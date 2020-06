Знаки препинания в английском языке употребляются реже, чем в русском языке. Напомним, что знаки препинания - особые элементы письменности, служащие для обозначения на письме формально-грамматического, смыслового и интонационного членения речи.

В английском языке используются те же знаки препинания, что и в русском: например, точка, вопросительный знак, восклицательный знак, – ставятся в конце. Кавычки ставятся для выделения прямой речи и цитат.

В обоих языках расстановка знаков препинания в тексте регулируется определенными правилами, но в английском языке эти правила менее жесткие. Хорошая пунктуация – это умение сделать правильный выбор в нужном месте, чтобы читатель мог наилучшим образом понять интонацию автора.

Рассмотрим подробнее правила использования каждого знака:

Full Stop – англ. / Period – амер. – точка

в конце повествовательного предложения:

Не was there.

I study English.

при сокращении слов:

etc. – от латинского et cetera – и так далее

– company - компания

i.e. – от латинского id est – то есть

e.g. – от латинского exempli gratia – например

в конце вопросительного по форме предложения, имеющего характер просьбы:

Could you give me this book.

аббревиатуры (сокращенные слова):

Dr или Dr. – doctor, доктор

Mr или Mr. – mister, господин

Mrs или Mrs. – mistress, госпожа

Prof. – Professor Nov. – November

при сокращении названий стран или организаций возможно употребление сокращений с точкой или без нее.

USA или U.S.A.

U.K. – United Kingdom

Примечание 1:

точка не используется в акронимах(слова, состоящие из начальных букв других слов или частей слов): NATO – North Atlantic Treaty Organization

UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

Примечание 2:

если предложение заканчивается аббревиатурой, обозначенной точкой, то эта же точка служит и для завершения всего предложения.

в десятичных дробях целое число отделяется от дроби точкой (в отличие от русского языка).

Точка читается point [point]. Ноль – nought [no:t].

Если целое число равно нулю, то оно часто не читается.

0.25 – nought point two five или point two five.

57.5

0.0001

.45

для разделения больших и меньших денежных единиц одной системы: $10.75

при обозначении времени, разделяя часы и минуты: 6.45 a.m. – англ. 6:45 a.m. – амер.

Comma – Запятая

Различие между английским и русским языком в отношении знаков препинания проявляется главным образом в употреблении запятой (the comma). Основные случаи:

Запятой отделяются:

обстоятельственные придаточные предложения, если они стоят в начале предложения перед главным. Если придаточное следует за главным, то оно запятой не отделяется:

When it was convenient for him, he went to the office.

Cp. We worked overtime whenever it was necessary.

причастные и абсолютные обороты, стоящие в начале предложения:

The rain having stopped, we went for a walk.

A doctor, called to the scene, exam¬ined the injured man.

вводные инфинитивные конструкции, если инфинитивная конструкция выполняет функцию подлежащего, то она запятой не отделяется:

То become a doctor was his dream.

Ср. То be successful, one must work hard.

после вводных слов или выражений для отделения их от остальной части предложения:

Well, I like this.

By the way, I also need money.

However, nobody drank much.

ставится в тех случаях, когда существует вероятность неправильного восприятия смысла предложения:

As the police car pulled up, the crowd surged forward (без запятой можно было бы подумать, что машина врезалась в толпу)

After a period of calm, college students have begun to demonstrate again (без запятой слово college можно было бы отнести к слову calm)

если слово also стоит в начале предложения для усиления (в остальных случаях also запятой не отделяется):

Also, we noticed that the prices were going up.

We also noticed that the prices were going up.

для отделения любой части предложения, содержащей дополнительную информацию (но: если такая часть предложения имеет характер пояснения или уточнения, запятая не ставится):

Yesterday I met John, who told me he was getting married.

A widow is a woman whose husband is dead.

для обозначения пропущенных в тексте слов:

Fishing forms a quiet man; hunting, an eager man; gambling, a greedy man.

ряд однородных определений:

Red, pink, yellow and white flowers filled the vases.

части сложносочиненных предложений, соединенных одним из сочинительных союзов and, but, for, or, nor, while (в значении but):

I dictated the letter, but she didn’t put it down correctly.

Когда сочинительного союза нет, а части сложно-сочиненного предложения, распространенные и имеют свои собственные знаки препинания, предпочтительнее точка с запятой или точка.

Нераспространенные части сложносочиненных предложений, даже при наличии союза, запятой не отделяются.

слова, выражающие противопоставления:

I asked you to fill the document, not to destroy it.

Children should be seen, but not heard.

для отделения вопросительной части в разделительных вопросах:

You saw this film, didn't you?

They haven't come today, have they?

перед словами too и either, если они обозначают тоже/также:

Не has been to London, too.

в датах для отделения числа и месяца от года:

Не was born June 14, 1940.

April 8, 1872

Moscow, July 12, 1972

в больших числах:

$1,000 a year / 1,767 / 2,565,727

в английском варианте (в американском используется двоеточие) при оформлении деловой корреспонденции после обращений:

Dear Mr. Johnson, I have received your letter... – англ.

Dear Sir:

I have received your letter... – амер.

для отделения пояснительных слов от прямой речи, если нет других знаков препинания:

He asked, "How long will it take you."

Запятой не отделяются:

слова в городских адресах: 115 Oxford Street

при обозначении страниц, года: page 15 / in the year 1986

придаточные, когда стоят после главного предложения:

I had to finish my work earlier to help mother.

It is important that you should be here tomorrow.

Our advice is that you should not smoke.

между подлежащим и сказуемым, когда информация обязательная, не дополнительная:

The driver who helped me that morning insisted that he knew me.

The girl with whom he fell in love left him after a few weeks.

Semicolon – Точка с запятой

Точка с запятой используется в официальной письменной речи, в которой много длинных предложений и синтаксически сложных конструкций.

Colon – Двоеточие

Двоеточие употребляется перед перечислением и разъяснением. Если после двоеточия следует полное предложение, то первое слово та¬кого предложения пишется с заглавной буквы:

Breakfast: Picking up the remaining chicken bite from the sofa. Knock it onto the carpet and bat it under the television set.

Примечание: Если список перечисленных пунктов расположен в столбик, каждая новая строка должна начинаться с заглавной буквы, после каждого пункта знак препинания не ставится.

Dashes – Тире

Тире ставится перед перечислением однородных членов, с обобщающим словом:

We bought some new crockery – cups, saucers, plates, dishes.

Apostrophe – Апостроф

во случаях использования притяжательного падежа:

mother's hat

students' books

Примечание: при образовании притяжательного падежа от имен собственных, заканчивающихся буквой -s, можно использовать оба варианта:

King Charles's crown / King Charles' crown

для обозначения пропущенных букв или цифр:

I'm

he's

'87

don't

для обозначения множественного числа букв, чисел или аббревиатур:

In the 1980's

VIP's

I can't distinguish his L's.

Прямая речь и знаки препинания

При прямой речи знак препинания ставится внутри кавычек (в русском языке точка и запятая ставятся после кавычек).

Можно использовать одинарные кавычки ' ' или двойные '' ''. Двойные кавычки более распространены в рукописных материалах.

Когда прямая речь состоит только из самой цитаты, все другие знаки препинания помещаются внутри кавычек:

“How come I don't get any eggs and bacon? Why don't I have any milk in my cereal?”

Когда прямая речь, представляющая собой предложение, следует за цитатой, мы ставим запятую перед тем, как закрыть кавычки. Если цитата заканчивается вопросительным или восклицательным знаком, то эти знаки тоже ставятся перед закрывающимися кавычками.

'That's right,' the guard said.

'That's not her, I told you!' he shouted, pointing at the drawing.

Когда прямая речь перед цитатой, ставят двоеточие. Сама цитата начинается с заглавной буквы:

Guy said the first:"I wonder how deep it is?"

Когда цитата делится на две части прямой речью: ставят запятую в конце первой части цитаты, а затем закрывающие кавычки. Далее – снова запятую в конце предложения, вводящего вторую часть цитаты. После этого мы проставляем кавычки, открывающие вторую часть цитаты, которая уже не пишется с заглавной буквы:

'But I can assure you, Ginny,' he added, 'that you couldn't do better than Vogel.'

Когда цитату образуют два полносоставных предложения, после слов, вводящих прямую речь, ставится точка, а вторая часть цитаты начинается с заглавной буквы:

“Well,” his mother says. “I saw you kick a chicken, so you don't get any eggs.

Когда конец цитаты представляет собой конец всей структуры прямой речи, любой финальный знак препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак) помещается перед закрывающими прямую речь кавычками:

She didn't return his affection, but said: 'I have had to make an important decision.'

He said only, 'May I walk home with you?'

Передача чужих мыслей

Иногда мы сообщаем и о мыслях, используя при этом структуру косвенной речи, кавычки не употребляются:

Why did I marry so quickly, so foolishly, she thought to herself.

What would he say, she wondered, if he could see that now?