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John Roach. Перевод: Татьяна Ушакова
Hippo and Tortoise Pals May Find Three’s a Crowd
Бегемотик и черепаха могут узнать, что такое быть третьим лишним
The conservationists hope the two hippos will bond with no objection from the tortoise, named Mzee. Such an outcome will allow Mzee’s return to the safety of his original enclosure.
Специалисты по охране окружающей среды надеются, что черепаха по имени Мзи не будет возражать против дружбы двух бегемотов. Это позволит Мзи вернуться в свое заграждение и чувствовать себя в безопасности.
to bond – сцепляться, соединяться, связываться
Bond – что-либо связывающее: от дружеских отношений до кирпичной кладки, тюремных оков и долговых обязательств: to strengthen a bond – укреплять дружбу; spiritual bond – духовная связь.
Близкий смысл имеет русский корень -уз-. Сравните: (родственные, супружеские, дружеские, духовные) узы; узник...
his
Мзи – это он.
Существительные английского языка, как известно, не имеют рода, поэтому для англичан a tortoise – ни he, ни she, но it. Однако Мзи – это не какая-нибудь a tortoise, это совершенно конкретная черепаха, о которой многое известно, в том числе то, что это he.
На английском языке просто говорить о черепахе как о «нем»: достаточно употреблять местоимения мужского рода, слово tortoise нисколько не будет этому сопротивляться; а вот на русском языке это проблематично, так как для нас «черепаха» – «она». Кроме того, мужского рода требуют не только местоимения, но и глаголы и прилагательные. Поэтому при переводе этой статьи приходится балансировать между соответствием грамматике и соответствием истине: «черепаха не хотела», но «Мзи не проявил интереса… он привязался».
Грамматика русского языка повлияла на создание образа этой парочки на страницах русских изданий. Так, заголовок “Baby Hippo Adopted by 100 Year-Old Tortoise” (буквально: «Бегемотик усыновлен черепахой (или «черепахом» – неизвестно)») переводится «Столетняя черепаха стала мамой для бегемотика».
Из-за женского рода слова «черепаха» заголовок статьи, которую мы сейчас читаем (“Hippo and Tortoise Pals May Find Three’s a Crowd”), тоже сопротивляется переводу. На английском языке бегемотик и «черепах» – pals: «друганы», «приятели», заголовок и текст статьи подают их как мужскую компанию. На русском языке черепахе сложно быть «друганом» бегемотику. Старая столетняя «черепаха» больше похожа на бабушку, пестующую внука.
While other tortoises, monkeys, and antelope roam in that enclosure, Mzee has shown no affection toward any of them. But he has surprisingly become attached to the young hippo, Owen.
На этой же территории живут другие черепахи, обезьяны и антилопа, однако Мзи не проявил к ним никакого интереса. А вот к маленькому бегемоту Оуэну он неожиданно привязался.
to roam – буквально: бродить, скитаться, слоняться
I can’t understand people who love roaming the supermarket. – Я не могу понять тех, кто обожает бродить по супермаркету.
A police officer roamed the park at night searching for him. – Полицейский ночью рыскал по парку и искал его.
Сравните этот глагол с заимствованным из английского языка словом «роуминг» (roaming), обозначающим автоматическое подключение абонента к местной сети связи, когда он перемещается по населенным пунктам.
to become attached to – буквально: стать прикрепленным; to attach to – прикреплять, привязывать, располагать к себе
Betty has attached her puppy’s photo to a letter with a staple. – Бетти скрепкой прикрепила фотографию щенка к письму.
Why do you always attach yourself to people with awful problems? – Почему ты всегда привязываешься к людям с ужасными проблемами?
Носители русского и английского языка одинаково понимают дружеские отношения. Выше уже шла речь о слове bond и корне уз. Английскому слову attach близко русской слово привязаться.
Owen, who weighed an estimated 660 pounds (300 kilograms) when he arrived at the park, was two-thirds the size of Mzee. He is now twice Mzee’s size and still growing
"He will grow to anywhere between three and four tons – he’s gonna be a big male hippopotamus," said Paula Kahumbu, the general manager of Lafarge Ecosystems, the Kenyan environmental restoration firm that manages the wildlife sanctuary.
Когда Оуэн появился в этом заповеднике, он весил около 660 фунтов (300 килограмм) и был в полтора раза меньше Мзи. Сейчас он в два раза больше Мзи и еще вырастет.
«Когда он вырастет, он будет весить три-четыре тонны и, похоже, он будет довольно большим бегемотом», – говорит Паула Кахумбу, генеральный менеджер Лафарж Экосистемз, Кенийской организации, занимающейся восстановлением окружающей среды и управляющей заповедником.
arrive – прибывать, приходить, достигать.
Многие русские глаголы, имеющие значение «передвигаясь, доходить, доезжать до какого-либо места» имеют аналогичные переносные значения. Сравните:
When did he arrive the station? – Когда он добрался до станции?
When did he arrive at a goal? – Когда он достиг цели?
That artist has arrived at last. — В конце концов этот художник достиг признания.
He arrived at the age of seventy. – Он дожил до семидесятилетнего возраста.
two-thirds the size of Mzee – буквально: «две трети от размера Мзи»
anywhere
Буквально слово anywhere обозначает «где-то», «где-нибудь». В этом предложении оно употреблено в значении «в пределах от … до…», «что-то среднее между» (Буквально: «Его вес будет где-нибудь между тремя и четырьмя тоннами»).
В этом значении это слово преимущественно употребляется в речи американцев. В русском языке слова «где-то» и «где-нибудь» тоже употребляются в близких значениях: «приблизительно», «примерно»:
Я пришел где-то в половине второго.
– Сколько лить масла?
– Где-то две-три ложки.
gonna
Это слово имитирует на письме разговорное или просторечное произношение going to (собираться сделать что-л.).
He’s gonna be my husband! – Он собирается быть моим мужем!
Are you gonna eat that? – Ты собираешься это есть?
sanctuary
Это слово имеет латинское происхождение (лат. sanctus – святой). Сравните его с названием города Санкт-Петербург.
Исходное значение слова sanctuary – «святилище», «святая святых (самое святое место внутри храма или церкви)». Затем у этого слова появились значения «убежище», «прибежище», «неприкосновенность» и, видимо, на основе этих значений – «заповедник».
"He’s already quite playful, already quite strong," she said. "He could injure Mzee at any moment. He’s very childlike in his behavior. As he gets older he will get rougher. Mzee is not a flexible animal – he could be injured."
«Он довольно игривый и сильный», – сказала она. «Он может ранить Мзи в любой момент. Он очень ребячливо себя ведет. Чем взрослее он будет становится, тем он будет грубее. Мзи – хрупкое животное, Оуэн может навредить ему».
playful – игривый
Суффикс -ful в этом значении соотносится со словом full («полный, наполненный целиком, заполненный, изобилующий, богатый чем-л»). Он образует прилагательные со значением «обладающий данным качеством, характеризующийся»: beautiful = beauty (красота) + ful – живописный, красивый, прекрасный (обладающий качеством красоты, т.е., буквально, «наполненный красотой»).
childlike = child (ребенок) + like (подобный, сходный, напоминающий).
Буквально: «похожий на ребенка». Англичане употребляют это слово, когда хотят отозваться о чьем-то поведении как открытом и наивном. В этом предложении это слово, видимо, подчеркивает игривость и непосредственность поведения.
as – здесь: по мере того как
flexible – гибкий, гнущийся, податливый, сговорчивый
“Mzee is not a flexible animal– he could be injured.” Буквально: «Мзи – не гибкое(?) животное, его легко ранить». Хотя смысл английского предложение вполне понятен, найти эквивалент для перевода слова flexible не так просто. «Не мягкое» животное? «Не эластичное»? «Не пластилиновое»? «Не упругое»? Видимо, при переводе этого слова в этом предложении легче найти его русский антоним, то есть перевести сочетание слов “not a flexible” – «хрупкий», «уязвимый».
But how Mzee and Owen will react to the presence of Cleo, the female hippo, and a subsequent separation is unknown, Kahumbu said. If one cannot live without the other, some sort of accommodations will be made.
Но как Мзи и Оуэн отреагируют на присутствие Клео, самки бегемота, и на последующую разлуку - неизвестно, сказала Кахумбу. Если один не сможет жить без другого, придется искать компромисс.
if … will
Согласно правилам классической английской грамматики, в первой части этой конструкции не употребляется будущее время:
If I have a puppy, I will be the happiest child in the world! – Если у меня будет щенок, я буду самым счастливым ребенком на свете!
to make an accommodation – идти на компромисс
For now, the hippo and tortoise are best buddies. The story of their friendship, formed in the wake of the tsunami, has been helping people in the region cope with their own losses, Kahumbu said.
А пока бегемотик и черепаха – лучшие друзья. Кахумбу говорит, что история их дружбы, зародившейся в волнах цунами, помогала местным жителям справиться с их собственными потерями.
buddy – приятель, товарищ, дружище, старина; to buddy up – подружиться
Выше уже шла речь о синониме этого слова – pal. Другие синонимы этих слов – brother, chum, crony, pal, sidekick.
Buddy – распространенное мужское имя. Кроме того, это слово часто входит в состав сокращенного имени-псевдонима (nickname). Такой псевдоним взял себе, например, известный джазовый барабанщик Бадди Рич (Buddy Rich, полное имя Bernard Rich) или, например, кларнетист Бадди ДеФранко (Buddy DeFranco, полное имя Boniface Ferdinand Leonard DeFranco). Buddy также и распространенное имя собак (что-то вроде нашего «Дружка»), например, так звали лабрадора Билла Клинтона.
wake – след, отпечаток, кильватер (струя воды позади движущегося судна), а также брызги от чего-либо, движущегося по воде
in the wake of
У этого выражения есть как минимум два значения.
Во-первых, оно может быть понято буквально: «в кильватере, т.е. в волнах от чего-либо, движущегося по воде»:
Dolphins often play in the wake of the boats. – Дельфины часто играют в волнах от кораблей
Во-вторых, оно может быть понято в переносном значении, как штамп (фразеологизм) – «в результате, в следствие, из-за, по следам, вслед за»:
He was still angry in the wake of yesterday brawl. – Он все еще злился после (из-за) вчерашнего скандала. (Он все еще не остыл от вчерашнего скандала).
Это значение основано на сравнении результатов, последствий или следов событий с волнами от корабля, однако сам образ волн, как это постоянно случается с подобными штампами (фразеологизмами, расхожими метафорами), чаще не осознается носителями языка.
В предложении “The story of their friendship, formed in the wake of the tsunami, has been helping people…” автор статьи обыгрывает, оживляет расхожий штамп: выражение одновременно употребляется и как штамп («дружба появилась из-за (в следствие, в результате) цунами»), и как выражение, которое понимается буквально – «дружба родилась в волнах цунами».
When the giant waves struck the coast of Kenya, Owen was wallowing with his herd in the ocean near the mouth of the Sabaki River. Too small to escape the waves with his family, he was stranded on a coral reef.
Когда гигантские волны обрушились на побережье Кении, Оуэн купался вместе со своим стадом около устья реки Сабаки. Он был слишком маленький, чтобы противостоять волнам вместе со своей семьей, и его выбросило на коралловый риф.
“When the giant waves struck the coast of Kenya, Owen was wallowing with his herd in the ocean…”
Обратите внимание на классический пример Past Continuous Tense. Одно действие (was wallowing) было в самом разгаре: «продолжалось», «длилось», и в один из моментов этого продолжающегося действия случилось другое – struck. Второе действие застало первое действие врасплох, как застали врасплох волны цунами лениво барахтающегося в океане бегемотика.
mouth – здесь: устье
Думаю, излишне напоминать, что первое значение этого слова – «рот». Сравните слово mouth и его значения «рот, устье, входное отверстие» с русскими словами «уста» и «устье».
to escape – бегство, побег, спасение, выход, исход
Одна из клавиш компьютерной клавиатуры называется “escape” – с помощью нажатия на эту клавишу можно «спастись» или «убежать» от запущенного вами действия или программы, иными словами, отменить их. Например, можно отменить загрузку интернет-страницы.
The next day residents of the village of Malindi rescued Owen with fishing nets. But his rescuers were unable to simply reintroduce Owen to another pod of hippopotamuses, because the oldest male would see him as a threat and kill him.
На следующий день жители городка Малинди освободили Оуэна с помощью рыболовных сетей. Но его освободители не могли просто познакомить Оуэна с другой семьей бегемотов, так как вожак мог увидеть в нем угрозу и убить.
net – здесь: рыболовная сеть
Слово net часто употребляется и как глагол – to net, в значениях «плести сеть», «ловить сетью», «накрывать сеткой» –оно обозначает всевозможные действия, которые можно производить с сеткой или сетью.
village – здесь: маленький город
reintroduce
Приставка re- в английском языке очень популярна и имеет два основных значения: «еще раз» (reread – перечитать, прочитать еще раз; ср.: реконструкция) и «обратно» (re-enter – возвратиться; ср.: реэмигрант (тот, кто возвратился из эмиграции)).
pod – небольшая группа животных
Слово pod совсем не обязательно переводится словом стадо. Здесь нужно опираться только на традицию словоупотребления: про рыб и птиц мы говорим «стайка», а про бегемотов и коров – «небольшое стадо».
see him as a threat – буквально: «увидеть его как угрозу»
Conservationists therefore decided to transport Owen to Haller Park, about 50 miles (80 kilometers) away.There the hippo immediately ran to Mzee, a 130-year-old Aldabran tortoise who resides at the Haller Park sanctuary. The park is a restored ecosystem that also serves as an orphanage for abandoned wildlife.
Поэтому специалисты по охране окружающей среды перевезли Оуэна в Галлер Парк, находящийся в 50 милях (80 километрах). Там бегемотик сразу же подбежал к 130-летней альдабрской черепахе, живущей в заповеднике Галлер Парк. Парк представляет собой восстановленную экосистему и стал приютом для осиротевших диких животных.
mile – миля
Здесь имеется в виду американская и британская сухопутная миля, равная 1609,344 м. Кроме этой мили, есть еще морская миля (равная 1852 м.), но обычно, когда говорят просто «миля», имеют в виду первую. Кроме того, есть еще древнеримская миля, с которой все и началось (тысяча двойных римских шагов, или 1598 м.); старорусская миля (7 вёрст = 7467,6 м.); а также географическая (немецкая) миля (7420 м.). И это еще не все мили, которые есть на свете.
50 miles (80 kilometers)
Если быть чуть более точным, то 50 миль равны восьмидесяти с половиной километрам, но в данном случае это не имеет ни малейшего значения, кроме того, думается, и 50 миль – приблизительное расстояние.
reside – проживать
Уже знакомая нам приставка re- в этом латинском по происхождению слове означает «снова, опять, обратно», а латинской корень – «сидеть, выбирать какое-то место для жилья». Таким образом, to reside исторически означает «выбирать одно и то же место для сидения/жилья опять и опять», то есть «сидеть/проживать где-то долго или постоянно».
С латинским словом residens (остающийся сидеть, сидящий) происхождением связаны слова резидент и резиденция.
serve as – служить, быть, являться
Фразу “The park <…> serves as an orphanage for abandoned wildlife” можно было бы перевести «Парк <…> служит приютом для осиротевших диких животных».
Однокоренные русские заимствованные слова – сервис (от англ. service – «обслуживание»); сервировать (от фран. servir - приготовить стол, расставив в известном порядке посуду). (Ср. англ.: to serve up – «накрывать на стол, подавать на стол»).
orphanage – сиротство и приют для сирот
Суффикс -age в данном случае образует слово со значением места жительства. Orphan (сирота) + -age = «место жительства сирот», «буквально – «сиротник».
hermitage = hermit (отшельник, пустынник) + -age = «место жительства отшельника», а также «уединенное жилище».
abandon – оставлять, покидать
Abandoned wildlife – буквально: «брошенные, покинутые дикие животные».
At first the tortoise wanted nothing to do with the hippo, but Owen persisted. Some conservationists suggest that Owen, in search of a mother figure, may have been attracted to Mzee’s round shape and gray color, which resemble an adult hippo.
Сначала черепаха не хотела иметь ничего общего с бегемотом, но Оуэн был настойчив. Некоторые специалисты предполагают, что Оуэна, искавшего кого-нибудь подходящего на роль мамы, могли привлечь округлая форма и серый цвет Мзи, который был похож этим на взрослого бегемота.
to do with – иметь отношение к
mother figure – буквально: «фигура матери».
Этим словосочетанием обозначается тот, кто обладает качествами матери, кого кто-либо хотел бы видеть в качестве матери, или тот, кто исполняет роль матери.
The first night at the sanctuary, Owen fell asleep next to Mzee. The following morning photographer Peter Greste took a picture of the pair, which was subsequently published in newspapers around the world.
В первую же ночь в заповеднике Оуэн заснул рядом с черепахой. На следующее утро фотограф Питер Грест сделал снимок этой пары, который потом был опубликован в газетах всего мира.
next to – здесь: вблизи, возле, около, рядом
Выражение next to может обозначать также «почти, практически»: His home was next to impossible.
to take (took, taken) a picture – сделать фотографию, сфотографировать
Hans Klingel is a zoology professor at the University of Braunschweig in Germany and an authority on hippopotamus behavior. He said given hippos’ social nature, Owen’s attraction to Mzee makes sense.
“They are social animals,” he said in an email. “In that sense, they join whoever is available.”
Ганс Клингел, профессор зоологии Брауншвейгского университета в Германии и крупный специалист в области поведения бегемотов, объяснил социальную природу данного бегемота. Привязанность Оуэна к Мзи вполне логична.
В электронном письме он написал, что бегемоты социальные животные, и поэтому могут присоединиться к кому угодно.
behavior – поведение
Это американский вариант написания слова, британцы написали бы behaviour. Подобное упрощение графического облика слова, а именно пропуск u в словах, оканчивающихся на our – признак американской орфографии, это так называемый «графический американизм». В этой статье нам уже встретилось слово color, которое англичане пишут через u: colour.
make sense – иметь логическое обоснование, объяснение
whoever – кто бы ни, который бы ни; любой
С помощью -ever в английском языке образуются местоимения со значением всеобщности: whatever – «какой бы ни; любой»; whenever – «когда бы ни; всякий раз когда».
In the year since the tsunami struck, the bond between hippo and tortoise has strengthened, and now the two are inseparable. They rouse each other for meals, spend hours wallowing in the pond together, and snuggle up side by side each night.
Через год после цунами дружба между бегемотом и черепахой окрепла, и сейчас эти двое неразлучны. Они будят друг дружку на кормежку, часами купаются вместе в пруду и прижимаются друг к дружке ночью.
in – здесь: за, через, по прошествии
tsunami struck – буквально: «удар цунами», «атака цунами».
snuggle up –прижаться друг к другу
Этот глагол образован от слова snug – «удобный, уютный, укромный, защищенный, потайной».
To snuggle – уютно устроиться, приютиться, расположиться:
At last the boy fell asleep snuggled near his sister. – Наконец мальчик уснул, устроившись около сестры.
To snuggle down – свернуться калачиком:
This tiny kitten snuggled down into my palm and began purring. – Этот крошечный котенок свернулся калачиком у меня на ладони и начал мурлыкать.
side by side – рядом, бок о бок
According to Haller Park staff, Owen behaves more like a tortoise than a hippo. He eats tortoise food, such as leaves and carrots, and ignores the grasses that hippos normally consume. He sleeps at night, not during the day as wild hippos do. And he doesn’t respond to hippo calls.
Персонал Галлер Парка утверждает, что Оуэн больше напоминает поведением черепаху, а не бегемота. Он ест черепашью еду, например, листья и морковь, и игнорирует траву, которую едят бегемоты. Он спит ночью, а не днем, как дикие бегемоты. И он не отвечает на крики бегемотов.
According to Haller Park staff – буквально: «Согласно персоналу Галлер Парк…»
carrots – морковь
Для носителя русского языка много моркови – это несчитаемая масса, англичане же считают морковь поштучно. На русском языке тоже можно «считать» морковь, для этого необходим суффикс -ин: «одна морковина, две морковины».
While Owen’s attraction to Mzee may be explained by a baby’s need for a mother figure, tortoises are not known for affectionate or social behavior, Kahumbu said. Owen can sometimes be seen licking Mzees wrinkled face, or nudging Mzee 's shell with his fat foot when he wants to go for a walk. Mzee sometimes even stretches his neck out so Owen can give him a lick.
Кахумбу сказала, что привязанность Оуэна к Мзи может быть объяснима потребностью детеныша в матери, а вот для черепахи не характерны ни привязанность, ни социальное поведение. Иногда можно увидеть, как Оуэн лижет морщинистую мордочку Мзи или толкает его панцирь своей толстой ножкой, когда хочет гулять. Мзи иногда даже вытягивает шею, чтобы Оуэн смог его лизнуть.
wrinkled – морщинистый
В русском языке понятие «морщинистый» выражается при помощи прилагательного. В английском языке wrinkled изначально – причастие, образованное от глагола to wrinkle. Имя прилагательное wrinkle обозначает и «морщину», и «складку», а глагол to wrinkle – «мять, сминать, морщить». То есть англичане мыслят морщинистое лицо – wrinkled – не просто как лицо с морщинами, но как «помятое, смятое, сморщенное» лицо.
nudge – слегка подталкивать локтем.
В русском и в английском языке слова to nudge и «подталкивать» имеют похожие переносные значения – «побуждать к действиям, подводить к мысли, к идее»:
She is nudging her son to be a doctor. – Она подталкивает сына к тому, чтобы быть врачом. Это неудивительно, так как жест подталкивания – побуждающий.
shell – здесь: панцирь черепахи
Слово shell может обозначать и панцирь черепахи, и раковину моллюска, и кожуру, и скорлупу. Первое значение этого слова – «оболочка, остов, каркас».
give a lick – лизнуть, буквально: «дать лизок» или «дать облизывание»
Кстати, с глаголом “to lick” нужно быть осторожнее, так как у него много самых неожиданных сленговых значений, в том числе «бить, колотить»:
I’ll lick him. – Я его побью.
They’ll lick him for breaking that window. – Его выпорют за то, что он разбил окно.
There has been growing evidence of physical communication between the pair, with Owen nibbling Mzee’s back feet to get him to walk in a desired direction. The two have even developed a sort of vocal communication of their own, Kahumbu said.
Становится все более и более очевидным, что между ними есть физическое общение: Оуэн пощипывает задние лапы Мзи, чтобы заставить его идти в нужном направлении. По словам Кахумбу, эти двое даже выработали что-то вроде своего собственного голосового общения.
There has been growing evidence of physical communication between the pair… – буквально: «Растет очевидность физического общения внутри пары…»
nibble – обгрызать, откусывать; здесь: пощипывать, покусывать.
Глаголом to nibble носители английского языка называют то действие, которое у нас называют «клевать», говоря о рыба. То есть рыба у англичан не «клюет», а «покусывает». Правда, более распространенное, насколько можно судить, слово to bite – «кусать».
the two – парочка, двое
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Буквально: «Приятели бегемот и черепаха могут понять, что три – это толпа (что третий – лишний)».
hippo – сокращенный вариант слова hippopotamus, гиппопотам
Носители английского языка часто прибегают к таким сокращениям в названиях животных: chimp – chimpanzee (шимпанзе); rott – Rottweiler (ротвейлер); lab – Labrador (лабрадор).
Кстати, сокращая подобным образом слово “hippopotamus”, англичане невольно называют бегемота «конем», так как “ippo-potamios” в переводе с греческого – не кто иной как «речной конь», второе название бегемота на английском так и звучит: «river horse».
tortoise – здесь: сухопутная черепаха
В British English существует три слова: turtle – для морских черепах, terrapin – для водяных черепах, живущих в пресной (fresh) или слегка соленой воде (brackish water) и tortoise – для сухопутных черепах.
В American English эти же три слова употребляются несколько иначе. Словом turtle американцы называют пресноводных черепах, морских черепах они называют тем же словом, turtle, но с уточнением: sea turtle. Для обозначения сухопутной черепахи используется все то же слово tortoise. Словом же terrapin в американском изводе английского обычно называется только один вид морской черепахи (Diamondback terrapin).
pal; to pal (with, up, to) – приятель, товарищ, дружище, кореш; дружить, подружиться
They were great pals. – Они были большими друзьями.
Это слово может быть многим знакомо по выражению pen pal (penpal) – «друг по ручке», т.е. «друг по переписке».
The second mail I have received today is from my pen-pal from Germany. – Второе письмо, которое я сегодня получил, от моего друга по переписке из Германии.
В последнее время популярно также слово e-pal (epal) – «друг по электронной переписке», созданное по аналогии со словом e mail.
three is a crowd – часть пословицы “Two is a company; three is a crowd” – буквально: «двое –компания, трое – толпа». Русский аналог – «третий лишний».
В английском языке существует также выражение tree’s company – буквально – «три – это компания», т.е. «третий – не лишний».