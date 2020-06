Предлог употребляется в некоторых устойчивых выражениях:

not at all – не за что

at first – сначала

at hand – находящийся под рукой

at last – наконец

at a loss – в затруднении, в недоумении, в нерешительности

at once – сразу, тотчас

by chance – случайно, по случаю

by heart – наизусть

by the way – кстати

for example (instance)– например

for good – навеки, навсегда

from time to time – время от времени

in advance – заранее

in brief – вкратце, кратко

in common – общий, сообща

in fact – фактически, в действительности

in a hurry – второпях, поспешно

in particular – в особенности, именно, в частности

in private – наедине, конфиденциально

in public – всенародно, публично, открыто

in vain – тщетно, понапрасну

inside out – наизнанку, навыворот

of course – конечно

on behalf of – от имени, ради, в интересах кого-л.

on business – по делу, в командировке

on demand – по запросу, до востребования

on duty – в служебное время

go on foot – идти пешком

on hand – наличный, рассматриваемый, имеющий в распоряжении

on loan – взаймы, данный на время

on one's own – самостоятельно

on one hand...on the other hand – с одной стороны... с другой стороны

on purpose – преднамеренно, нарочно

on sale – в продаже

on the spot – немедленно, сразу, тут же, на месте

on the whole – в итоге, в конечном счете, вообще

under age – несовершеннолетний