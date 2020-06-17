Мир стремительно меняется, и уже сегодня ваш подросток может запросто научиться таким вещам, о которых вы даже не подозреваете. Мало того научиться, он также сможет применять свои навыки и умения и зарабатывать первые деньги. Все это вполне реально с онлайн курсами программирования для детей . Сегодня о них.

Зачем учиться программированию

Программирование только для мальчиков – это стереотип. Девочки тоже достаточно успешны в этом виде деятельности. И если ваш ребенок проявляет явный интерес ко всему, что с этим связано, знает, что «питон» – это не только змея, запишите его в онлайн школу программирования для детей .

Программирование – это ведь не только сложные коды и алгоритмы, это получение системных знаний, развитие логики и последовательности действий.

Более того, это направление сегодня считается одним из самых перспективных. Ведь если задуматься, всё, с чем мы сейчас имеем дело, (планшеты и телефоны, кофемашины и банкоматы и пр.) очень тесно связано с программированием.

Обучения программированию онлайн

Мы подготовили перечень сайтов онлайн школ, которые занимаются обучением детей программированию, начиная с 5-ти лет .

Школы предлагают разнообразную интересную программу, но в каждой из них обязательно есть курс на Python – одного из самых популярных языков программирования.

Основные предлагаемые программы:

изучение основ для начинающих ;

создание программ, веб сайтов и приложений;

интересное для всех школьников без исключения создание игровых миров;

графический дизайн и видеомонтаж;

анимация и пр.

Стоит также отметить, что все школы обязательно проводят инструктаж по информационной безопасности, и имеют высокие оценки и хорошие отзывы , на яндексе в том числе.

Курсы программирования для детей

1. EasyPro Academy Перейти на сайт EasyPro Academy — онлайн-школа, обучающая основам веб-программирования. На сайте представлены курсы для детей и подростков от 7 до 16 лет. Что предлагает EasyPro Academy Занятия один на один с преподавателем. Уроки проходят в любое удобное время: можно выбрать график, соответствующий занятости ребенка.

Ориентация на практику. Дети сами пишут код, а преподаватели объясняют материал на реальных примерах.

Актуальная программа. EasyPro Academy каждый месяц обновляет учебную программу согласно последним изменениям в сфере программирования.

Интерактивные учебники. На занятиях используются бесплатные интерактивные учебники. В них ребенок выполняет задания, которые проверяются автоматически. Программы онлайн-школы В своих курсах EasyPro Academy объединяет наиболее популярные и востребованные языки программирования с интересными для детей темами и сферами. Также при разработке учебных программ учитывается возраст. Сегодня онлайн-школа предлагает курсы разработки игр в Roblox Studio (8-13 лет), обучение работе в Scratch (7-12 лет). Для детей постарше есть обучение языку Python (10-16 лет), а также программированию на нем в “Майнкрафт” (10-14 лет). Онлайн-школа предлагает несколько курсов подросткам с 12 до 16 лет: Создание игр в формате 3D в Unity. Создание игр на языке Python. Языки Python и Django. Программирование на Java. Язык JavaScript. Стоимость занятий EasyPro Academy предлагает несколько тарифов на индивидуальные уроки: Стартовый — 12,5% курса. 4 занятия за 3 400 руб. Стоимость одного занятия — 850 руб. Популярный — 25% курса. 8 занятий за 6 400 руб. Стоимость одного занятия — 800 руб. Оптимальный — 50% курса. 16 занятий за 12 000 руб. Стоимость одного занятия — 750 руб. Выгодный — 100% курса. 32 занятий за 22 400 руб. Стоимость одного занятия — 700 руб. Первый урок в онлайн-школе бесплатный.

2. Детская школа программирования и робототехники «Пиксель» Перейти на сайт Школа программирования и робототехники «Пиксель» обучает детей 5–17 лет программированию, созданию игр, веб-дизайну и робототехнике. Занятия проводятся в группах из 8-12 человек по возрасту или индивидуально, очно или онлайн, также есть видеокурс под руководством куратора. Уроки проходят в одном из 15 филиалов в Москве и Подмосковье или в виде вебинаров в Zoom. Геймификация учебного процесса

Модульная система

Конспекты занятий и домашние задания

Педагоги имеют педагогическое или инженерно-техническое высшее образование

Варианты скидок: многодетным, при записи 2 и более детей, на 2 направления, при раннем бронировании, при повторной записи, в день обращения

Возможность получить налоговый вычет за обучение 13%

Дипломы по итогам курса Направления обучения Программирование в Scratch Junior (5–7 лет)

Робототехника для дошкольников на базе Lego WeDo 2.0 (5–7 лет)

Программирование Kodu Game Lab (6–9 лет)

Робототехника для школьников на базе Lego WeDo 2.0 (7–10 лет)

Создание игр и анимации в Scratch (8–12 лет)

Игровая вселенная Minecraft. Программирование Python (9–13 лет)

Создание игр в Roblox. Программирование Lua (9–14 лет)

Разработчик игр. Игровой движок Unity (10–14 лет)

Основы программирования на Python (10–14 лет)

Создание веб-сайтов. Программирование HTML и CSS (от 12 лет)

Веб-дизайн. Photoshop и Figma (от 13 лет)

Создание сайтов. Tilda Publishing (от 13 лет) Стоимость: абонемент на 4 занятия — от 3800 руб., модуль 12 занятий — от 10200 руб. Пробное занятие проводится бесплатно. Другие форматы Также проводятся онлайн-лагерь, летняя дневная школа и загородные сборы. Онлайн-лагерь длится 10 дней и стоит 6000 руб. Программа летней дневной школы в Москве и Подольске рассчитана на 5 дней, один такой модуль — от 12500 руб. Загородные сборы школы «Пиксель» длятся неделю и проводятся в Подмосковье. Стоимость программы — от 30500 руб.

3. Онлайн-школа программирования YesCoding Перейти на сайт Школа программирования YesCoding учит ребят от 7 до 17 лет программировать, создавать сайты, игры и мобильные приложения. Обучение проходит в онлайн-формате индивидуально и в мини- группах. YesCoding обеспечивает максимально эффективный формат занятий: Никаких вебинаров и «параллельных» занятий, только прямое общение с преподавателем. Мини-группы до 3-х человек. Адаптация программы не только под возраст, но и под интересы ребенка – опытные преподаватели всегда подскажут, какое направление выбрать ребенку, чтобы раскрыть его потенциал. 8 программ обучения: Мобильная разработка в Thunkable X

Творчество и логика через мини-игры

Программирование и создание игр в Roblox

Основы программирования в Minecraft

Создание 3d-игр в Unity

Создание сайтов и Web-приложений

Python программирование

Веб-дизайн и графика Все программы связаны между собой, и позволяют выстроить образовательную траекторию с учетом интересов и склонностей ребенка. Стоимость: индивидуально – от 850 рублей за 60 минут, в группе – от 4400 рублей за 8 уроков по 60 минут.

4. Цифровая школа ALMAMAT Перейти на сайт Онлайн-школа, в которой вашего ребенка научат проводить время за компьютером с пользой! В ALMAMAT ваш ребенок научится создавать сайты, разрабатывать игры, познакомится с веб-дизайном и 3D-моделированием. Возраст детей - 8-16 лет. Формат занятий - групповые и индивидуальные. Среди преимуществ школы: обучающие курсы, созданные специалистами Кремниевой долины,

команда IT-специалистов, которые имеют многолетний опыт работы с детьми и подростками,

собственная платформа с понятным личным кабинетом,

денежные гранты в 1 000 000 рублей, которые выдаются 10 лучшим ученикам в конце учебного года. В ALMAMAT есть пробный бесплатный диагностический урок. Его этапы: знакомство преподавателя с будущим учеником и его родителями,

выявление потребностей и целей в обучении,

решение математических и логических задач для оценки базового уровня ребенка,

этап с практикой, на котором ученик с преподавателем сможет создать мультфильм на Scratch, собрать игру в Roblox или даже написать свой первый код на Python! Записаться на пробный урок можно на сайте школы.



5. Школа программирования «шКОДишь» Перейти на сайт Ни для кого не секрет, что программирование сегодня – одно из самых популярных и востребованных направлений. В школе “шКОДишь” разработали онлайн-курсы, которые гарантированно разовьют все необходимые навыки у ребенка и помогут ему определиться с будущей профессией. Среди обучающих курсов школы такие, как: Scratch Junior для детей 5-7 лет. Эта программа подойдет для самых маленьких начинающих программистов. На данном курсе они смогут реализовать свои первые идеи; Scratch для детей 8-11 лет. Подходит для детей начальной школы. На курсе ребята научатся создавать анимации и игры, а также изучат основные конструкции и структуру программ; Kodu Game Lab для детей 8-12 лет. В процессе курса дети учатся создавать игры с помощью специальных готовых блоков в 3D; Python для детей 10-17 лет. Курс по изучению одного из самых распространенных языков программирования. На курсе дети знакомятся с синтаксисом языка, учатся выстраивать алгоритм работы программы, а самые заинтересованные решают задачи повышенного уровня сложности; Microsoft Office для детей 9-14 лет. Здесь детей учат работать в офисных программах: создавать файлы и документы, оформлять презентации; Курс по созданию сайтов для детей 10-17 лет. Название говорит само за себя: в процессе обучения дети будут учиться создавать сайты - прорабатывать их структуру, дизайн, наполнение. Преподаватели школы программирования «шКОДишь» проходят тщательный отбор, работают в школах и детских садах, поэтому они с легкостью смогут найти общий язык с Вашим ребенком. Занятия проходят на платформе Zoom. Их длительность - от 45 до 60 минут, в зависимости от выбранного курса. Ваш ребенок может осваивать несколько курсов сразу, но в школе рекомендуют брать не больше 2-х и обучаться поэтапно. Есть бесплатный пробный урок, записать на него можно на сайте школы.

6. Онлайн-школа Codim.Online Перейти на сайт Школа дистанционного обучения программированию Codim.Online предлагает более 15 курсов для учеников в возрасте 5-15 лет. Опытные преподаватели помогут ребенку начать свой профессиональный путь и найти полезное хобби не выходя из дома. Основатель интерактивной дистанционной школы и курсов – Денис Голиков, автор учебников бестселлеров по детскому программированию. Обучение направлено на развития интереса ребенка к ИТ-сфере, робототехнике, графическому дизайну и его подготовке к успешному будущему в цифровом мире. Среди популярных курсов школы: - Scratch Junior. Программа для дошкольников, которая научит детей создавать свои первые видеоигры и мультфильмы. - Minecraft логические задачи. Курс для детей 5-7 лет, который познакомит их с открытым миром «Майнкрафта» и научит решать логические задачи. - Minecraft программирование. Курс для детей 7-13 лет. Ребенок программирует робота-черепашку на постройку различных объектов в мире Майнкрафт - Scratch. Курс для детей 7-13 лет научит блочному языку программирования.Ребено создаст свои первые игры и мультфильмы - Roblox Studio. Создание и проектирование игр на популярной платформе - Cospaces. Создание и программирование игр для виртуальной реальности - Python. Обучение программированию детей с 9 лет с нуля. Занятия ведутся на платформе Trinket. - Arduino. Программирование роботов и подготовка к участию в соревнованиях по робототехнике. - 3D Tindercard. Дети научатся создавать 3D-объекты и электронные схемы и с помощью специальной платформы проектировать модели для трехмерного принтера. - Начинающий ютубер. Обучение навыкам создания роликов и стримов. - Photoshop. Успешное освоение самой популярной платформы для графического дизайна.

Это лишь несколько из 15 курсов, которые вы можете подобрать вместе с вашим ребенком. На сайте можно выбрать оптимальное для ученика направление за 2 минуты с помощью специального бота. Внимание! В мае всем новым ученикам школа дает скидку 30% на любой курс. Заполните анкету на сайте, менеджер подберет подходящий курс по возрасту и интересу ребенка.

7. Обучение программированию детей в Robolab Перейти на сайт Robolab – международный образовательный проект, который помогает детям и подросткам (12-17 лет) научиться реально крутым вещам: создавать программы;

разрабатывать игры;

собирать роботов. «Unity» – это платформа, на базе которой по статистике создаются половина всех мобильных приложений и игр. И у вашего ребенка благодаря данному сервису есть реальная возможность стать частью современного мира и создать свою игру. Что будет на курсе: знакомство с интерфейсом Unity;

программирование;

практика: анимация, переходы, геймдизайн и пр.;

основы объективно ориентированного программирования. Есть возможность воспользоваться бесплатным пробным уроком. А так, полный курс сейчас стоит 29750 руб. вместо 39650 руб. Длится он 4 месяца, и можно оплачивать по месяцам.

8. Курсы программирования для детей и подростков в Робикс Перейти на сайт «Робикс» – онлайн кружок робототехники и программирования для детей от 7-ми лет. Здесь представлены 4 курса: Мастер класс по робототехнике. Разработка игр на Scratch. Программирование в симуляторе Tinkercad Circuits. 3D печать и моделирование. Все, что вам нужно это: интернет, наушники, микрофон и камера. Занятия проходят на специальной онлайн платформе. Если сомневаетесь, можно воспользоваться бесплатным демо уроком. Стоимость любого курса 3000 руб. (кроме робототехники – он бесплатный).

9. Школа программирования Junyschool Пробное занятие Большой выбор курсов Перейти на сайт «JunySchool» – компьютерная онлайн школа для детей 5-17 лет. Место, где каждый ребенок сможет реализовать свой потенциал, научиться мыслить автономно и получить знания, которые никогда не дадут в школе. Здесь собраны максимальное интересные и востребованные курсы: написание программ в Minecraft, Python, C++, Java и пр.;

разработка сайтов и приложений;

работа с Photoshop;

основы рисунка и дизайна компьютерного персонажа;

3D модели;

создание анимаций, роликов для Youtube или TikTok и видеомонтаж;

основы кибербезопасности и пр. Все уроки проходят в формате онлайн конференций (никаких записанных видео уроков): с преподавателем индивидуально или в мини группе. Выдается обязательный сертификат по окончании курса. Бесплатно предоставляется: тест на профориентацию;

пробный урок. Скидки и акции

10. Детские курсы программирования в школе Алгоритмика Перейти на сайт Образовательная платформа «Алгоритмика» занимается онлайн обучением детей 5-17 лет. Основной профиль – математика и программирование. Сервис достаточно функционален: есть доступ ко всем темам, возможность брать доп. задания и общаться с преподавателем в чате.> На выбор 3 курса: Креативное программирование. Создание игр, анимаций, основы работы с кодом. Программирование Python (для новичков). Теория и практика написания первой серьезной программы. Углубленный курс Python. > Занятия интенсивные 2-5 раз в неделю в небольших группах до 6-ти человек. Формат – видео конференции. Можно посетить пробный урок, и если понравится купить доступ: 5900 руб./месяц.

Цены на курсы программирования для детей

В таблице ниже отражена стоимость курсов программирования для детей (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена Занятие 450 руб. 510 руб. 700 руб. Месяц 3000 руб. 5600 руб. 16200 руб. Курс 16200 руб. 22400 руб. 32600 руб.

Часто задаваемые вопросы