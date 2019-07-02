Парафин, впервые обнаруженный в 1830 году, стал хорошей альтернативой чиклу, потому что он без цвета, без запаха, без вкуса, и его можно получить в огромных количествах. Однако поиски лучшего материала продолжались. Зубной врач из штата Огайо использовал резину для создания жвачки, которая предназначалась для тренировки челюстей и стимуляции десен. Создателем же жвачки, которая стала производиться в фабричных условиях, стал Уильям Ф. Сэмпл, который первым запатентовал жевательную резинку в декабре 1869 года.