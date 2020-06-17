Мир стремительно меняется, и уже сегодня ваш подросток может запросто научиться таким вещам, о которых вы даже не подозреваете. Мало того научиться, он также сможет применять свои навыки и умения и зарабатывать первые деньги. Все это вполне реально с онлайн курсами программирования для детей . Сегодня о них.
Зачем учиться программированию
Программирование только для мальчиков – это стереотип. Девочки тоже достаточно успешны в этом виде деятельности. И если ваш ребенок проявляет явный интерес ко всему, что с этим связано, знает, что «питон» – это не только змея, запишите его в онлайн школу программирования для детей .
Программирование – это ведь не только сложные коды и алгоритмы, это получение системных знаний, развитие логики и последовательности действий.
Более того, это направление сегодня считается одним из самых перспективных. Ведь если задуматься, всё, с чем мы сейчас имеем дело, (планшеты и телефоны, кофемашины и банкоматы и пр.) очень тесно связано с программированием.
Обучения программированию онлайн
Мы подготовили перечень сайтов онлайн школ, которые занимаются обучением детей программированию, начиная с 5-ти лет .
Школы предлагают разнообразную интересную программу, но в каждой из них обязательно есть курс на Python – одного из самых популярных языков программирования.
Основные предлагаемые программы:
- изучение основ для начинающих ;
- создание программ, веб сайтов и приложений;
- интересное для всех школьников без исключения создание игровых миров;
- графический дизайн и видеомонтаж;
- анимация и пр.
Стоит также отметить, что все школы обязательно проводят инструктаж по информационной безопасности, и имеют высокие оценки и хорошие отзывы , на яндексе в том числе.
Курсы программирования для детей
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EasyPro Academy — онлайн-школа, обучающая основам веб-программирования. На сайте представлены курсы для детей и подростков от 7 до 16 лет.
Что предлагает EasyPro Academy
- Занятия один на один с преподавателем. Уроки проходят в любое удобное время: можно выбрать график, соответствующий занятости ребенка.
- Ориентация на практику. Дети сами пишут код, а преподаватели объясняют материал на реальных примерах.
- Актуальная программа. EasyPro Academy каждый месяц обновляет учебную программу согласно последним изменениям в сфере программирования.
- Интерактивные учебники. На занятиях используются бесплатные интерактивные учебники. В них ребенок выполняет задания, которые проверяются автоматически.
Программы онлайн-школы
В своих курсах EasyPro Academy объединяет наиболее популярные и востребованные языки программирования с интересными для детей темами и сферами. Также при разработке учебных программ учитывается возраст.
Сегодня онлайн-школа предлагает курсы разработки игр в Roblox Studio (8-13 лет), обучение работе в Scratch (7-12 лет). Для детей постарше есть обучение языку Python (10-16 лет), а также программированию на нем в “Майнкрафт” (10-14 лет).
Онлайн-школа предлагает несколько курсов подросткам с 12 до 16 лет:
- Создание игр в формате 3D в Unity.
- Создание игр на языке Python.
- Языки Python и Django.
- Программирование на Java.
- Язык JavaScript.
Стоимость занятий
EasyPro Academy предлагает несколько тарифов на индивидуальные уроки:
- Стартовый — 12,5% курса. 4 занятия за 3 400 руб. Стоимость одного занятия — 850 руб.
- Популярный — 25% курса. 8 занятий за 6 400 руб. Стоимость одного занятия — 800 руб.
- Оптимальный — 50% курса. 16 занятий за 12 000 руб. Стоимость одного занятия — 750 руб.
- Выгодный — 100% курса. 32 занятий за 22 400 руб. Стоимость одного занятия — 700 руб.
Первый урок в онлайн-школе бесплатный.
от Study.ru
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Школа программирования и робототехники «Пиксель» обучает детей 5–17 лет программированию, созданию игр, веб-дизайну и робототехнике.
Занятия проводятся в группах из 8-12 человек по возрасту или индивидуально, очно или онлайн, также есть видеокурс под руководством куратора. Уроки проходят в одном из 15 филиалов в Москве и Подмосковье или в виде вебинаров в Zoom.
- Геймификация учебного процесса
- Модульная система
- Конспекты занятий и домашние задания
- Педагоги имеют педагогическое или инженерно-техническое высшее образование
- Варианты скидок: многодетным, при записи 2 и более детей, на 2 направления, при раннем бронировании, при повторной записи, в день обращения
- Возможность получить налоговый вычет за обучение 13%
- Дипломы по итогам курса
Направления обучения
- Программирование в Scratch Junior (5–7 лет)
- Робототехника для дошкольников на базе Lego WeDo 2.0 (5–7 лет)
- Программирование Kodu Game Lab (6–9 лет)
- Робототехника для школьников на базе Lego WeDo 2.0 (7–10 лет)
- Создание игр и анимации в Scratch (8–12 лет)
- Игровая вселенная Minecraft. Программирование Python (9–13 лет)
- Создание игр в Roblox. Программирование Lua (9–14 лет)
- Разработчик игр. Игровой движок Unity (10–14 лет)
- Основы программирования на Python (10–14 лет)
- Создание веб-сайтов. Программирование HTML и CSS (от 12 лет)
- Веб-дизайн. Photoshop и Figma (от 13 лет)
- Создание сайтов. Tilda Publishing (от 13 лет)
Стоимость: абонемент на 4 занятия — от 3800 руб., модуль 12 занятий — от 10200 руб. Пробное занятие проводится бесплатно.
Другие форматы
Также проводятся онлайн-лагерь, летняя дневная школа и загородные сборы. Онлайн-лагерь длится 10 дней и стоит 6000 руб. Программа летней дневной школы в Москве и Подольске рассчитана на 5 дней, один такой модуль — от 12500 руб. Загородные сборы школы «Пиксель» длятся неделю и проводятся в Подмосковье. Стоимость программы — от 30500 руб.
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Школа программирования YesCoding учит ребят от 7 до 17 лет программировать, создавать сайты, игры и мобильные приложения.
Обучение проходит в онлайн-формате индивидуально и в мини- группах.
YesCoding обеспечивает максимально эффективный формат занятий:
Никаких вебинаров и «параллельных» занятий, только прямое общение с преподавателем.
Мини-группы до 3-х человек.
Адаптация программы не только под возраст, но и под интересы ребенка – опытные преподаватели всегда подскажут, какое направление выбрать ребенку, чтобы раскрыть его потенциал.
8 программ обучения:
- Мобильная разработка в Thunkable X
- Творчество и логика через мини-игры
- Программирование и создание игр в Roblox
- Основы программирования в Minecraft
- Создание 3d-игр в Unity
- Создание сайтов и Web-приложений
- Python программирование
- Веб-дизайн и графика
Все программы связаны между собой, и позволяют выстроить образовательную траекторию с учетом интересов и склонностей ребенка.
Стоимость: индивидуально – от 850 рублей за 60 минут, в группе – от 4400 рублей за 8 уроков по 60 минут.
от Study.ru
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Онлайн-школа, в которой вашего ребенка научат проводить время за компьютером с пользой!
В ALMAMAT ваш ребенок научится создавать сайты, разрабатывать игры, познакомится с веб-дизайном и 3D-моделированием.
Возраст детей - 8-16 лет.
Формат занятий - групповые и индивидуальные.
Среди преимуществ школы:
- обучающие курсы, созданные специалистами Кремниевой долины,
- команда IT-специалистов, которые имеют многолетний опыт работы с детьми и подростками,
- собственная платформа с понятным личным кабинетом,
- денежные гранты в 1 000 000 рублей, которые выдаются 10 лучшим ученикам в конце учебного года.
В ALMAMAT есть пробный бесплатный диагностический урок.
Его этапы:
- знакомство преподавателя с будущим учеником и его родителями,
- выявление потребностей и целей в обучении,
- решение математических и логических задач для оценки базового уровня ребенка,
- этап с практикой, на котором ученик с преподавателем сможет создать мультфильм на Scratch, собрать игру в Roblox или даже написать свой первый код на Python!
Записаться на пробный урок можно на сайте школы.
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Ни для кого не секрет, что программирование сегодня – одно из самых популярных и востребованных направлений. В школе “шКОДишь” разработали онлайн-курсы, которые гарантированно разовьют все необходимые навыки у ребенка и помогут ему определиться с будущей профессией.
Среди обучающих курсов школы такие, как:
- Scratch Junior для детей 5-7 лет.
Эта программа подойдет для самых маленьких начинающих программистов. На данном курсе они смогут реализовать свои первые идеи;
- Scratch для детей 8-11 лет.
Подходит для детей начальной школы. На курсе ребята научатся создавать анимации и игры, а также изучат основные конструкции и структуру программ;
- Kodu Game Lab для детей 8-12 лет.
В процессе курса дети учатся создавать игры с помощью специальных готовых блоков в 3D;
- Python для детей 10-17 лет.
Курс по изучению одного из самых распространенных языков программирования. На курсе дети знакомятся с синтаксисом языка, учатся выстраивать алгоритм работы программы, а самые заинтересованные решают задачи повышенного уровня сложности;
- Microsoft Office для детей 9-14 лет.
Здесь детей учат работать в офисных программах: создавать файлы и документы, оформлять презентации;
- Курс по созданию сайтов для детей 10-17 лет.
Название говорит само за себя: в процессе обучения дети будут учиться создавать сайты - прорабатывать их структуру, дизайн, наполнение.
Преподаватели школы программирования «шКОДишь» проходят тщательный отбор, работают в школах и детских садах, поэтому они с легкостью смогут найти общий язык с Вашим ребенком.
Занятия проходят на платформе Zoom.
Их длительность - от 45 до 60 минут, в зависимости от выбранного курса.
Ваш ребенок может осваивать несколько курсов сразу, но в школе рекомендуют брать не больше 2-х и обучаться поэтапно.
Есть бесплатный пробный урок, записать на него можно на сайте школы.
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Школа дистанционного обучения программированию Codim.Online предлагает более 15 курсов для учеников в возрасте 5-15 лет. Опытные преподаватели помогут ребенку начать свой профессиональный путь и найти полезное хобби не выходя из дома.
Основатель интерактивной дистанционной школы и курсов – Денис Голиков, автор учебников бестселлеров по детскому программированию. Обучение направлено на развития интереса ребенка к ИТ-сфере, робототехнике, графическому дизайну и его подготовке к успешному будущему в цифровом мире.
Среди популярных курсов школы:
- Scratch Junior. Программа для дошкольников, которая научит детей создавать свои первые видеоигры и мультфильмы.
- Minecraft логические задачи. Курс для детей 5-7 лет, который познакомит их с открытым миром «Майнкрафта» и научит решать логические задачи.
- Minecraft программирование. Курс для детей 7-13 лет. Ребенок программирует робота-черепашку на постройку различных объектов в мире Майнкрафт
- Scratch. Курс для детей 7-13 лет научит блочному языку программирования.Ребено создаст свои первые игры и мультфильмы
- Roblox Studio. Создание и проектирование игр на популярной платформе
- Cospaces. Создание и программирование игр для виртуальной реальности
- Python. Обучение программированию детей с 9 лет с нуля. Занятия ведутся на платформе Trinket.
- Arduino. Программирование роботов и подготовка к участию в соревнованиях по робототехнике.
- 3D Tindercard. Дети научатся создавать 3D-объекты и электронные схемы и с помощью специальной платформы проектировать модели для трехмерного принтера.
- Начинающий ютубер. Обучение навыкам создания роликов и стримов.
- Photoshop. Успешное освоение самой популярной платформы для графического дизайна.
Это лишь несколько из 15 курсов, которые вы можете подобрать вместе с вашим ребенком. На сайте можно выбрать оптимальное для ученика направление за 2 минуты с помощью специального бота.
Внимание! В мае всем новым ученикам школа дает скидку 30% на любой курс. Заполните анкету на сайте, менеджер подберет подходящий курс по возрасту и интересу ребенка.
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Robolab – международный образовательный проект, который помогает детям и подросткам (12-17 лет) научиться реально крутым вещам:
- создавать программы;
- разрабатывать игры;
- собирать роботов.
«Unity» – это платформа, на базе которой по статистике создаются половина всех мобильных приложений и игр. И у вашего ребенка благодаря данному сервису есть реальная возможность стать частью современного мира и создать свою игру.
Что будет на курсе:
- знакомство с интерфейсом Unity;
- программирование;
- практика: анимация, переходы, геймдизайн и пр.;
- основы объективно ориентированного программирования.
Есть возможность воспользоваться бесплатным пробным уроком. А так, полный курс сейчас стоит 29750 руб. вместо 39650 руб. Длится он 4 месяца, и можно оплачивать по месяцам.
от Study.ru
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«Робикс» – онлайн кружок робототехники и программирования для детей от 7-ми лет. Здесь представлены 4 курса:
- Мастер класс по робототехнике.
- Разработка игр на Scratch.
- Программирование в симуляторе Tinkercad Circuits.
- 3D печать и моделирование.
Все, что вам нужно это: интернет, наушники, микрофон и камера. Занятия проходят на специальной онлайн платформе. Если сомневаетесь, можно воспользоваться бесплатным демо уроком.
Стоимость любого курса 3000 руб. (кроме робототехники – он бесплатный).
от Study.ru
9. Школа программирования Junyschool
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«JunySchool» – компьютерная онлайн школа для детей 5-17 лет. Место, где каждый ребенок сможет реализовать свой потенциал, научиться мыслить автономно и получить знания, которые никогда не дадут в школе.
Здесь собраны максимальное интересные и востребованные курсы:
- написание программ в Minecraft, Python, C++, Java и пр.;
- разработка сайтов и приложений;
- работа с Photoshop;
- основы рисунка и дизайна компьютерного персонажа;
- 3D модели;
- создание анимаций, роликов для Youtube или TikTok и видеомонтаж;
- основы кибербезопасности и пр.
Все уроки проходят в формате онлайн конференций (никаких записанных видео уроков): с преподавателем индивидуально или в мини группе. Выдается обязательный сертификат по окончании курса.
Бесплатно предоставляется:
- тест на профориентацию;
- пробный урок.
Скидки и акции
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Образовательная платформа «Алгоритмика» занимается онлайн обучением детей 5-17 лет. Основной профиль – математика и программирование. Сервис достаточно функционален: есть доступ ко всем темам, возможность брать доп. задания и общаться с преподавателем в чате.>
На выбор 3 курса:
- Креативное программирование. Создание игр, анимаций, основы работы с кодом.
- Программирование Python (для новичков). Теория и практика написания первой серьезной программы.
- Углубленный курс Python. >
Занятия интенсивные 2-5 раз в неделю в небольших группах до 6-ти человек. Формат – видео конференции.
Можно посетить пробный урок, и если понравится купить доступ: 5900 руб./месяц.
от Study.ru
Цены на курсы программирования для детей
В таблице ниже отражена стоимость курсов программирования для детей (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.
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