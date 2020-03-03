Топ-10 онлайн школ английского 2022 [Со скидками]
Лучшие онлайн школы английского языка. Школы делают безумные скидки! Самое время переходить на онлайн обучение.
Языковые школы предлагают разнообразные программы обучения, обещают быстрые результаты и привлекают доступными ценами. Чтобы не запутаться среди десятков предложений и сделать правильный выбор, нужно изучить все материалы и обратить особенное внимание на преподавательский состав, учебные программы и методику, взятую за основу. Важно также уточнить график занятий, количество человек в группах и возможность индивидуального обучения. Мы выбрали лучшие курсы английского языка в Уфе с учетом всех этих пунктов и составили рейтинг из 5 школ. В статье дана краткая информация о каждой и приведена сравнительная таблица с основными условиями и ценами.
1.Курсы английского языка в Englex
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Школа Englex вот уже почти 10 лет успешно существует на рынке онлайн образования.
В чем ее главные особенности и преимущества?
- здесь работают около 400 высококлассных преподавателей;
- уроки проводятся для студентов со всего мира;
- начать можно с любого уровня английского, будь вы совсем новичок или более продвинутый «пользователь»;
- всегда можно записаться на пробный урок (он бесплатный) и решить для себя, подходит ли вам такой формат, конкретный учитель, программ и т.д.;
- индивидуальный подход к каждому студенту.
Обучение в Englex решает множество задач – от простого запроса на поддержание языка на уровне до переезда в англоязычную страну.
Учебные программы английского:
- классический английский для всех уровней;
- курс подготовки к экзаменам;
- курс бизнес английского;
- фонетика;
- грамматика;
- разнонаправленные интенсивные курсы;
- английский для специалистов различных областей (туризм, IT сфера и пр.)
Здесь для вас бесплатно – перенос и заморозка занятия, пробный урок, учебные материалы, участие в разговорных клубах.
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2.Онлайн школа английского Skyeng
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Заниматься в SkyEng – одно удовольствие. Это доказано уже сотнями тысяч студентов. Создатели онлайн школы разработали собственную интернет площадку, поэтому удобно будет заниматься из любой точки мира.
Преимущества SkyEng:
- огромная база преподавателей (свыше 11 тыс.);
- обучение по британской системе;
- занятия тет-а-тет с преподавателем;
- современная онлайн платформа, которая нравится всем без исключения;
- пробный урок – бесплатно.
У SkyEng есть и собственные фишки – свое мобильное приложение и интересные расширения для браузеров в помощь каждому.
Программы английского, которые предлагает SkyEng:
- английский для детей с 4-х лет;
- курс подготовки к международным и школьным экзаменам;
- классический английский (в зависимости от цели студента – путешествия, общее развитие и пр.);
- английский для бизнеса;
- корпоративный курс.
от Study.ru
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Качественное и комфортное изучение языка в онлайн-школе ProfiEng – это занятия из дома или с работы, в удобное для вас время и в том темпе, который подходит именно вам.
В школе применяют британскую методику, благодаря которой студенты достигают поставленных целей в максимально короткие сроки.
Представьте себе, обучение проходит с использованием образовательных материалов, которые 7 лет создавали педагоги из США, Великобритании и России, в Skype и Zoom, при помощи собственной онлайн-платформы школы.
Чтобы ученикам было интереснее, платформа содержит в себе контентные части уроков, домашние задания, текстовые, аудио-материалы и игры, которые позволяют вовлекать студента в обучающий процесс.
Среди других преимуществ школы:
- замечательные преподаватели с сертификатом Cambridge University,
- методика обучения, при которой 80% общения на занятиях идет на английском языке,
- перенос уроков без санкций,
- поддержка куратора 24/7.
Важно отметить, что при покупке пакета занятий в ProfiEng дают 5 бесплатных уроков.
Если после их прохождения вы передумаете учиться дальше , то вам вернут все деньги.
Курсы, которые предлагают в ProfiEng:
- английский для взрослых любого уровня,
- английский для детей,
- подготовка к международным экзаменам и к ОГЭ/ЕГЭ,
- специализированные - корпоративный курс, курс бизнес-английского и др.
Для того, чтобы поближе познакомиться со школой, найти своего любимого преподавателя и узнать подробности методики, записывайтесь на бесплатный пробный урок.
от Study.ru
4. Онлайн школа «Тетрика»
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«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
«Тетрика» предлагает качественные образовательные услуги, которые соответствуют всем стандартам:
- преподаватели – высококвалифицированные специалисты, каждый в своей области;
- уроки адаптированы под любое устройство – ПК, планшет или мобильный телефон;
- онлайн платформа с видео и аудио сопровождением, интерактивной доской, чатом для общения с преподавателем.
Для тех, кто никогда не пробовал подобное – школа предлагает поучаствовать в бесплатном демо уроке.
Как проходит обучение английскому в «Тетрике»:
- при помощи входящего тестирования определяется уровень языка;
- составляется индивидуальная программа под конкретного ученика;
- с куратором или преподавателем вы составляете расписание, в какое время и с какой интенсивностью вам будет удобнее заниматься.
от Study.ru
5. Курсы английского языка в школе LanguageLink
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Топ лучших школ английского языка в Уфе открывает Language Link. Своей основной задачей LL считает помощь в преодолении языкового барьера. Занятия ведут носители языка по коммуникативной методике: большая часть урока посвящена практике общения, студенты начинают разговаривать уже на начальном уровне.
Стоимость группового занятия (6-10 человек) составляет 280 рублей за академический час (45 минут). Уроки длятся от одного до трех ак. часов в зависимости от возраста студентов и выбранной программы. Учебные материалы оплачиваются отдельно. Для знакомства с методикой и преподавателями школа предлагает посетить бесплатную презентацию и пробный урок.
Обучение проходит в утреннее, дневное и вечернее время в будние и выходные дни. Пропущенные уроки можно отработать бесплатно: самостоятельно выполнить задание или прийти на урок к другой группе.
от Study.ru
6. Английский для детей и взрослых в школах HELLO
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Второе место в нашем рейтинге лучших школ изучения английского языка в Уфе занимает HELLO. Учиться здесь помогают профессиональные педагоги и носители языка из Америки и Англии. На уроках происходит полное погружение в языковую среду, часто используются интерактивные материалы и коммуникативные игры. Школа предлагает программы для детей от 4 лет, интенсивные и классические курсы по уровням для взрослых и подростков, подготовку к экзаменам и бизнес-английский.
Стоимость обучения в стандартных группах (4-6 человек) составляет от 245 рублей за академический час, в мини (2 человека) – от 500. Возможны индивидуальные занятия с педагогом (от 700 рублей/ак.час). В эту сумму не входят учебники и дополнительные материалы. Предоставляются скидки за каждого приведенного друга и за одновременное изучение двух языков, а также бесплатный ознакомительный урок.
В Уфе работает 2 филиала HELLO, занятия проходят в удобное для студентов время с 9.00 до 23.00. Пропущенные темы можно отработать с преподавателем индивидуально или с другой группой того же уровня (при ее наличии).
от Study.ru
7. Обучение английскому на курсах в Modern Lingual School
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Все преподаватели школы английского языка Modern Lingual School в Уфе – дипломированные лингвисты, педагоги и методисты. Языковые клубы ведет носитель из Великобритании или США. MLS обучает взрослых и детей от 4 лет, есть курсы для компаний и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ для школьников.
Стоимость академического часа составляет в среднем 250 рублей, один урок длится 2-3 часа. Месяц обучения обойдется в 4500 рублей, при оплате трех и более месяцев сразу возможна скидка. В эту сумму входят групповые занятия и дискуссионный клуб, учебные материалы необходимо приобретать отдельно. Первый урок проводится бесплатно.
Занятия проводятся по договоренности со студентами в утреннее, дневное или вечернее время, по будням или в выходные. В группу входит от 6 до 8 человек. Пропущенные уроки можно отработать с другим классом или индивидуально с преподавателем.
от Study.ru
8. Занятия английский в школе Твой Альбион
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Выбирая лучшие школы английского языка в Уфе, мы не могли пропустить клуб «Твой Альбион». Здесь проводятся разговорные встречи, во время которых студенты обсуждают актуальные темы и учатся свободно общаться на английском. Преподаватели – носители языка и выпускники ведущих российских вузов, большинство стажировались за границей и имеют международные сертификаты.
Стоимость курса для взрослых – 5000 рублей в месяц (2 встречи в неделю по 90 минут). В группе занимается от 4 до 12 человек. Возможны также занятия в тандеме или индивидуально (от 7000 рублей). Отдельно к каждой ступени приобретается брошюра с авторскими разработками. Действуют скидки при оплате нескольких месяцев сразу, льготные условия для студентов и подарки за приведенных друзей.
Новые классы набираются каждую неделю, занятия проходят в одном из трех филиалов школы в Уфе или дистанционно по Skype. Пропущенные уроки можно отработать с другой группой, подходящей по уровню.
от Study.ru
9. Школа английского языка Family
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Школа английского языка Family предлагает классические и ускоренные курсы для всех возрастов и уровней. Основное внимание уделяется языковой практике: занимаясь по коммуникативной методике, студенты с первого занятия начинают общаться на английском. Программы предназначены для начинающих и продолжающих, есть курсы для детей, подростков и взрослых. Преподаватели – специалисты в области лингвистики и педагогики, прошедшие практику в англоязычных странах. Часто проводятся уроки с американцами и британцами.
Стоимость академического часа составляет 200 рублей в стандартной группе (4-6 человек) и 300 рублей – в маленькой (2-3 человека). Индивидуальное обучение стоит от 450 рублей за ак. час. Отдельно приобретаются учебники и рабочие тетради. Действуют скидки за репосты в социальных сетях и за приведенных на курсы друзей. Первый урок и тестирование на определение уровня проводится бесплатно.
Пропущенные занятия можно отработать с другой группой. Частичный возврат оплаты возможен при пропусках по уважительной причине (болезнь, командировка). В этом случае студент должен предупредить преподавателя о своем отсутствии (за неделю до отъезда и за день до урока по болезни).
от Study.ru
Сравнение школ: условия обучения и стоимость курсов английского в Уфе
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