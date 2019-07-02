Ваш сад полон красивых растений, но подходят ли они местным условиям, и как они вписываются в природу вашего округа?

Если вы живете в засушливом районе, то разумно ли выращивать здесь растение, которому требуется много воды для полива? А известно ли вам, что некоторые экзотические цветы при всей своей красоте совершенно не дают питания местным пчелам и другим насекомым?