Предлоги (Prepositions)
Предлоги, определение. Отличие предлогов от наречий. Предлоги в конце предложения
Предлоги, определение. Отличие предлогов от наречий. Предлоги в конце предложения
Предлог (PREPOSITION) передает разнообразные отношения между существительными, местоимениями и остальными словами в предложении. Это служебное неизменяемое слово, указывающее на зависимое положение одного слова по отношению к другому; при этом несущее в себе определенное семантическое значение:
1. Grammatical meaning (показатель падежных отношений)
of (кого? чего?) - He is a friend of mine. Olivia bought a kilo of apples.
to (кому? чему?) - Andrew lent bike to his brother. Who's the letter addressed to?
by (кем? чем?) - I'm reading some short stories by Chekhov. We were amazed by what she told us.
with (чем?) - You should draw the plan with a pencil. She wiped her lipstick off with a tissue.
2. Lexical meaning (указатель на отношения предметов и явлений внеязыковой действительности) См. Meanings of Prepositions. - Значения предлогов.
Andrew went home after work. (Time. - Время) – После работы Эндрю шел домой.
We were late because of you. (Cause. - Причина) – Мы опоздали из-за тебя.
They spoke about the film. (Modal propositional attitude. - Модальные установки говорящего) – Они говорили о фильме.
По форме некоторые предлоги, стоящие после глаголов, могут совпадать с наречиями. Существует ряд признаков, позволяющий отличать предлоги от наречий.
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Difference between Prepositions and Adverbs
Основные отличия между предлогами и наречиями
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Preposition
предлог
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Adverb
наречие
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- служебное слово
- связывает глагол и существительное
- чаще всего не под ударением
- переводится на русский язык
Andrew climbed over the fence. - Эндрю перелез через забор.
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1-я группа
- самостоятельное слово
- определяет глагол
- под ударением
- переводится на русский язык
Look over there and jump the pool over. - Посмотри вон туда и перепрыгни через лужу.
Предлог стоит перед словом, к которому он относится. Однако в нескольких случаях в разговорном языке предлог ставится в конце предложения:
- специальные вопросы
What are you looking at? - На что ты смотришь?
Who is Olivia dancing with? - С кем танцует Оливия?
- придаточные определительные предложения
The project which Andrew participate in is rather ambitious. - Проект, в котором принимает участие Эндрю, достаточно перспективный.
The movie which I've told you about is on in the local cinema. - Фильм, о котором я тебе говорила, сейчас идет в местном кинотеатре.
- инфинитивный оборот
There's a good view to look at. - Здесь открывается хороший вид.
Do you have anything to write with? - У вас есть чем писать?
- восклицательные предложения
What a strange topic to speak about! - Какая странная тема для разговора.
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