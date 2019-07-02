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Перевод: Екатерина Шамшурина.
People worldwide have chewed on natural materials for hundreds of years. Some of these materials include thickened resin and latex from certain types of trees, various sweet grasses, leaves, grains and waxes.
В течение многих сотен лет люди по всему миру использовали в качестве жвачки всевозможные дары природы, например, сгущенные смолы и млечный сок определенных видов деревьев, различных трав со сладковатым вкусом, листьев, зерен, а также различные виды воска.
The ancient Greeks chewed mastic gum (or mastiche, pronounced "mas-tee-ka") for centuries. This substance is formed from the resin contained in the bark of the mastic tree found mainly in Greece and Turkey. Grecian women favored chewing mastic gum to clean their teeth and sweeten their breath.
Древние греки в течение многих сотен лет жевали мастику. Мастика – это смола, содержащаяся в коре мастикового дерева, которое растет в основном в Греции и Турции. Гречанки предпочитали жевать мастику для очистки зубов, и чтобы сделать дыхание более свежим.
The ancient Greeks chewed mastic gum for centuries. Почему здесь употребляется Past simple, а не Present Perfect? Выше рассматривался очень похожий пример, и там тоже указывался период времени for centuries. Казалось бы, и раньше жевали, и сейчас жуют, НО смотрим внимательнее, про кого идет речь – ancient Greeks, то есть древние греки, тем самым ситуация сразу относится в прошлое. Сейчас древние греки жуют мастику? – нет, древние греки были в прошлом, действие происходило в прошлом, и уже нет связи с настоящим.
Favor – это американский вариант написания слова favour, значение которого - отдавать предпочтение чему-либо.
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The Indians of New England taught American colonists to quench their thirsts by chewing the gum-like resin that forms on spruce trees when its bark is cut. In the early 1800s, lumps of this spruce gum were sold in the eastern United States, making it America's first commercial chewing gum. Sweetened paraffin wax became an acceptable alternative around 1850 and eventually surpassed spruce gum in popularity.
Индейцы, проживавшие на территории Новой Англии, научили прибывших в Америку поселенцев утолять жажду при помощи жевания еловой смолы, которая появляется при надрезании коры дерева. В самом начале 19 века в восточной части США люди начали продавать кусочки еловой смолы, то есть это была первая жвачка, которую можно было купить. Позднее, примерно в 50х годах 19 века подслащенный парафиновый воск стал еще одной доступной альтернативой в качестве жвачки, и в конце концов он превзошел по популярности еловую смолу.
Indians – это и индийцы, и индейцы (наш вариант). Словарь Macmillan помечает значение «индейцы» как устарелое. Сейчас, говоря о коренном населении Америки, следует употреблять выражение "native American". Однако, учитывая, что в статье речь идет о прошлом, о народах, которые жили раньше, а не о современных индейцах, употребление здесь слова Indians становится вполне понятным. В современном же мире слово Indian чаще всего имеет значение «индиец».
To quench your thirst – утолить жажду
Gum-like – жвачкоподобный, слово образовано из двух основ gum (жвачка) и like (похожий на, подобный).
Рассмотрим похожие примеры:
Childlike – детский, с поведением как у ребенка, непосредственный как ребенок, например, childlike delight, childlike excitement
Godlike – богоподобный, божественный
Surpass sb (sth) in sth – превзойти кого-то (что-то) в чем-либо. В этом слове мы видим префикс sur-, который обычно встречается в словах, заимствованных из французского, и значение которого – больше, вдобавок. Другие слова с этим префиксом:
Surcharge – дополнительная плата свыше установленной обычной цены (например, пеня или комиссионные проценты)
Surname – фамилия, то есть ваше фамильное имя вдобавок к личному имени
Modern gum products evolved from a chicle-based gum brought to the United States in the early 1860s. Chicle is derived from the milky juice (latex) of the sapodilla tree that grows in tropical rain forests of Central America. This tree is found mainly in the areas of Mexico, Guatemala and Belize, which lie within the Yucatan Peninsula.
Прототипом для создания современной жевательной резинки послужила жвачка на основе чикла, появившаяся в США в начале 1860х годов. Чикл добывается из млечного сока (латекса) дерева под названием саподилла, произрастающего в тропических лесах центральной Америки. Это дерево главным образом можно найти на территории Мексики, Гватемалы и Белиза, которые расположены на полуострове Юкатан.
Evolve (from) – медленно меняться в течение долгого периода времени, эволюционировать, развиваться (из чего-то)
chicle-based – на основе чикла. Чикл – натуральный каучук, добываемый из определенных видов деревьев. Based – основанный. То есть получаем дословно «основанный на чикле». Примеры слов такого же типа словообразования с основой –based:
computer-based
school-based
paper-based (test)
the Yucatan Peninsula – полуостров Юкатан. Обратите внимание на употребление артикля с названием полуострова: если после названия стоит слово peninsula (полуостров), то употребляется определенный артикль the, если стоит одно название полуострова, то нулевой артикль
Kamchatka – the Kamchatka Peninsula
Hindustan – the Hindustan Peninsula
Due to the increased popularity of these products, the demand for chicle rose quickly. But, as chicle-suppliers soon realized, their ability to supply chicle was limited by the trees from which it was derived. The trees needed an average of four to eight years of rest between tappings. When chicle-bearing trees of Central America could not keep up with demand, manufacturers turned to synthetic gum bases to continue their business.
Из-за возросшей популярности этих продуктов, спрос на чикл тоже быстро увеличился. Но поставщики чикла вскоре поняли, что возможность его предоставлять ограничивается количеством деревьев, которые его производят. Деревьям нужно примерно от четырех до восьми лет отдыха после сбора чикла. Когда выяснилось, что растительный источник чикла не может удовлетворить потребности в нем, производители жевательной резинки, чтобы развивать свой бизнес дальше, перешли на жвачку, созданную на основе искусственных материалов.
Due to – предлог, указывающий на причину, из-за. Другой предлог со сходным значением – because of. Существуют некоторые разногласия среди грамматистов, считать ли их взаимозаменяемыми. Пожалуй, пока наиболее распространена точка зрения консервативно настроенных грамматистов, что они не взаимозаменяемы, и неправильный выбор because of или due to является ошибкой. В чем же разница?
Due to происходит от прилагательного и сохраняет грамматические свойства прилагательного, поэтому due to может определять существительное или местоимение. Чаще всего перед due to мы увидим глагол to be в какой-либо из его форм. Чтобы убедиться, что due to употребляется в предложении правильно, можно мысленно заменить его на caused by. Если такая замена возможна, то due to на своем месте. Кроме этого традиционные правила грамматики неодобрительно относятся к употреблению due to в начале предложения.
Some would say that the rising price of gas is due to corporate greed. Due to стоит после глагола to be (is) и определяет существительное price.
Because of идет после других глаголов (не to be).
Some would say that the price of gas is rising because of corporate greed. В этом случае вариант Some would say that the price of gas is rising due to corporate greed считался бы неправильным.
Еще примеры
The flight was cancelled because of weather conditions.
The flight cancellation was due to weather conditions.
Однако как уже было сказано, это лишь одна из точек зрения. Идет тенденция к тому, что due to все больше воспринимается как обычный предлог и может использоваться вместо because of, поэтому в современной речи они могут иногда заменять друг друга. Однако если вы сдаете экзамен, то лучше все же придерживаться правил традиционной грамматики.
Keep up with – двигаться с такой же скоростью, на том же уровне, успевать за кем-то (чем-то), учиться с той же скоростью (что и весь класс, например), поспевать за кем-либо. Есть устойчивое выражение с этим словосочетанием: to keep up with the Joneses – (неодобрительно) стараться жить не хуже других, ни в чем не отставать от своих соседей. Имя the Joneses олицетворяет соседей вообще.
Paraffin, originally discovered in 1830, was an option as it is colorless, odorless, tasteless and plentiful, but others kept searching for a better material. An Ohio dentist used rubber to create a gum product for jaw exercise and gum stimulation. William F. Semple was honored for this work with the first patent to manufacture chewing gum in December 1869.
Парафин, впервые обнаруженный в 1830 году, стал хорошей альтернативой чиклу, потому что он без цвета, без запаха, без вкуса, и его можно получить в огромных количествах. Однако поиски лучшего материала продолжались. Зубной врач из штата Огайо использовал резину для создания жвачки, которая предназначалась для тренировки челюстей и стимуляции десен. Создателем же жвачки, которая стала производиться в фабричных условиях, стал Уильям Ф. Сэмпл, который первым запатентовал жевательную резинку в декабре 1869 года.
colorless, odorless, tasteless – суффикс –less обозначает отсутствие какого-то признака, в наших примерах это «бесцветный, без запаха, безвкусный». Есть еще суффикс отсутствия – free. Обычно разные существительные присоединяют какой-то определенный суффикс, то есть либо –less, либо -free. Например, meaningless, topless, doubtless. Иногда слово может присоединять и тот, и другой суффикс, но значение при этом будет разным. Например, childless – бездетный из-за бесплодия или по некоторым другим причинам, childfree – сознательно выбравший жить без детей, бездетный по своему желанию, или careless – небрежный, carefree – беззаботный.
Today, gum base is made of man-made latex and divided into two major categories, chewing and bubble gum, with the latter having more elasticity. In recent years, nonstick gum bases for chewing and bubble gums have been formulated to satisfy the chewing needs of more consumers.
В настоящее время основу для жевательной резинки составляет искусственный латекс, который имеет две разновидности: для создания просто жевательной резинки и для создания резинки, из которой можно надувать пузыри, последний вид латекса должен быть более эластичным. Не так давно, чтобы удовлетворить нужды еще большего количества потребителей, были созданы жевательные резинки, которые не прилипают к поверхности.
Man-made – искусственный, синтетический, созданный человеком. Есть мнение, что это выражение неполиткорректно, так как образовано от основы «man», то есть мужчина. Как мы знаем, в обществе есть тенденция, чтобы слова не несли в себе признаков половой принадлежности, например,
Stewardess лучше заменить на flight attendant
Chairman – chairperson
Fireman – fire fighter
Policeman – police officer
И наконец, наше слово «man-made» можно заменить на manufactured, artificial, synthetic
The latter – последний из двух перечисленных
Источник: www.wrigley.com
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Worldwide – по всему миру, во всех частях мира. Слово образовано при помощи суффикса -wide, имеющего значение «расположенный, простирающийся на всей территории». Подобным способом образованы и некоторые другие слова, например
Statewide – на всей территории штата
Countrywide – на всей территории страны
Это наиболее распространенные в речи примеры, в особенности worldwide, а есть и менее употребляемые: districtwide, planetwide, shipwide, причем если слово длинное, то перед wide ставится дефис, к примеру, university-wide. Все слова с суффиксом – wide, конечно, запоминать не нужно, главное – запомнить значение самого суффикса, и тогда определение значения слова не составит труда.
Chew – жевать
Chew on sth - обдумывать, пережевывать, переваривать какую-то информацию, факты и тому подобное. Когда речь идет просто о жевании, например, жвачки, то используется to chew (gum), однако здесь автор статьи употребил именно chew on, скорее всего он хотел подчеркнуть, что люди не просто жевали, а еще и проявляли большой интерес, думали и размышляли об этом.
Have chewed on – жевали, пережевывали. Это пример употребления времени Present Perfect, которое часто вызывает затруднения у изучающих язык, и его путают либо с Past Simple, либо Present Simple. Почему здесь употребляется Present Perfect: действие началось в прошлом и до сих пор продолжается, кроме этого подчеркивается, что действие продолжается какой-то определенный период времени (при помощи предлога for «в течение»).
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