Рейтинг школ

Топ-10 онлайн школ английского 2022 [Со скидками]

Лучшие онлайн школы английского языка. Школы делают безумные скидки! Самое время переходить на онлайн обучение.

 
12.01.22
 
2
 
202000

Языковые школы предлагают разнообразные программы обучения, обещают быстрые результаты и привлекают доступными ценами. Чтобы не запутаться среди десятков предложений и сделать правильный выбор, нужно изучить все материалы и обратить особенное внимание на преподавательский состав, учебные программы и методику, взятую за основу. Важно также уточнить график занятий, количество человек в группах и возможность индивидуального обучения. Мы выбрали лучшие курсы английского языка в Уфе с учетом всех этих пунктов и составили рейтинг из 5 школ. В статье дана краткая информация о каждой и приведена сравнительная таблица с основными условиями и ценами. 

1.Курсы английского языка в Englex

Пробное занятие
Бесплатные разговорные клубы
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Школа Englex вот уже почти 10 лет успешно существует на рынке онлайн образования. 

В чем ее главные особенности и преимущества?

  • здесь работают около 400 высококлассных преподавателей;
  • уроки проводятся для студентов со всего мира;
  • начать можно с любого уровня английского, будь вы совсем новичок или более продвинутый «пользователь»;
  • всегда можно записаться на пробный урок (он бесплатный) и решить для себя, подходит ли вам такой формат, конкретный учитель, программ и т.д.;
  • индивидуальный подход к каждому студенту.

Обучение в Englex решает множество задач – от простого запроса на поддержание языка на уровне до переезда в англоязычную страну.

Учебные программы английского:

  • классический английский для всех уровней;
  • курс подготовки к экзаменам;
  • курс бизнес английского;
  • фонетика;
  • грамматика;
  • разнонаправленные интенсивные курсы;
  • английский для специалистов различных областей (туризм, IT сфера и пр.)

Здесь для вас бесплатно – перенос и заморозка занятия, пробный урок, учебные материалы, участие в разговорных клубах.

Акции и скидки:

Дата основания
2012 г
Возраст
10+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
600 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
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2.Онлайн школа английского Skyeng

Первый урок бесплатно
24 часа в сутки — идут занятия в школе
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Заниматься в SkyEng – одно удовольствие. Это доказано уже сотнями тысяч студентов. Создатели онлайн школы разработали собственную интернет площадку, поэтому удобно будет заниматься из любой точки мира.

Преимущества SkyEng:

  • огромная база преподавателей (свыше 11 тыс.);
  • обучение по британской системе;
  • занятия тет-а-тет с преподавателем;
  • современная онлайн платформа, которая нравится всем без исключения;
  • пробный урок – бесплатно.

У SkyEng есть и собственные фишки – свое мобильное приложение и интересные расширения для браузеров в помощь каждому.

Программы английского, которые предлагает SkyEng:

  • английский для детей с 4-х лет;
  • курс подготовки к международным и школьным экзаменам;
  • классический английский (в зависимости от цели студента – путешествия, общее развитие и пр.);
  • английский для бизнеса;
  • корпоративный курс.
Дата основания
2012 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
790 ₽/ак.час
4.9
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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3.Курсы английского в онлайн-школе ProfiEng

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Качественное и комфортное изучение языка в онлайн-школе ProfiEng – это занятия из дома или с работы, в удобное для вас время и в том темпе, который подходит именно вам.

В школе применяют британскую методику, благодаря которой студенты достигают поставленных целей в максимально короткие сроки.

Представьте себе, обучение проходит с использованием образовательных материалов, которые 7 лет создавали педагоги из США, Великобритании и России, в Skype и Zoom, при помощи собственной онлайн-платформы школы.

Чтобы ученикам было интереснее, платформа содержит в себе контентные части уроков, домашние задания, текстовые, аудио-материалы и игры, которые позволяют вовлекать студента в обучающий процесс.

Среди других преимуществ школы:

  • замечательные преподаватели с сертификатом Cambridge University,
  • методика обучения, при которой 80% общения на занятиях идет на английском языке,
  • перенос уроков без санкций,
  • поддержка куратора 24/7.

Важно отметить, что при покупке пакета занятий в ProfiEng дают 5 бесплатных уроков.

Если после их прохождения вы передумаете учиться дальше , то вам вернут все деньги.

Курсы, которые предлагают в ProfiEng:

  • английский для взрослых любого уровня,
  • английский для детей,
  • подготовка к международным экзаменам и к ОГЭ/ЕГЭ,
  • специализированные - корпоративный курс, курс бизнес-английского и др.

Для того, чтобы поближе познакомиться со школой, найти своего любимого преподавателя и узнать подробности методики, записывайтесь на бесплатный пробный урок.

Дата основания
2011 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
790 ₽/час
4.6
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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4. Онлайн школа «Тетрика»

Пробное занятие
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«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.

«Тетрика» предлагает качественные образовательные услуги, которые соответствуют всем стандартам:

  • преподаватели – высококвалифицированные специалисты, каждый в своей области;
  • уроки адаптированы под любое устройство – ПК, планшет или мобильный телефон;
  • онлайн платформа с видео и аудио сопровождением, интерактивной доской, чатом для общения с преподавателем.

Для тех, кто никогда не пробовал подобное – школа предлагает поучаствовать в бесплатном демо уроке.

Как проходит обучение английскому в «Тетрике»:

  • при помощи входящего тестирования определяется уровень языка;
  • составляется индивидуальная программа под конкретного ученика;
  • с куратором или преподавателем вы составляете расписание, в какое время и с какой интенсивностью вам будет удобнее заниматься.


Дата основания
2018 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
790р.
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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5. Курсы английского языка в школе LanguageLink

Встречи с носителями языка
Коммуникативный подход
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Топ лучших школ английского языка в Уфе открывает Language Link. Своей основной задачей LL считает помощь в преодолении языкового барьера. Занятия ведут носители языка по коммуникативной методике: большая часть урока посвящена практике общения, студенты начинают разговаривать уже на начальном уровне. 

Стоимость группового занятия (6-10 человек) составляет 280 рублей за академический час (45 минут). Уроки длятся от одного до трех ак. часов в зависимости от возраста студентов и выбранной программы. Учебные материалы оплачиваются отдельно. Для знакомства с методикой и преподавателями школа предлагает посетить бесплатную презентацию и пробный урок.

Обучение проходит в утреннее, дневное и вечернее время в будние и выходные дни. Пропущенные уроки можно отработать бесплатно: самостоятельно выполнить задание или прийти на урок к другой группе. 

Дата основания
2001 г
Возраст
3+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
290 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
3.7
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.5
/5
 
 
 
 
 
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6. Английский для детей и взрослых в школах HELLO

Методика полного погружения
Скидка за изучение двух языков
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Второе место в нашем рейтинге лучших школ изучения английского языка в Уфе занимает HELLO. Учиться здесь помогают профессиональные педагоги и носители языка из Америки и Англии. На уроках происходит полное погружение в языковую среду, часто используются интерактивные материалы и коммуникативные игры. Школа предлагает программы для детей от 4 лет, интенсивные и классические курсы по уровням для взрослых и подростков, подготовку к экзаменам и бизнес-английский.

Стоимость обучения в стандартных группах (4-6 человек) составляет от 245 рублей за академический час, в мини (2 человека) – от 500. Возможны индивидуальные занятия с педагогом (от 700 рублей/ак.час). В эту сумму не входят учебники и дополнительные материалы. Предоставляются скидки за каждого приведенного друга и за одновременное изучение двух языков, а также бесплатный ознакомительный урок. 

В Уфе работает 2 филиала HELLO, занятия проходят в удобное для студентов время с 9.00 до 23.00. Пропущенные темы можно отработать с преподавателем индивидуально или с другой группой того же уровня (при ее наличии). 

Дата основания
2009 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
340 ₽/ак.час
3.7
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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7. Обучение английскому на курсах в Modern Lingual School

Языковой клуб по пятницам
Выездные тренинги
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Все преподаватели школы английского языка Modern Lingual School в Уфе – дипломированные лингвисты, педагоги и методисты. Языковые клубы ведет носитель из Великобритании или США. MLS обучает взрослых и детей от 4 лет, есть курсы для компаний и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ для школьников.

Стоимость академического часа составляет в среднем 250 рублей, один урок длится 2-3 часа. Месяц обучения обойдется в 4500 рублей, при оплате трех и более месяцев сразу возможна скидка. В эту сумму входят групповые занятия и дискуссионный клуб, учебные материалы необходимо приобретать отдельно. Первый урок проводится бесплатно.

Занятия проводятся по договоренности со студентами в утреннее, дневное или вечернее время, по будням или в выходные. В группу входит от 6 до 8 человек. Пропущенные уроки можно отработать с другим классом или индивидуально с преподавателем. 

Дата основания
2000 г
Возраст
7+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
145 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
3.9
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
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8. Занятия английский в школе Твой Альбион

Разговорный английский
Авторские методические разработки
На сайт школы

Выбирая лучшие школы английского языка в Уфе, мы не могли пропустить клуб «Твой Альбион». Здесь проводятся разговорные встречи, во время которых студенты обсуждают актуальные темы и учатся свободно общаться на английском. Преподаватели – носители языка и выпускники ведущих российских вузов, большинство стажировались за границей и имеют международные сертификаты. 

Стоимость курса для взрослых – 5000 рублей в месяц (2 встречи в неделю по 90 минут). В группе занимается от 4 до 12 человек. Возможны также занятия в тандеме или индивидуально (от 7000 рублей). Отдельно к каждой ступени приобретается брошюра с авторскими разработками. Действуют скидки при оплате нескольких месяцев сразу, льготные условия для студентов и подарки за приведенных друзей.  

Новые классы набираются каждую неделю, занятия проходят в одном из трех филиалов школы в Уфе или дистанционно по Skype. Пропущенные уроки можно отработать с другой группой, подходящей по уровню.

Дата основания
2005 г
Возраст
5+
Тип обучения
Offline
Ср. стоимость урока
268₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
3.9
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.1
/5
 
 
 
 
 
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9. Школа английского языка Family

Коммуникативная методика
Мини-группы
На сайт школы

Школа английского языка Family предлагает классические и ускоренные курсы для всех возрастов и уровней. Основное внимание уделяется языковой практике: занимаясь по коммуникативной методике, студенты с первого занятия начинают общаться на английском. Программы предназначены для начинающих и продолжающих, есть курсы для детей, подростков и взрослых. Преподаватели – специалисты в области лингвистики и педагогики, прошедшие практику в англоязычных странах. Часто проводятся уроки с американцами и британцами. 

Стоимость академического часа составляет 200 рублей в стандартной группе (4-6 человек) и 300 рублей – в маленькой (2-3 человека). Индивидуальное обучение стоит от 450 рублей за ак. час. Отдельно приобретаются учебники и рабочие тетради. Действуют скидки за репосты в социальных сетях и за приведенных на курсы друзей. Первый урок и тестирование на определение уровня проводится бесплатно. 

Пропущенные занятия можно отработать с другой группой. Частичный возврат оплаты возможен при пропусках по уважительной причине (болезнь, командировка). В этом случае студент должен предупредить преподавателя о своем отсутствии (за неделю до отъезда и за день до урока по болезни). 

Дата основания
2010 г
Возраст
4+
Тип обучения
Offline
Ср. стоимость урока
200₽/ак.час
4.4
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.1
/5
 
 
 
 
 
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Сравнение школ: условия обучения и стоимость курсов английского в Уфе

Название
Длительность
урока (мин.)
Минимальное количество
уроков
Бесплатное пробное
занятие
Перенос/отмена
уроков
Цена (руб.)
1.
Englex
45 - 60
8
+
+
от 4800 руб.
2.
Skyeng
45
8
+
+
от 6400 руб.
3.
ProfiEng
от 50
8
+
+
от 5550 руб.
4.
Тетрика
60
8
+
+
от 6300 руб.
5.
Language Link
45-135
4
+
+
от 3360 руб.
6.
HELLO
45-135
8
+
+
от 4500 руб.
7.
Modern Lingual
School
90-135
8
+
+
от 4500 руб.
8.
Твой Альбион
45-90
8
+
+
от 5000 руб.
9.
Family
60-135
8
+
+
от 2300 руб.

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В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133

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