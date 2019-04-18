Чтение книг - это одна из уникальных возможностей путешествовать, знакомиться с новыми персоналиями, соприкасаться с самыми разными историческими эпохами и, как следствие, шанс узнать массу интересного.

Вполне естественно, что изучая язык рано или поздно хочется прочитать любимое произведение на английском.

Но понять смысл книги в оригинале зачастую бывает непросто, особенно, если человек сравнительно недавно начал изучение языка.

Тяжело погрузиться в океан новой незнакомой лексики, идиом, сложных метафор, специфических терминов и архаизмов.



Напрашивается логичный вопрос: с чего же начать?



Адаптированные книги помогают делать первые шаги и постепенно увеличивать свой словарный запас.

Про преимущества адаптированной литературы и продуктивности такого чтения предлагаю поговорить подробнее.

Адаптированные книги на английском: что это?

Адаптированные книги - это тексты писателей, в которых излишне витиеватые слова и выражения, а также архаизмы заменяются на наиболее часто употребляемые слова и грамматические конструкции. Адаптация не предполагает изменения сюжета произведения.

В целом, такие книги помогают несколько быстрее понять смысл написанного, сориентироваться, оставаясь при этом максимально вовлечённым в сюжет и ощутимо увеличивая свой словарный запас.

Преимущества адаптированной литературы:

1) В адаптированных текстах, простая, часто употребляемая лексика, вытесняет замысловатые метафоры, слова, словосочетания;

2) Сюжет произведения не меняется;

3) В конце книги есть словарь;

4) К каждому разделу или главе как правило прилагаются задания, которые помогают проверить насколько хорошо вы понимаете смысл прочитанного;

5) Адаптированную литературу можно подобрать под свой языковой уровень, от которого зависит и количество новых слов в книге.

Как получить максимальную пользу от чтения адаптированных книг?

Как вы понимаете, адаптированные книги делают процесс знакомства с произведением максимально комфортным.

Но полностью расслабляться всё же не стоит.

Намного продуктивней будет не просто читать адаптированное произведение, но, параллельно, осуществлять определённую работу над текстом.

Если сделать хотя бы три шага на пути к новой лексике, результат не заставит себя долго ждать!

Step № 1: Во время чтения каждой главы нужно акцентировать внимание на новых выражениях.

Желательно завести отдельный словарик и выписывать туда слова, чтобы впоследствии выучить их.

Полагаться на то, что одного прочтения будет вполне достаточно, чтобы нужный материал остался в памяти надолго не стоит.

Только кропотливая работа над каждым предложением может дать определённый результат в будущем.

Step № 2: Не нужно пренебрегать заданиями, которыми обычно снабжены адаптированные книги.

Это не только отличная возможность ещё раз повторить лексику, но и чётко определить, насколько хорошо был понят смысл произведения.

Кроме того, тестирование, письменные ответы на вопросы и другие проверочные задания помогают обобщить всю информацию и намного лучше её запомнить.

Step № 3: Ну, и ещё один совет, который явно не будет лишним, звучит так: если вы встретили новое слово в тексте, не спешите сразу же обращаться к словарю, попробуйте сначала определить его перевод, опираясь исключительно на контекст.

Такой метод помогает развить языковую интуицию, научиться чувствовать язык и думать на нём.

Конечно, после, стоит проверить, насколько правильными были ваши догадки, чтобы избежать возможных ошибок.

Но, если слово часто повторяется в произведении, от него зависит смысл целой фразы или абзаца, лучше, всё-таки, посмотреть его точное значение сразу.

Как выбрать адаптированную книгу?

Выбирая адаптированную книгу, обращайте внимание на языковой уровень:

- Starter

- Beginner

- Elementary

- Pre-Intermediate

- Intermediate

- Upper-Intermediate

- Advanced

Что касается жанра и автора, то в этом вопросе всё зависит от индивидуальных литературных предпочтений, поэтому универсального совета здесь просто нет.

Главное, чтобы произведение увлекало именно вас и было по-настоящему интересным и познавательным.

В этом случае вы не забросите чтение на пятой странице и с азартом будете следить за сюжетной линией, героями и событиями.

Ну а как только определённый этап будет пройден, а лексика усвоена, можно покупать новую книгу или переходить на следующий уровень.

Словом, адаптированная литература, это хорошая возможность начать читать на английском и построить добротный фундамент, на базе которого можно создать достаточно богатый словарный запас, с которым будет легко переходить к чтению оригинальных текстов.

Не стоит также забывать о том, что систематичность, последовательность и трудолюбие помогут расширить свой лексикон и в будущем не отвлекаться от чтения, переводя каждое новое слово.