Портал Study приглашает взрослых и детей на очные курсы китайского языка в ведущих языковых школах Москвы. Проходите обучение с нуля и повышайте квалификацию, если уже изучали китайский язык.
5 причин учить китайский язык в языковых школах Study
- Занятия проходят индивидуально и в группах, сочетают проверенные временем и одновременно современные методы обучения китайскому языку.
- После окончания курсов вы получите сертификат и сможете сдать международный экзамен HSK, подтверждающий ваш уровень владения языком.
- Занятия ведут опытные педагоги: они имеют сертификаты международного образца и большой опыт преподавания китайского языка.
- После прохождения курса в наших языковых школах вы сможете работать в Китае и учиться в ведущих китайских вузах.
- Студенты делятся на небольшие группы, благодаря чему преподаватель уделяет достаточно внимания каждому. Также есть индивидуальные занятия.
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Программы обучения китайскому языку
Базовый курс китайского языка для учащихся школ
Для кого этот курс
Дети 10–14 лет, которые не изучали китайский язык или знакомы с его основами.
Описание курса
На занятиях дети изучают официальный китайский язык — путунхуа. Материал подается в увлекательной форме, включает игры и интерактивы. Благодаря этому ребенку легче и интереснее изучать язык, а занятие не похоже на урок в школе.
Преподаватели знакомят школьников с культурой Китая. Для этого используются аудио, тематические видео и фотографии, а также другой интерактивны материал.
Результат обучения
После завершения курса ученики овладеют навыками устной речи, научатся писать иероглифы, читать их. Смогут переводить переводить слова и фразы, понимать разговорную речь.
Успешное прохождение курса означает, что ученик освоил китайский язык на уровне HSK-2 согласно международной классификации.
Базовый курс китайского языка для взрослых
Для кого этот курс
Базовая программа китайского языка подходит подросткам старше 14 лет и взрослым. На курс могут записаться люди, которые ранее не изучали китайский язык, и те, кто владеет базовыми навыками.
Описание курса
На курсе студенты изучают путунхуа — вариант китайского языка, который является одним из пяти основных языков ООН.
Курс направлен на развитие практических навыков речи и письма, однако большое внимание уделяется освоению теоретических норм и правил китайского языка.
Результат обучения
Студенты, успешно прошедшие курс, освоят китайский язык на уровне HSK-3 и HSK-4 по международной классификации. Этого достаточно для поступления в университеты Китая.
Учащиеся овладеют базовыми навыками устной речи, научатся писать и читать китайские иероглифы, воспринимать речь на слух, переводить фразы.
Разговорный китайский язык с носителем языка
Для кого этот курс
Разговорная программа рассчитана на людей, которые уже знакомы с базовыми принципами грамматики и лексики китайского языка. Необходимый уровень владения языком для поступления на курс — HSK-3 или HSK-4.
Описание курса
Главная цель этого курса — освоение устной речи в области повседневного общения. В основном это бытовая и деловая сфера. Наши преподаватели обучают навыкам ведения беседы с носителем языка, а также переговоров. Большое внимание уделяется чтению на китайском языке.
Занятия построены по такому же принципу, как и в языковых школах Китая. Используются учебники, изданные в ведущих университетах Пекина.
Результат обучения
Ученики осваивают навыки бытового, делового общения и живой разговорной речи на китайском языке. Этих знаний и умений достаточно для работы и учебы совместно с носителями языка.
По окончании курса студенты, успешно прошедшие обучение, получают сертификаты. Эти документы позволят поступить в китайские вузы и работать в компаниях из Китая.
Деловой китайский язык
Для кого этот курс
Для обучения на курсе необходимо знать деловую лексику или иметь за плечами стажировку в Китае. Важно знать язык на уровне не менее HSK-5. Часто на этом курсе учатся люди, чья работа связана с переводами и непосредственным общением с носителями китайского языка. Курс “Деловой китайский язык” рассчитан на тех, кто хочет совершенствовать свои знания и не терять уже имеющиеся навыки.
Описание курса
Интенсивный курс китайского языка делает упор на обучении письменной и устной речи в сфере делового общения. На занятиях студенты осваивают навыки перевода, ведения переговоров, учатся вести деловую переписку, осваивают прессу Китая и затрагивают темы политики, общества, торговли, финансов и т.д. Еще один важный аспект — корпоративная культура в Китае.
Результат обучения
Успешное освоение курса делового китайского свидетельствует о получении уровня HSK-6. Эта ступень дает возможность обучаться в аспирантуре китайских университетов и работать в международных компаниях.
Курс для преподавателей китайского языка: повышение квалификации
Для кого этот курс
Обучение направлено на повышение квалификации начинающих преподавателей китайского языка.
Описание курса
В процессе обучения слушатели знакомятся с требованиями ФГОС к преподаванию языка, изучают современные методы изучения китайского. Также упор делается на психологических аспектах обучения, взаимодействии с разновозрастными группами, планировании занятий, особенностях проверки знаний и т.д.
Результат обучения
При успешном прохождении обучения слушатель получает сертификат о повышении квалификации. Этот документ позволяет преподавать китайский язык детям и взрослым.
Обучение иностранным языкам в наших языковых школах
Направление “Китайский язык” в языковых центрах достаточно популярно среди детей и взрослых. В числе преподавателей — опытные учителя, имеющие сертификаты международного образца. Среди них есть и носители китайского языка, которые помогают правильно поставить речь и обучают произношению.
Обучение проводится по программам, одобренным языковыми школами и университетами по всему миру. Также на занятиях используются уникальные методики, разработанные непосредственно нашими преподавателями.
Занятия проводятся в группах и индивидуально.
- Индивидуальные занятия позволяют максимально отточить навык разговорной речи с преподавателем — носителем языка. Педагог подберет методы обучения, идеально подходящие конкретному студенту, и сразу же будет корректировать все недочеты. Все внимание преподавателя направлено только на вас.
- Занятия в группах проводятся с участием преподавателя и нескольких студентов. Педагог использует разные способы взаимодействия, поэтому уделяет достаточно внимания каждому члену группы. Кроме того, студенты имеют возможность общаться друг с другом, что позволяет быстрее погрузиться в языковую среду.
Независимо от формы обучения — индивидуально или в группе — преподаватели дают подробную обратную связь и проверяют все домашние задания. При своевременном и добросовестном выполнении всех предложенных заданий вы быстрее и качественнее освоите разговорный и письменный китайский язык.
Еще несколько причин, почему стоит пройти обучение в языковых центрах, представленных на портале Study:
- Школы полного цикла. Проводим обучение, готовим к международным экзаменам, организуем практику в Китае.
- Сертификат международного образца. После прохождения программы вы получите сертификат, который котируется по всему миру.
- Четкое время обучения. Выбирая программу, вы сразу будете знать, сколько недель или месяцев займет обучение китайскому языку.
- Квалифицированные преподаватели. В наших школах работают педагоги, прошедшие стажировку в Китае, а также носители китайского языка.
- Возможность начать обучение в любое время. Запись на все программы по изучению китайского, английского и других языков ведется круглый год.
- Разные формы обучения. Наши центры предлагают очное обучение, а также курсы китайского языка онлайн — выбирайте удобный формат.
Результаты обучения
- Эффективная подготовка к экзамену HSK и другим испытаниям.
- Сертификат, подтверждающий определенный уровень владения языком.
- Освоение разговорного и письменного китайского языка.
- Уровень владения языком, достаточным для учебы в китайских вузах.
- Возможность работать в китайских компаниях вместе с носителями языка.
- Возможность ближе познакомиться с китайской культурой.
Один из главных принципов Study — выучить иностранный язык может каждый человек. Неважно, каким уровнем языка вы владеете сейчас: приходите на курсы обучения китайскому языку в школы Study и начните говорить на иностранном уже через несколько месяцев!
Сравнение всех школ в одной таблице
Какую бы онлайн школу вы ни выбрали, 100% останетесь довольны. Потому что – это современно, результативно и не крадет ваше время. Не старайтесь экономить на образовании, ведь цена успеха намного ниже цены неудачи.
Цены на курсы китайского языка в Москве
В таблице ниже отражена стоимость курсов китайского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоят курсы китайского языка в Москве?
Стоимость изучения китайского языка в Москве зависит от выбранной школы. Мы составили таблицу, чтобы вы могли подобрать подходящий по цене вариант.
После курсов обучения я смогу говорить на китайском?
При условии прохождения всей программы и выполнения рекомендаций преподавателей — да, сможете. Для поддержания уровня языка в будущем нужно проходить более сложные курсы и регулярно практиковаться. В этом вам помогут разговорные клубы, которые есть во многих школах из нашего рейтинга.
Мне нужен китайский для работы. Какой курс мне подойдет?
Если вы уже знаете китайский язык, выберите деловой курс. Новичкам сначала нужно пройти базовую программу.
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