Портал Study приглашает взрослых и детей на очные курсы китайского языка в ведущих языковых школах Москвы. Проходите обучение с нуля и повышайте квалификацию, если уже изучали китайский язык. 5 причин учить китайский язык в языковых школах Study Занятия проходят индивидуально и в группах, сочетают проверенные временем и одновременно современные методы обучения китайскому языку. После окончания курсов вы получите сертификат и сможете сдать международный экзамен HSK, подтверждающий ваш уровень владения языком. Занятия ведут опытные педагоги: они имеют сертификаты международного образца и большой опыт преподавания китайского языка. После прохождения курса в наших языковых школах вы сможете работать в Китае и учиться в ведущих китайских вузах. Студенты делятся на небольшие группы, благодаря чему преподаватель уделяет достаточно внимания каждому. Также есть индивидуальные занятия. Рейтинг лучших языковых школ и курсов китайского языка

1. Языковой центр ПолиГлоТ На сайт школы Языковой центр ПолиГлоТ предлагает курсы китайского языка для студентов старше 16 лет. Уровень владения языком может быть любым: изучайте китайский с нуля или продолжайте начатое ранее обучение. Особенности курсов в языковом центре ПолиГлоТ: Программа рассчитана на 72 и 108 академических часов. Цель обучения — развитие чтения, письма и постановка речи. Занятия полностью проходят на китайском для погружения в языковую среду. На уроках используются видео- и аудиоматериалы, книги с дополненной реальностью и т.д. По окончании обучения студенты получают сертификаты. Для успешного освоения программы нужно приобрести аутентичное (китайское) пособие. При оплате всего курса сразу вы получите скидку 10%.

2. Языковой центр КитаEast На сайт школы Курсы в центре КитаEast рассчитаны на широкую аудиторию: от начинающих изучать китайский до тех, кто имеет высокий уровень владения языком и хочет поддерживать знания и навыки. Преимущества обучения в языковом центре КитаEast: Занятия проводятся по учебникам, разработанным Пекинским университетом языка. Эти пособия адаптированы для иностранных студентов. Параллельно с изучением грамматики китайского языка студенты знакомятся с иероглифами и особенностями их написания. Занятия проводят носители китайского языка индивидуально и в небольших группах, сформированных по уровню. Согласно отзывам клиентов, уроки проходят в дружелюбной и непринужденной атмосфере. На курсе изучается не только язык, но и китайская культура, традиции и обычаи страны. КитаEast предлагает бесплатное ознакомительное занятие, на котором можно выбрать подходящий курс.

3. Языковая студия UP На сайт школы Языковая студия UP проводит курсы китайского для взрослых студентов. Преподаватели владеют языком на высоком уровне и много лет практиковались в Китае, благодаря чему отлично говорят на живом китайском. Занятия проходят в группах: это позволяет больше тренировать навыки разговорной речи и просто интересно и увлекательно проводить время в компании единомышленников. Благодаря тому что группы небольшие (до 10 человек), каждый ученик получает достаточно внимания от преподавателя и активно участвует во всех заданиях. Ну курсе студенты не просто изучают язык, но и знакомятся с культурой Китая.

4. Институт Конфуция в МГУ им. М.В. Ломоносова На сайт школы Курсы в Институте Конфуция отличаются комплексным подходом и сочетают современные и традиционные методы обучения. Вы можете выбрать подходящую программу, соответствующую вашему уровню: Базовый курс для школьников. Рассчитан на детей 9–13 лет. Базовый курс для взрослых. Нацелен на изучение китайского с нуля или продолжение обучения. Разговорный китайский с носителем. Подходит людям с высоким уровнем владения языком — не ниже 4 HSK. Профессиональный деловой китайский язык. Ориентирован на студентов с уровнем 5-6 HSK. Повышение квалификации. Курс для преподавателей, которые хотят расширить свои навыки. Кроме того, при Институте Конфуция работает летний языковой лагерь.

5. Языковая школа RBpoint На сайт школы Программы в RBpoint соответствуют международным стандартам. После обучения проводится тестирование, по результатам которого студенты получают сертификаты, соответствующие их уровню владения языком. Почему выбирают языковую школу RBpoint: Высокий профессионализм преподавателей. Уроки ведут носители китайского языка. В основе обучения — коммуникативная методика, т.е. уроки направлены на освоение разговорной речи. Учебные пособия и материалы соответствуют международной языковой компетенции. Ежемесячное тестирование с оглашением промежуточных результатов обучения. Небольшие группы по 2-5 человек: каждый студент получает достаточно внимания от преподавателя. Языковая школа RBpoint предлагает бесплатный пробный урок для новых клиентов.

6. Языковой центр Евразия На сайт школы Центр «Евразия» — это филиал крупнейшей китайской языковой школы Mandarin House из Пекина. «Евразия» работает с 2004 года и представляет собой старейший центр изучения китайского языка. Преимущества курсов китайского языка в центре «Евразия»: Занятия проводятся по уникальной методике совмещения преподавания: на уроке присутствует и носитель языка, и русскоговорящий преподаватель. Доступные цены. В центре действует программа лояльности, позволяющая пройти обучение со скидкой. Благодаря государственной лицензии, можно вернуть 13% стоимости курса. Четкое расписание и сроки курсов. При поступлении на курс вы точно будете знать, в какие дни проходят уроки и когда обучение заканчивается. Пробный международный экзамен HSK в конце каждого уровня. Вы сможете попрактиковаться и более уверенно подойти к реальному экзамену. Школа полного цикла. Центр проводит курсы китайского языка, организует языковые клубы и смены в лагере, готовит к международным экзаменам. На сайте можно оставить заявку и пройти бесплатный пробный урок.

7. Capital School Center Курсы китайского языка проводятся в уютном кабинете. преподаватели заботятся о том, чтобы на уроках царила дружелюбная атмосфера, и всем студентам было комфортно. В основе курса лежит методика 4D — сочетание визуальных, мувиальных, тактильных и аудиальных материалов. Такой подход позволяет максимально долго удерживать внимание студентов на занятиях. Кроме того, эта методика делает обучение более интересным даже для взрослых. Другие особенности обучения в Capital School Center: Формат курса на выбор — индивидуальный или групповой. Тестирование по окончании курса для определения уровня владения языком. Помимо языка, студенты изучают китайскую культуру, традиции, кухню. После прохождения обучения в Capital School Center многие студенты смогли поступить на работу в китайские компании.

8. Школа Хутонг Языковая школа Хутонг приглашает всех желающих на курсы китайского языка. Хутонг предлагает программы для взрослых и детей, начинающих изучать язык с нуля или продолжающих обучение, людей, которые учат китайский для работы и тех, кто любит путешествовать по Азии. В частности, в школе есть такие курсы: Изучение китайского языка в Китае. Интенсивный курс в Пекине или Шанхае. Подготовка к экзамену HSK в Москве. Школа поможет подготовиться к международному экзамену. Курсы китайского с нуля. Заговорите на уровне носителя, даже если сейчас не знаете ни слова. Школа Хутонг — это международная сеть центров по изучению китайского языка. Школа издает свои учебники, а в основе обучения — развитие навыка разговорной речи. Центр делает большой упор на языковые и бизнес-стажировки, а также летние лагеря для детей.

9. Центр иностранных языков Yes Полное погружение в языковую среду и постоянная практика — именно это предлагает своим студентам центр иностранных языков Yes. Такой подход доказал высокую эффективность даже для тех студентов, кто изучает китайский с нуля. При этом упор на разговорную речь необходим людям для углубленного изучения языка и сдачи экзамена HSK. Особенности изучения китайского в центре иностранных языков Yes: Обучение проводится индивидуально и в группах по 6-8 человек. Курсы построены по авторской коммуникативной методике. На занятиях комплексно развиваются навыки устной и письменной речи. Общение на русском во время уроков сведено к минимуму. Можно разработать индивидуальную программу обучения. На сайте центра можно узнать свой уровень владения языком и подобрать подходящий курс.

10. Курсы китайского в школе Вокей Школа Вокей предлагает курсы китайского языка для взрослых и детей. Взрослые группы различаются по уровню, детские — по возрасту. Перед поступлением на курс можно определить свой уровень владения языком и выбрать подходящую программу. Преимущества изучения китайского языка в школе Вокей: С каждым учеником или группой работают как русскоязычные преподаватели, так и носители языка. Школа имеет лицензию департамента образования Москвы и работает официально. Занятия проходят по официально утвержденным программам, на практике доказавшим свою эффективность. Можно подготовиться к международному экзамену HSK индивидуально и в группе. После прохождения каждого уровня можно сдать тренировочный тест HSK для контроля своих навыков. Школа Вокей предлагает бесплатный пробный урок.

Программы обучения китайскому языку

Базовый курс китайского языка для учащихся школ

Для кого этот курс

Дети 10–14 лет, которые не изучали китайский язык или знакомы с его основами.

Описание курса

На занятиях дети изучают официальный китайский язык — путунхуа. Материал подается в увлекательной форме, включает игры и интерактивы. Благодаря этому ребенку легче и интереснее изучать язык, а занятие не похоже на урок в школе.

Преподаватели знакомят школьников с культурой Китая. Для этого используются аудио, тематические видео и фотографии, а также другой интерактивны материал.

Результат обучения

После завершения курса ученики овладеют навыками устной речи, научатся писать иероглифы, читать их. Смогут переводить переводить слова и фразы, понимать разговорную речь.

Успешное прохождение курса означает, что ученик освоил китайский язык на уровне HSK-2 согласно международной классификации.

Базовый курс китайского языка для взрослых

Для кого этот курс

Базовая программа китайского языка подходит подросткам старше 14 лет и взрослым. На курс могут записаться люди, которые ранее не изучали китайский язык, и те, кто владеет базовыми навыками.

Описание курса

На курсе студенты изучают путунхуа — вариант китайского языка, который является одним из пяти основных языков ООН.

Курс направлен на развитие практических навыков речи и письма, однако большое внимание уделяется освоению теоретических норм и правил китайского языка.

Результат обучения

Студенты, успешно прошедшие курс, освоят китайский язык на уровне HSK-3 и HSK-4 по международной классификации. Этого достаточно для поступления в университеты Китая.

Учащиеся овладеют базовыми навыками устной речи, научатся писать и читать китайские иероглифы, воспринимать речь на слух, переводить фразы.

Разговорный китайский язык с носителем языка

Для кого этот курс

Разговорная программа рассчитана на людей, которые уже знакомы с базовыми принципами грамматики и лексики китайского языка. Необходимый уровень владения языком для поступления на курс — HSK-3 или HSK-4.

Описание курса

Главная цель этого курса — освоение устной речи в области повседневного общения. В основном это бытовая и деловая сфера. Наши преподаватели обучают навыкам ведения беседы с носителем языка, а также переговоров. Большое внимание уделяется чтению на китайском языке.

Занятия построены по такому же принципу, как и в языковых школах Китая. Используются учебники, изданные в ведущих университетах Пекина.

Результат обучения

Ученики осваивают навыки бытового, делового общения и живой разговорной речи на китайском языке. Этих знаний и умений достаточно для работы и учебы совместно с носителями языка.

По окончании курса студенты, успешно прошедшие обучение, получают сертификаты. Эти документы позволят поступить в китайские вузы и работать в компаниях из Китая.

Деловой китайский язык

Для кого этот курс

Для обучения на курсе необходимо знать деловую лексику или иметь за плечами стажировку в Китае. Важно знать язык на уровне не менее HSK-5. Часто на этом курсе учатся люди, чья работа связана с переводами и непосредственным общением с носителями китайского языка. Курс “Деловой китайский язык” рассчитан на тех, кто хочет совершенствовать свои знания и не терять уже имеющиеся навыки.

Описание курса

Интенсивный курс китайского языка делает упор на обучении письменной и устной речи в сфере делового общения. На занятиях студенты осваивают навыки перевода, ведения переговоров, учатся вести деловую переписку, осваивают прессу Китая и затрагивают темы политики, общества, торговли, финансов и т.д. Еще один важный аспект — корпоративная культура в Китае.

Результат обучения

Успешное освоение курса делового китайского свидетельствует о получении уровня HSK-6. Эта ступень дает возможность обучаться в аспирантуре китайских университетов и работать в международных компаниях.

Курс для преподавателей китайского языка: повышение квалификации

Для кого этот курс

Обучение направлено на повышение квалификации начинающих преподавателей китайского языка.

Описание курса

В процессе обучения слушатели знакомятся с требованиями ФГОС к преподаванию языка, изучают современные методы изучения китайского. Также упор делается на психологических аспектах обучения, взаимодействии с разновозрастными группами, планировании занятий, особенностях проверки знаний и т.д.

Результат обучения

При успешном прохождении обучения слушатель получает сертификат о повышении квалификации. Этот документ позволяет преподавать китайский язык детям и взрослым.

Обучение иностранным языкам в наших языковых школах

Направление “Китайский язык” в языковых центрах достаточно популярно среди детей и взрослых. В числе преподавателей — опытные учителя, имеющие сертификаты международного образца. Среди них есть и носители китайского языка, которые помогают правильно поставить речь и обучают произношению.

Обучение проводится по программам, одобренным языковыми школами и университетами по всему миру. Также на занятиях используются уникальные методики, разработанные непосредственно нашими преподавателями.

Занятия проводятся в группах и индивидуально.

Индивидуальные занятия позволяют максимально отточить навык разговорной речи с преподавателем — носителем языка. Педагог подберет методы обучения, идеально подходящие конкретному студенту, и сразу же будет корректировать все недочеты. Все внимание преподавателя направлено только на вас.

Занятия в группах проводятся с участием преподавателя и нескольких студентов. Педагог использует разные способы взаимодействия, поэтому уделяет достаточно внимания каждому члену группы. Кроме того, студенты имеют возможность общаться друг с другом, что позволяет быстрее погрузиться в языковую среду.

Независимо от формы обучения — индивидуально или в группе — преподаватели дают подробную обратную связь и проверяют все домашние задания. При своевременном и добросовестном выполнении всех предложенных заданий вы быстрее и качественнее освоите разговорный и письменный китайский язык.

Еще несколько причин, почему стоит пройти обучение в языковых центрах, представленных на портале Study:

Школы полного цикла. Проводим обучение, готовим к международным экзаменам, организуем практику в Китае. Сертификат международного образца. После прохождения программы вы получите сертификат, который котируется по всему миру. Четкое время обучения. Выбирая программу, вы сразу будете знать, сколько недель или месяцев займет обучение китайскому языку. Квалифицированные преподаватели. В наших школах работают педагоги, прошедшие стажировку в Китае, а также носители китайского языка. Возможность начать обучение в любое время. Запись на все программы по изучению китайского, английского и других языков ведется круглый год. Разные формы обучения. Наши центры предлагают очное обучение, а также курсы китайского языка онлайн — выбирайте удобный формат.

Результаты обучения

Эффективная подготовка к экзамену HSK и другим испытаниям.

Сертификат, подтверждающий определенный уровень владения языком.

Освоение разговорного и письменного китайского языка.

Уровень владения языком, достаточным для учебы в китайских вузах.

Возможность работать в китайских компаниях вместе с носителями языка.

Возможность ближе познакомиться с китайской культурой.

Один из главных принципов Study — выучить иностранный язык может каждый человек. Неважно, каким уровнем языка вы владеете сейчас: приходите на курсы обучения китайскому языку в школы Study и начните говорить на иностранном уже через несколько месяцев!

Сравнение всех школ в одной таблице

Какую бы онлайн школу вы ни выбрали, 100% останетесь довольны. Потому что – это современно, результативно и не крадет ваше время. Не старайтесь экономить на образовании, ведь цена успеха намного ниже цены неудачи.

Цены на курсы китайского языка в Москве

В таблице ниже отражена стоимость курсов китайского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена Академический час 362 руб. 550 руб. 812 руб. Месяц 5870 руб. 7680 руб. 14000 руб. Курс 12400 руб. 32500 руб. 122500 руб.

Часто задаваемые вопросы Сколько стоят курсы китайского языка в Москве? Стоимость изучения китайского языка в Москве зависит от выбранной школы. Мы составили таблицу, чтобы вы могли подобрать подходящий по цене вариант. После курсов обучения я смогу говорить на китайском? При условии прохождения всей программы и выполнения рекомендаций преподавателей — да, сможете. Для поддержания уровня языка в будущем нужно проходить более сложные курсы и регулярно практиковаться. В этом вам помогут разговорные клубы, которые есть во многих школах из нашего рейтинга. Мне нужен китайский для работы. Какой курс мне подойдет? Если вы уже знаете китайский язык, выберите деловой курс. Новичкам сначала нужно пройти базовую программу.