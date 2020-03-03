Качественное и комфортное изучение языка в онлайн-школе ProfiEng – это занятия из дома или с работы, в удобное для вас время и в том темпе, который подходит именно вам.

В школе применяют британскую методику, благодаря которой студенты достигают поставленных целей в максимально короткие сроки.

Представьте себе, обучение проходит с использованием образовательных материалов, которые 7 лет создавали педагоги из США, Великобритании и России, в Skype и Zoom, при помощи собственной онлайн-платформы школы.

Чтобы ученикам было интереснее, платформа содержит в себе контентные части уроков, домашние задания, текстовые, аудио-материалы и игры, которые позволяют вовлекать студента в обучающий процесс.

Среди других преимуществ школы:

замечательные преподаватели с сертификатом Cambridge University,

методика обучения, при которой 80% общения на занятиях идет на английском языке,

перенос уроков без санкций,

поддержка куратора 24/7.

Важно отметить, что при покупке пакета занятий в ProfiEng дают 5 бесплатных уроков.

Если после их прохождения вы передумаете учиться дальше , то вам вернут все деньги.

Курсы, которые предлагают в ProfiEng:

английский для взрослых любого уровня,

английский для детей,

подготовка к международным экзаменам и к ОГЭ/ЕГЭ,

специализированные - корпоративный курс, курс бизнес-английского и др.

Для того, чтобы поближе познакомиться со школой, найти своего любимого преподавателя и узнать подробности методики, записывайтесь на бесплатный пробный урок.