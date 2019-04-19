Сегодня поговорим о том, насколько полезны топики по английскому языку: их начинают учить в школе, продолжают в институте, и на работе, когда нам нужны презентации, мы составляем свое выступление аналогично подсмотренным где-то текстам.

И в этом есть логика. Структурированный текст по одной тематике воспринимается легче. А некоторые теории изучения иностранного языка построены на том, что учить лучше словосочетания, нежели отдельные слова. Определенные выражения врезаются в нашу память и остаются там надолго.

Разберем плюсы и минусы каждого способа. Очевидно, что разница в энергозатратах: составляет ли человек сам предложения или выписывает их откуда-то. Но если призадуматься, то все равно и во втором случае мы пользуемся опорными выражениями, которые начинаем искать в словарях или справочниках. Если у вас не очень высокий уровень английского, то вы попросту не сможете перевести те выражения, которые придумали на русском языке, или они будут неправильными, или вы не будете знать, где их найти. Гораздо проще тогда пересказать максимально близкий к выступлению топик, просто приблизив его к вашей реальности. Например, если вам нужно рассказать, чем занимается фирма, и в чем конкретно заключаются ваши обязанности, то возьмите общий топик «Работа» или «Карьера», подставьте свое имя и фирму. Но вы все равно должны подготовить его к пересказу. Однако вопрос в том, сочинять или заучивать, остался пока открытым.

На мой взгляд, сочинять топики нужно, опираясь на канву, и как это ни парадоксально, все зависит от времени, которое осталось до вашего выступления. Чем его меньше, тем увереннее вы должны быть в своих силах, а это возможно, только если вы проработали текст с начала и до конца, то есть написали его с нуля. Вообще, алгоритм в этом случае такой:

1. Написать текст на английском, а там, где сомневаетесь, оставить русский текст, который переведете отдельно.

Или — если вам так легче, то пишите текст на русском, вставляя английские купюры: старые знакомые выражения. Не мешайте своей памяти — она гораздо быстрее сделает все за вас, давая понять, на каком языке ей удобнее разговаривать. Вы же не пытаетесь переводить «My name is...» - эта связь между русским и английским языком ковалась годами.

2. Заполнить купюры, а лучше — выписать их дополнительно в столбик. Так вы создадите две связи — между списком выражений и топиком, и между английским и русским языком. Наша память очень любит «опорные» точки, поэтому чем их больше, тем лучше. Самое удивительное: для каждого человека работает то, во что он верит, поэтому если вы верите, что записанное черной ручкой запоминается лучше, то так и происходит. Тем не менее, повторение — мать учения — никто не отменял.

3. Перечитывайте текст до тех пор, пока не поймете каждое английское выражение, каждое слово и даже каждую запятую. Ставится ли определенный или неопределенный артикль, употребляется ли инфинитив с to или нет, - на все эти и другие вопросы у вас должны быть ответы. Потом вам будет некогда думать, что ставить — если ваш мозг принял те результаты, которых он достиг в процессе подготовки, то ими он и будет пользоваться. Ошибки вроде «хотел поставить the, а поставил a» совершаются потому, что человек не понял, что ставить в этом конкретном случае. Это небольшой камешек в огород традиционного изучения грамматики. Обычно ведь как? Учится правило (правила), а затем их пытаются применять. Но в это время наша память работает на максимуме, хотя, казалось бы, текст настолько знаком уже, что логику применять вообще не надо. Поэтому случаются сбои в давно известных местах: нельзя запускать два процесса одновременно. Ровно поэтому же один из лучших способов освоения языка — чтение книг на нем.

4. Заучивайте текст постепенно, предложение за предложением, но старайтесь чувствовать, что вы его проговариваете, вы действительно рассказываете то же, что и на русском языке, просто на чужом. Страх уходит ровно в тот момент, когда по старому студенческому выражению «тройка в кармане у тебя уже есть». А теперь нужно стараться выше. Уровень тройки — это уровень механической памяти, и если вы хоть чуть-чуть к себе справедливы, то согласитесь, что владеть языком — значит, говорить на нем осознанно. А этого можно добиться только пройдя весь путь из четырех вышеописанных этапов.