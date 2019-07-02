Когда Оуэн появился в этом заповеднике, он весил около 660 фунтов (300 килограмм) и был в полтора раза меньше Мзи. Сейчас он в два раза больше Мзи и еще вырастет.

«Когда он вырастет, он будет весить три-четыре тонны и, похоже, он будет довольно большим бегемотом», – говорит Паула Кахумбу, генеральный менеджер Лафарж Экосистемз, Кенийской организации, занимающейся восстановлением окружающей среды и управляющей заповедником.