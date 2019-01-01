Устойчивые выражения с предлогами
Устойчивые выражения с предлогами
Устойчивые выражения с предлогами
Предлог употребляется в некоторых устойчивых выражениях:
not at all – не за что
at first – сначала
at hand – находящийся под рукой
at last – наконец
at a loss – в затруднении, в недоумении, в нерешительности
at once – сразу, тотчас
by chance – случайно, по случаю
by heart – наизусть
by the way – кстати
for example (instance)– например
for good – навеки, навсегда
from time to time – время от времени
in advance – заранее
in brief – вкратце, кратко
in common – общий, сообща
in fact – фактически, в действительности
in a hurry – второпях, поспешно
in particular – в особенности, именно, в частности
in private – наедине, конфиденциально
in public – всенародно, публично, открыто
in vain – тщетно, понапрасну
inside out – наизнанку, навыворот
of course – конечно
on behalf of – от имени, ради, в интересах кого-л.
on business – по делу, в командировке
on demand – по запросу, до востребования
on duty – в служебное время
go on foot – идти пешком
on hand – наличный, рассматриваемый, имеющий в распоряжении
on loan – взаймы, данный на время
on one's own – самостоятельно
on one hand...on the other hand – с одной стороны... с другой стороны
on purpose – преднамеренно, нарочно
on sale – в продаже
on the spot – немедленно, сразу, тут же, на месте
on the whole – в итоге, в конечном счете, вообще
under age – несовершеннолетний
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