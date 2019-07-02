+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Перевод: Екатерина Шамшурина
Your lawn might look nice – but how green is it really?
What does your garden grow?
Возможно, ваша лужайка выглядит превосходно, но действительно ли она безупречна?
Что растет в вашем саду?
There are some beautiful plants out there ... but how well suited are they to your local conditions – and your local wildlife?
If you live in a dry area, does it really make sense to plant a tree that needs lots of water? And did you know that some exotic flowers, as lovely as they are to look at, provide absolutely no food for local bees and other insects?
Ваш сад полон красивых растений, но подходят ли они местным условиям, и как они вписываются в природу вашего округа?
Если вы живете в засушливом районе, то разумно ли выращивать здесь растение, которому требуется много воды для полива? А известно ли вам, что некоторые экзотические цветы при всей своей красоте совершенно не дают питания местным пчелам и другим насекомым?
be suited to – быть подходящим для чего-либо или кого-либо, обладать нужными качествами для чего-то
It makes sense (to do sth) - разумно (поступить так-то)
provide something for/to someone – обеспечивать кого-либо чем-либо
Here are some ways you can green your garden:
Native plant
species offer many advantages over exotic species. For a start, they're better adapted to the climate and soil of your area, so are likely to need less care – including fewer toxic chemicals.
Вот некоторые советы, которые помогут вам сделать сад более экологичным
Растения типичные для вашей местности имеют свои преимущества перед экзотическими видами. Во-первых, они больше подходят климату и почве вашего региона, следовательно, им потребуется меньше ухода, в том числе и меньше токсичных удобрений.
Species – ( форма единственного числа и множественного числа этого существительного совпадают) виды растений или животных
Advantage over something– преимущество перед кем-то или чем-то
for a start – во-первых, для начала. Эта фраза используется в начале, когда кто-то хочет привести ряд аргументов по какому-либо вопросу.
To be adapted to – быть более подходящим для чего- либо
Chemicals – химические вещества, в данном случае имеются в виду химические удобрения, пестициды и прочие препараты для ухода за растениями
They are also more likely to provide appropriate food and shelter to the insects, birds and other wildlife in your area. This can help local biodiversity enormously.
Кроме того, больше шансов, что они подойдут в качестве питания и убежища для местных насекомых, птиц и прочих живых организмов. Это может очень помочь местному биосообществу.
To be likely to do something – иметь больше шансов поступить определенным образом, более вероятно, что кто-то или что-то сделает так
Biodiversity – разнообразие видов животных и растений
And attracting birds and beneficial insects can also help keep garden pests under control, reducing the need to use chemicals.
А также, если ваши растения будут привлекать птиц и полезных насекомых, то вам будет легче справиться с вредителями, и вы сможете меньше использовать химикаты для борьбы с ними.
Beneficial – оказывающий положительное влияние
keep something under control – держать что-либо под контролем, не давать проблеме увеличиваться
Why not part of your garden grow freely and see what wild flowers appear?
Consider your local conditions before buying a plant. Will you need to water it a lot? Change the soil conditions for it to thrive? This will not only be a lot of work, it can also damage your local biodiversity.
Почему бы не позволить части сада расти без вашего вмешательства и не посмотреть, какие дикие цветы там появятся?
Перед тем как купить растение, подумайте хорошенько о местных условиях. Нужно ли будет часто поливать его? Или менять почву, чтобы оно могло хорошо расти? Это не только добавит вам работы, но может и навредить местному биосообществу.
appropriate – подходящий для определенной ситуации или условий
to consider – хорошо обдумать что-либо перед принятием решения
to thrive – становиться более успешными, более здоровыми, более счастливыми
Buy bulbs from cultivated stocks only. Ask your local shop or gardening centre for advice.
Покупайте луковицы только культивированных растений. Обратитесь за советом к продавцу магазина или в сообщество садоводов.
Bulbs – луковицы растений
cultivated stocks – культивированные растения, не дикие, а садовые растения
Never take plants from anywhere in the wild.
Никогда не берите для посадки у себя в саду дикие растения.
in the wild – в дикой природе
How does your garden grow?
Instead of automatically reaching for chemicals and the hose, go for more environmentally friendly options.
Как выращиваются растения в вашем саду?
Вместо того, чтобы сразу тянуться к химическим удобрениям и шлангу для опрыскивания, подумайте о более безвредных для окружающей среды вариантах.
reach for something – протянуть руку к чему-либо
go for something – (здесь) выбрать что-либо
Compost and mulch improve soil health and reduce the need for pesticides and fertilizers.
Компост и мульча удобряют почву и уменьшают необходимость применения пестицидов и неорганических удобрений
Compost – компост, органические удобрения, полученные путем разложения органических веществ
Mulch – мульча, различные органические остатки, которыми покрывают почву
You use your own garden and food waste to make compost, either at home yourself or through a local council scheme. If they don’t have one, ring them up and ask for one to be set up.
Для создания компоста используются отходы пищевых продуктов и старые растения из вашего сада, вы можете сделать компост сами или воспользоваться вариантами, предусмотренными местными властями. Если ничего подобного нет, то обратитесь к ним, чтобы они продумали этот вопрос и что-то организовали.
Council – официальные власти, правление
set up – организовать что-либо
And remember, if you must use pesticides and fertilizers, never pour them the ground, into storm sewers or down the drain. Always take these toxic substances to your local waste disposal facility.
И помните, если вы все же решили использовать пестициды и химические удобрения, то никогда не выливайте их на землю или в канализацию. Всегда относите эти токсичные вещества в местную организацию, занимающуюся утилизацией отходов.
pour something into/over/down something – вылить что-либо на что-то
storm sewers – ливневая канализация
waste disposal facility – организация по утилизации отходов и мусора
Instead of chemical pesticides, mix neem oil and garlic oil and spray on tree trunks and diseased plants and shrubs. This works like a charm on pests, bacteria and fungus.
Вместо пестицидов возьмите масло дерева Ним и чесночное масло, смешайте их и обработайте этой смесью стволы деревьев, поврежденных растений и кустарников. Это просто чудесное средство от вредителей, бактерий и грибка.
works like a charm – оказывает отличный эффект, работает как по волшебству
You can also protect your plants using traps and by attracting birds and other natural predators such as ladybirds. In some places you can even buy ladybugs and release them into your garden.
Вы также можете защитить ваши растения при помощи ловушек, или привлекая птиц и других природных хищников, например, божьих коровок. В некоторых регионах можно даже купить божьих коровок, чтобы потом выпустить у себя в саду.
Predator – хищник
Ladybird (ladybug) – божья коровка
Some herbs and flowers – like basil, chives, mint, marigolds and chrysanthemums – mixed in with other plants help keep pests away.
Некоторые травы и цветы, например, базилик, шнитт-лук, мята, ноготки и хризантемы, если посадить их рядом с другими растениями, не подпустят близко вредных насекомых.
Pest – вредитель, обычно насекомое или маленькое животное
Instead of toxic weed killers, spray weeds with something that adjusts the pH (acidity) in the ground around them. Try using vinegar directly on the most stubborn ones.
Вместо токсичных гербицидов обрызгайте сорные растения тем, что сделает почву вокруг них более кислой. Для самых устойчивых сорняков воспользуйтесь уксусом.
Adjust – слегка изменить, придать определенные свойства чему-либо
Stubborn – упрямый, устойчивый, от которого сложно избавиться
Collect rainwater to water your garden.
Put your garden to work
Для полива используйте собранную дождевую воду.
Пусть ваш сад приносит пользу
put someone to work - заставить кого-то работать
Trees suck up CO2 and make clean air for us to breathe. A tree planted in the right place near your home can also provide cooling shade in the summer and save on air conditioning costs.
Деревья поглощают углекислый газ и делают воздух чище. Если вы посадите дерево возле дома в подходящем месте, то оно подарит вам тень жарким летом, и вы сэкономите на затратах на кондиционер.
save on – фразовый глагол, использовать на что-либо меньше денег, чем обычно, экономить
Don’t use electrical equipment like leaf blowers. They consume so much energy for so little gain. Use a rake instead.
Не используйте такие электроинструменты как, например, прибор для сдува опавших листьев с газона. Он потребляет так много электроэнергии ради небольшой работы. Лучше воспользуйтесь граблями.
Fit – в хорошей физической форме
Sit back and relax
Расслабьтесь и получите удовольствие
Sit back – фразовый глагол, расслабиться, отдыхать, не предпринимать никаких действий
Take time out to sit in your backyard with friends and family, and appreciate the beauty of nature. But remember
Найдите время посидеть и отдохнуть со своей семьей и с друзьями в вашем саду и насладиться красотой природы. Однако, помните о следующем
Take time out – сделать передышку, сделать перерыв в работе, чтобы отдохнуть
Appreciate something – оценить, увидеть достоинства чего-либо, осознать пользу и важность чего-либо
Don’t buy garden furniture or decking made of tropical hard wood, such as mahogany, unless the wood is sustainably sourced and has a Forest Stewardship Council (FSC) label.
Не покупайте садовую мебель или покрытие для садовых дорожек, для создания которых использовались тропические виды твердых пород деревьев, таких как красное дерево, например, или ищите знак FSC (Совет по охране лесов), который обозначает, что эта древесина была получена без нанесения вреда окружающей среде.
Sustainable – не причиняющий вреда окружающей среде
Источник: www.wwf.org
Проверенные репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
wild – дикий, обитающий или произрастающий в природе без участия людей. Кроме этого, wild имеет значение испытывающий сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные.
Go wild – испытывать сильные эмоции. В заголовке - игра слов, go wild – дословно, становиться диким, ближе к природе, как раз об этом и будет статья, но более часто употребляемое значение go wild - испытывать сильные эмоции, например, радость и восторг.
green кроме значения зеленого цвета за этим словом закрепилось значение экологичный, безвредный для окружающей среды. В данном подзаголовке удачно реализуются оба значения этого слова, игра слов.