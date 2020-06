Предлог (PREPOSITION) передает разнообразные отношения между существительными, местоимениями и остальными словами в предложении. Это служебное неизменяемое слово, указывающее на зависимое положение одного слова по отношению к другому; при этом несущее в себе определенное семантическое значение:

1. Grammatical meaning (показатель падежных отношений)

of (кого? чего?) - He is a friend of mine. Olivia bought a kilo of apples.

to (кому? чему?) - Andrew lent bike to his brother. Who's the letter addressed to?

by (кем? чем?) - I'm reading some short stories by Chekhov. We were amazed by what she told us.

with (чем?) - You should draw the plan with a pencil. She wiped her lipstick off with a tissue.

2. Lexical meaning (указатель на отношения предметов и явлений внеязыковой действительности) См. Meanings of Prepositions. - Значения предлогов.

Andrew went home after work. (Time. - Время) – После работы Эндрю шел домой.

We were late because of you. (Cause. - Причина) – Мы опоздали из-за тебя.

They spoke about the film. (Modal propositional attitude. - Модальные установки говорящего) – Они говорили о фильме.

\Основные отличия между предлогами и наречиями

По форме некоторые предлоги, стоящие после глаголов, могут совпадать с наречиями. Существует ряд признаков, позволяющий отличать предлоги от наречий.

Difference between Prepositions and Adverbs Основные отличия между предлогами и наречиями Preposition предлог Adverb наречие - служебное слово - связывает глагол и существительное - чаще всего не под ударением - переводится на русский язык Andrew climbed over the fence. - Эндрю перелез через забор. 1-я группа - самостоятельное слово - определяет глагол - под ударением - переводится на русский язык Look over there and jump the pool over. - Посмотри вон туда и перепрыгни через лужу.

Предлоги в конце предложения

Предлог стоит перед словом, к которому он относится. Однако в нескольких случаях в разговорном языке предлог ставится в конце предложения:

- специальные вопросы

What are you looking at? - На что ты смотришь?

Who is Olivia dancing with? - С кем танцует Оливия?

- придаточные определительные предложения

The project which Andrew participate in is rather ambitious. - Проект, в котором принимает участие Эндрю, достаточно перспективный.

The movie which I've told you about is on in the local cinema. - Фильм, о котором я тебе говорила, сейчас идет в местном кинотеатре.

- инфинитивный оборот

There's a good view to look at. - Здесь открывается хороший вид.

Do you have anything to write with? - У вас есть чем писать?

- восклицательные предложения

What a strange topic to speak about! - Какая странная тема для разговора.