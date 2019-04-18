Начиная изучение английского хочется получить, если не мгновенный, то хотя бы относительно быстрый результат своих трудов.

Но, иногда, этот процесс растягивается на долгие годы и видимых успехов не приносит.

Возникает логичный вопрос: почему?

Как ни парадоксально, на то есть ряд весьма веских причин.

Прежде чем бросать начатое, разберитесь, а всё ли вы делаете правильно.

Вполне возможно, что одна ошибка стала причиной большой проблемы, решение которой может, наконец, привести к долгожданному успеху.

Запаситесь объективностью и честно признайтесь себе: а вы сталкивались с описанными ниже трудностями?

1. Отсутствие системы

Частое заблуждение звучит просто: «Учебник, это не главное. Обойдусь без него».

На самом деле отсутствие чёткой структуры в материале здорово влияет на качество знаний.

В самом начале пути очень важно подобрать учебное пособие, которое будет служить прочным фундаментом для будущего «дома».

Совершенно не обязательно и даже непродуктивно ограничиваться только одним учебником, но действовать бессистемно опасней вдвойне.

Важно подобрать книгу, которая будет включать в себя логически выстроенный список базовых, грамматических тем, с правилами и наглядными примерами и, впоследствии, сможет играть роль «каркаса»,

помогая построить прочное здание, каждый кирпичик которого будет на своём месте, даже долгие годы спустя.

2. Нерегулярные занятия

«Без ежедневной практики язык забывается», эту прописную истину нет смысла ставить под сомнение, особенно, если ты только делаешь первые шаги в изучении языка.

Однако, в большинстве случаев, человек игнорирует сей постулат и полагается на авось.

Кажется, что одного, двух занятий в месяц, вполне достаточно для того, чтобы хорошо освоить английский.

Но это лишь иллюзия.

Видимого эффекта можно добиться уделяя языку, в идеале, хотя бы один час в день, ну и конечно соблюдая систему занятий.

Сачкуя, ученик вредит в первую очередь самому себе: выученное быстро забывается, а новые темы после длительного перерыва даются крайне тяжело.

На следующий день возникает эффект боли в мышцах, которой вполне ожидаем, в случае, если ты нерегулярно «тренируешься».

Для того, чтобы избежать этого дискомфорта, не стоит пропускать занятия без веских причин.

3. Нет повторения пройденного материала

Как гласит старинная латинская поговорка: «Повторение - мать учения».

Конечно, всегда интереснее узнавать что-то новое, получать свежую информацию, но приходится периодически возвращаться к изученным темам.

Пройденный материал нуждается в постоянном контроле.

Важно держать руку на пульсе: устраивать регулярные проверочные работы, тестирования, диктанты для того, чтобы выявить насколько хорошо усвоены пройденные темы, стоит ли что-то подучить, повторить или пройти заново.

Эта процедура особенно важна, если в обычной жизни нет возможности разговаривать на языке каждый день.

4. Фрагментарность

Некоторые полагают, что, к примеру, только чтения книг или просмотра фильмов будет вполне достаточно, чтобы знать язык в совершенстве, но эта мысль слишком далека от правды.

Важно применять комплексный подход и объединять регулярный просмотр фильмов с классическими уроками, выполнением заданий для отработки грамматики, лексики, аудированиями.

Нужно комбинировать данные виды активности, их соотношение и регулярность в зависимости от индивидуальных особенностей человека, только в этом случае можно, наконец, достичь желаемой цели.

Ну, и конечно, любой просмотр фильма должен сопровождаться конспектированием фраз, выражений, новых слов, которые нужно выучить.

Надеяться исключительно на чудеса памяти не стоит точно.

5. Бездумная зубрежка

Машинальное заучивание вырванных из контекста фраз, выражений и словосочетаний ведёт в никуда.

Прекрасной альтернативой монотонным повторениям будут упражнения с новыми словами, которые, кстати, можно составить самим или найти в грамматических сборниках.

Такой метод поможет запомнить новую информацию и сохранить её в памяти на длительное время.

Придумывайте диалоги, монологи, пишите топики, включая в них новые фразы, а затем пересказывайте.

Старайтесь вставить выражения в свою речь, активнее используйте их, так, чтобы знания работали, а не лежали в закоулках памяти в законсервированном виде.

6. Отсутствие времени на домашнее задание

Если совершенно нет времени, нужно задуматься, стоит ли сейчас начинать изучение языка или имеет смысл ненадолго отложить эту затею.

Любой язык требует много времени, как бы банально это не звучало.

Домашняя работа - это неотъемлемая часть образовательного процесса, без неё нельзя основательно закрепить пройденное, выявить слабые стороны и, просто, банально, попрактиковаться.

Домашку нужно и важно делать, иначе всё бессмысленно.

7. Размытые приоритеты

Если в списке ваших целей изучение английского на 25 месте, то, скорее всего, это не тот навык, в котором вы остро нуждаетесь именно сейчас.

Даже если вы начнёте его учить, то найдется как минимум 24 серьезных отговорки, которые оправдают нерегулярные занятия.

Результата всё равно не будет.

Поэтому, крайне важно самому себе ответить на вопрос: «Мне действительно сейчас нужен язык? Именно в эту секунду?»

Если вы сможете поставить его в списке своих приоритетов, хотя бы, на третье место, тогда имеет смысл начинать.

Возможно вы нашли в списке этих привычек хотя бы одну, знакомую до боли.

Если это так, задумайтесь, может быть именно она мешает вам полностью раскрыть свой потенциал и добиться результатов?

От ответа на этот вопрос во многом будет зависеть успешность всего «мероприятия».

Good luck!