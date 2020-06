Имя числительное — часть речи, обозначающая количество предметов (количественные числительные), а также порядок предметов при счёте (порядковые числтельные).

Количественные числительные

0 — zero, o[ou], naught,

1 — one,

2 — two,

3 — three,

4 — four,

5 — five,

6 — six,

7 — seven,

8 — eight,

9 — nine,

10 — ten,

11 — eleven,

12 — twelve,

13 — thirteen,

14 — fourteen,

15 — fifteen,

16 — sixteen,

17 — seventeen,

18 — eighteen,

19 — nineteen,

20 — twenty,

30 — thirty,

40 — forty,

50 — fifty,

60 — sixty,

70 — seventy,

80 — eighty,

90 — ninety,

100 — a / one hundred,

200 — two hundred,

300 — three hundred, …

1,000 — a / one thousand;

8,000 — eight thousand;

200,000 — two hundred thousand; …

1,000,000 — a / one million;

6,000,000 — six million;

121 — one hundred and twenty one (books);

7,006 — seven thousand and six.

Порядковые числительные

first — первый, second — второй, third — третий, далее порядковые числительные образуются от количественных путём прибавления суффикса -th.

fourth — четвёртый, fifth — пятый, sixth — шестой, seventh — седьмой, eighth — восьмой, ninth — девятый, tenth — десятый.

Окончание -у при образовании порядкового числительного от количественного меняется на -i и прибавляется суффикс -eth.

twenty — twentieth — двадцатый

forty — fortieth — сороковой

Дроби

1/2 — a half

1/3 — a / one third

3/4 — three quarters

2/9 — two ninths

0.25 — zero / nought point two five

2.456 — two point four five six

7.089 — seven point o[ou] eight nine

.7 — point seven.