игру и развивающие методики.
Единые принципы обучения для детей всех возрастов: погружение в языковую среду, интерес, последовательность. Коммуникативная методика обучения в Divelang основана на развитии навыков спонтанного общения. С детьми работают высококвалифицированные преподаватели.
В группах занятия проходят в будни днем или в выходные. В рамках индивидуального обучения вы можете выбрать дни и время занятий. Уроки на современной интерактивной платформе школы. Заниматься можно с любого устройства.
В школе Divelang можно:
- посетить бесплатный пробный урок;
- бесплатно участвовать в разговорных клубах;
- оплачивать обучение помесячно/по зантиям;
- получить сертификат об окончании уровня обучения;
- вернуть налоговый вычет – 13% от стоимости обучения;
- помимо английского в школе еще 16 языков обучения.
В результате обучения дети получают необходимые навыки общения, письма и чтения, знакомятся с британской культурой.
7. Образовательный центр LGEG
Дополнительное онлайн-образование на английском в языковом центре LGEG
В образовательном центре LGEG дети учатся на английском языке, а не изучают его. В небольших группах ученики осваивают гуманитарные и точные науки, тренируются в аргументации и публичных выступлениях, ставят спектакли.
- Программа Kids online (7–12 лет)
В группах до 10 человек развиваем социальные навыки и творческий потенциал. Молодые и увлеченные актеры, художники, доктора наук, отлично владеющие английским, учат детей применять знания, задавать правильные вопросы и искать ответы, понимать искусство.
- Программа Prep Course online (13–15 лет)
Изучаем гуманитарные и естественные науки в интерактивном формате на собственной платформе LGEG и в Zoom, обеспечивая полноценное творческое, эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка в комфортной онлайн-среде.
Для получения более подробной информации записывайтесь на консультацию на сайте центра.
от Study.ru
8. Английский для детей в школе Star Talk
Star Talk - одна из ведущих школ английского языка с онлайн-обучением и 5 филиалами в Москве.
Здесь дети изучают английский в нескучном формате - через живое общение и языковую практику с первых минут занятия.
В школе доступны различные форматы обучения онлайн и офлайн:
- Индивидуально и в мини-группах
- В разговорных клубах с носителями языка
Школа предлагает современные программы обучения для детей от 5 до 17 лет:
- Small Star - 5-6 лет - чтобы привыкнуть к иностранной речи
- Young Star - 7-9 лет - чтобы не.допустить формирования языкового барьера в раннем возрасте
- School Star - 10-17 лет - чтобы догнать и перегнать одноклассников
- Communication Club - 10-17 лет - чтобы научиться говорить свободно
- Exam Star - 14-17 лет - чтобы успешно сдать школьные и международные экзамены
- Star Talk Kids Camp - 10-16 лет - чтобы провести лето с пользой и удовольствием
С детьми работают профессиональные и прогрессивные русскоязычные преподаватели и носители языка, которые знают толк в современных подходах к обучению детей. Чтобы познакомиться с преподавателями школы и попробовать методику, можно пройти бесплатное пробное занятие или записаться на открытый урок.
За 12 лет работы школа выпустила почти 50 000 студентов, которые начали говорить на иностранных языках без страха и стеснения.
Что отличает школу Star Talk:
- Авторская коммуникативная методика Start to Talk, признанная профессиональным сообществом преподавателей английского и языковых школ по всей России
- Современные учебные пособия ведущих мировых издательств Pearson и Cambridge
- Подтверждение уровня владения английским в рамках прохождения международных экзаменов TOEFL и Cambridge на территории школы
- Собственная онлайн-платформа языковых тренировок, позволяющая отрабатывать полученные навыки в интерактивном формате
Помимо английского в школе дети могут изучать немецкий, испанский и французский языки индивидуально и в мини-группах.
Школа Star Talk заслуженно входит в ТОП-5 школ Москвы и 5-ку лучших онлайн-школ России согласно ряду ведущих рейтингов.
Какая бы ни была цель обучения - повысить успеваемость, научиться говорить свободно, сдать экзамены, поступить в ВУЗ - школа знает, как достичь отличных результатов с удовольствием от обучения.
Найти более подробную информацию и записаться на пробный урок можно на сайте.
от Study.ru
Оффлайн школы английского для детей теперь в онлайн
Описанные выше школы – это те, кто работали и работают только в формате онлайн. А есть еще старые, добрые курсы английского языка с уютными и современными классами, живым общением и вкусным чаем. Последние вынуждены были реорганизовать свою работу и уйти в онлайн.
Причина ясна – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Хотя стоит отметить, что у некоторых из школ параллельно офлайн обучению всегда был и онлайн формат. И как раз о тех, кто в нынешних условиях справился с задачей лучше, мы и расскажем ниже.
Anglophone — online школа, предоставляющая занятия с носителями языка и русскоязычными преподавателями по программам, соответствующим европейским стандартам CEFR.
Anglophone - маленькая семейная школа, которая развивается за счет улучшения качества обучения.
У школы очень высокий показатель лояльности и рекомендаций от учеников, а в команде работают преподаватели, специализирующиеся на работе с детьми и подростками.
Преимущества
- Упор на разговорную практику;
- Методика преподавания - английский на английском (международные стандарты CEFR);
- Многие преподаватели - детские психологи;
- Игровой формат занятий;
- Интерактивная платформа обучения;
- Преподавателя выбираете вы и ваш ребенок, мы не навязываем вам кого-то конкретного.
Можно попробовать несколько бесплатных уроков с разными преподавателями, чтобы выбрать того, кто понравился больше всех.
Мы учитываем ваши требования к преподавателю и подбираем учителя под ваш запрос и с учетом целей обучения.
Бесплатные разговорные клубы с носителем языка включены в обучение.
Заниматься можно как в группах, так и индивидуально.
Более подробную информацию можно найти на сайте.
от Study.ru
ВКС-IH – одна из лидирующих школ английского языка в Москве и области. Более 25-ти лет на рынке образовательных услуг, сотни и тысячи довольных и успешных студентов и выпускников.
Среди множества предлагаемых курсов изучения английского ВКС-IH также предлагает занятия для детей. Здесь можно начать изучать язык уже с 3-х лет.
Группы английского для детей:
- малыши 3-6 лет;
- группы 7-9 и 10-12 лет;
- английский для подростков 13-16;
- группы подготовки к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ);
- подготовка к международным экзаменам.
Помимо общепринятых занятий ВКС также организует городские и загородные лагеря.
Уроки проходят оффлайн и онлайн, в группе или индивидуально. Онлайн-обучение проходит в Zoom.
Главные преимущества ВКС-IH:
- современная методика преподавания (коммуникативная, для самых маленьких – с элементами игр);
- не используется язык-посредник;
- высококлассные преподаватели;
- обучение языку в комплексе;
- удобная оплата (1 раз в месяц);
- возможность вернуть деньги за неиспользованные уроки.
Более подробную информацию можно найти на сайте.
3. Обучение детей английскому языку в Alibra School
Достаточно популярная школа изучения английского Alibra с главным офисом в Санкт-Петербурге сегодня имеет целую сеть филиалов по всей стране. Но, как и многие ее «коллеги», перешла в онлайн режим. Заметим, что задолго до сегодняшних событий Alibra уже имела в своем арсенале очень крутую интернет платформу. Так что данный переход не был для них чем-то из ряда вон.
Чем же так примечательна онлайн площадка Alibra?
- супер современная со встроенной видеосвязью и чатом;
- все выполненные задания проверяются автоматически;
- все материалы – интерактивные, нет необходимости ничего покупать дополнительно;
- искусственный интеллект составляет индивидуальную программу под запрос, текущий уровень и успеваемость ученика;
- синхронизированное с платформой мобильное приложение, доступное и в AppStore, и в Google Play;
- обязательная выдача итогового сертификата.
С ребенком будут заниматься высококвалифицированные преподаватели. В школе Alibra их более 800 человек, и каждый проходит строжайшее собеседование. Чтобы убедиться в профессионализме школы и преподавателей в частности, у вас есть возможность посетить бесплатное пробное занятие.
Школа работает с разными возрастными категориями, начиная с детей 3-х лет и старше. Поэтому, какой бы ни была цель обучения: подтянуть общую успеваемость, подготовиться к экзамену или создать качественную базу на будущее, – в Alibra School ваш ребенок получит 100% результат.
4. Курсы английского для детей в English First
English First – одна из крупнейших мировых школ, которая обучает детей с 2-х лет. Главный ее офис находится в Швейцарии, а уроки проводятся у миллионов учеников разных стран. Сейчас, конечно, в режиме онлайн, хотя и для них этот формат не нов. Школа давно располагает одной из самых мощных интернет платформ для качественного и комфортного обучения.
English First существует на рынке образовательных услуг давно, более 50-ти лет, поэтому может предложить своим юным англичанам множество учебных программ вне зависимости от уровня языка:
- занятия для самых маленьких (2-3 года) «Вместе с мамой»;
- для тех, кто уже готовится к школе (3-6 лет): для этих 2-х категорий все занятия составлены в форме игры, на основе частой смены деятельности;
- для школьников младшего и среднего звена (7-14 лет): современные программы, которые значительно повышают успеваемость;
- для старшеклассников (15-17 лет): курс, который учитывает все потребности (ЕГЭ, ОГЭ, успеваемость) и возможности подростков (загруженность в школе).
Профессионализм преподавателей (а в English First это всегда наличие международного сертификата, подтверждающего компетенцию) позволяет максимально использовать язык на уроке таким образом, что ребенок не чувствует дискомфорт и уходит с ощущением, что английский он уже знает и понимает.
от Study.ru
5. Десткая школа английского языка ILS-School
International Language School – одна из тех школ, кто в короткий срок вынужден был полностью реорганизовать свою деятельность. Очень удачно у них получилось перейти из исключительно офлайн формата в онлайн.
Достаточно быстро была создана собственная интернет площадка, а все программы переформатированы в онлайн. На качестве и количестве предоставляемых услуг это не сказалось – все также предлагаются программы:
- английский для детей с 2-х лет;
- для школьников любых возрастов;
- для тех, кто готовится к экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ и международные сертификации).
Все, что нужно – это оставить заявку, пройти тестирование на определение уровня языка и записаться на пробный урок.
Стоит учесть, что погружение в язык присутствует даже на занятиях с самыми маленькими учениками, потому как главной методикой школы ILS является коммуникативная. Она, кстати, и наиболее результативная.
Все преподаватели – сотрудники со стажем и опытом, с действующими международными сертификатами. Можно выбрать обучение в группе, а можно – индивидуально. В любом случае, это всегда будут грамотно выстроенные занятиях с использованием видеосвязи, встроенными презентациями и интересными заданиями.
от Study.ru
6. BigWig
Школа BigWig также, как и многие, была вынуждена сменить формат обучения. Когда в команде работают профессионалы, перейти на совершенно другой вектор не сложно. Школа сравнительно молодая по сравнению с другими (открыта в 2011 г.), но популярна и востребована.
Онлайн программы английского для детей в BigWig:
- курс для малышей 3-6 лет;
- для школьников и подростков 7-16 лет;
- курс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Все курсы независимо от возраста построены на основе коммуникативной методики. Единственное различие – игровой формат для самых маленьких и полное погружение в языковую среду для учащихся постарше.
Есть возможность посетить пробный урок бесплатно, после чего для ребенка составят индивидуальный план и график занятий. Интенсивность будет зависеть от поставленной цели.
Формат онлайн занятий в BigWig:
- групповое или индивидуальное обучение на онлайн платформе с преподавателем (носитель языка или русскоязычный);
- участие в разговорном клубе с носителем.
от Study.ru
7. Английский для детей в WOW! English
Еще одна хорошая возможность для ребенка совершенствовать свой английский – студия иностранных языков WOW! English. Основана профессиональным педагогом со стажем преподавательской деятельности свыше 15-ти лет. В штате трудятся высококвалифицированные специалисты: носители языка, кандидаты наук и выпускники лучших вузов страны и зарубежья.
Преимущества WOW! English:
- обучение в группах до 8 человек;
- использование нескольких методик, не используется привязка к одному пособию или учебнику;
- акцент в учебе на все сферы языка (письмо, речь, чтение, аудирование);
- вариативное расписание, которое будет удобно ученику;
- компенсация пропущенных занятий.
На начальных этапах определяется уровень и составляется программа, которую по ходу обучения можно корректировать в зависимости от запроса и прогресса. Можно заниматься индивидуально, а можно – в группе. Дистанционно (в skype) и офлайн.
Программы для детей:
- общий курс английского;
- подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
от Study.ru
Бесплатные онлайн сервисы
Сразу стоит отметить, что в данном случае бесплатно не значит плохо. Есть множество достойных площадок для изучения английского языка, которые делятся своим контентом абсолютно безвозмездно.
Мы постарались отобрать лучшие 5. Критерием послужили следующие параметры:
- формат подачи учебного материала: видеокурс, лекция или электронный учебник;
- наличие игровой формы обучения;
- возможность заниматься индивидуально или с учителем;
- выбор тем для изучения и конкретных аспектов языка.
Онлайн сервис IQша в своем роде уникальный – здесь собрана огромная база занятий, упражнений, тестов для детей, начиная с самого раннего возраста. И если вы хотите уже с 2-х лет развивать в ребенке лингвистические способности, то вам сюда.
Весь процесс обучения построен в формате игры, чтобы ребенок был постоянно увлечен и не заскучал слишком быстро.
Уроки английского в IQша – это:
- красочные видеопрезентации;
- адаптированные под возраст задания и упражнения (если ребенок еще не умеет читать – есть озвучка);
- полностью индивидуальное обучение с возможностью корректировать программу;
- доступная и понятная английская грамматика.
Достаточно зарегистрироваться на платформе, и ежедневно станут доступны 10 упражнений (бесплатно).
Есть платный контент, на случай если вы хотите заниматься без ограничений и получать награды за успехи.
Бесплатный канал на Youtube с уроками основан на курсе английского языка для детей Т.А. Морозовой. Это ознакомительная образовательная программа для тех, кто только начинает изучать язык.
Как и всегда, знакомство с английским здесь начинается с простейших слов, конструкций, алфавита, элементарной грамматики. В среднем длительность каждого видео урока – 10 мин., что позволяет одновременно и не утомить ребенка, и заинтересовать его новой темой.
Онлайн сервис для занятий InterUrok чем-то напоминает всем известную Российскую электронную школу (РЭШ). Здесь предельно понятный функционал: все занятия разбиты по «классам».
Изучение любого языка – это много аспектов, которые надо охватить. Здесь, на площадке InterUrok, собраны все:
- грамматика;
- лексика;
- чтение;
- аудирование;
- письмо;
- произношение.
Каждый урок – это последовательная отработка нового материала. Для начала предложено просмотреть видео урок, который подкреплен теоретической частью. Дальше можно потренироваться в тестах и онлайн тренажерах. И даже если остались вопросы, их можно задать в конце занятия в специальной форме, – на них обязательно ответят.
Сервис создан специально для тех, кто не может пока посещать школу, неважно по какой причине. British Council – мировой эксперт в обучении английскому взрослых и детей любого возраста.
Здесь собраны онлайн игры, песни, истории и активности для детей, которые помогут в изучении неродного языка. Например, отличный видео урок «Как запомнить все, что угодно?» с последующим упражнением и игрой на отработку предложенной техники.
На площадке LearnEnglish Kids собраны множество тем (алфавит, животные, одежда, Рождество, дни и месяцы и пр.), в каждой из которых есть ролики и упражнения на отработку лексики.
Нужно подтянуть грамматику? Переходите по ссылке и выбирайте необходимую тему. Хотите потренироваться в чтении? Выбирайте тему по уровню и наслаждайтесь. Учебный материал в LearnEnglish Kids подобран так, что затрагивает все сферы языка: и письмо, и говорение, и произношение.
Что дети любят больше всего на свете? Правильно – смотреть мультфильмы. А когда они еще и несут в себе не просто красивую картинку, а образовательный момент, – это вдвойне ценно. Вся прелесть в том, что малыш даже не подозревает, что уже активно участвует в учебном процессе.
Канал на ютубе «Теремок Baby» создан для самым маленьких пользователей – здесь собраны обучающие мультфильмы для деток с рождения и до 2-х лет. И если у вас далеко идущие планы и изучать английский с ребенком вы хотите буквально с пеленок, то вам сюда. Здесь собраны десятки обучающих мини «уроков», которые обязательно понравятся юным пользователям.
У сервиса «Теремок» также есть каналы для других возрастных категорий: Теремок Kids, Теремок Junior, Теремок School.
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