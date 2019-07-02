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Перевод: Екатерина Шамшурина
Chocolate. There are few foods that people feel as passionate about – a passion that goes beyond a love for the "sweetness" of most candies or desserts: after all, few people crave caramel, whipped cream, or bubble gum. Chocolate is, well, different. For the true chocoholic, just thinking about chocolate can evoke a pleasurable response. You may want to grab a bar or make a nice cup of hot cocoa before you begin exploring here.
Шоколад. Мало какой продукт еще вызывает у человека столь сильные чувства – это страсть, которая больше, чем просто любовь к сладости конфет или десертов: очень немногие испытывают сильную тягу к карамели, взбитым сливкам или жвачке. Шоколад же, это совсем другое. У настоящего шокоголика даже мысли о шоколаде вызывают очень приятные чувства. Перед тем, как продолжить чтение, почему бы вам не налить себе чашечку горячего шоколада или не взять кусочек шоколадной плитки.
This special online-only edition of Exploring takes a closer look at the sweet lure of chocolate. We'll examine the fascinating – and often misreported – history of chocolate, follow the chocolate-making process, and take an online visit to a chocolate factory.
Наше онлайн путешествие позволит нам лучше познакомиться с этим сладким шоколадным искушением. Мы узнаем интереснейшую историю шоколада, в которой, кстати, есть много заблуждений, проследим за самим процессом создания шоколада, и нанесем визит на шоколадную фабрику.
To take a closer look at – поближе рассмотреть
To misreport – давать неверную информацию о событии или ситуации.
Приставка mis – имеет значение «плохой, неверный, неподходящий», например,
to misunderstand – понять неправильно, misbehavior – плохое поведение, to misapply – неправильно применять или применять не по назначению и так далее.
We'll also look at the science of chocolate, and find out about the latest research into the possible health effects of its consumption. Lastly, we'll explore the somewhat controversial question of why chocolate make us feel so good.
Также мы обратимся к науке, и узнаем все о результатах исследований, проводившихся с целью выяснения влияния шоколада на человеческое здоровье. И в конце, разберемся в несколько спорном вопросе, почему же шоколад вызывает столько удовольствия.
Lastly – используется в конце перечисления аргументов или фактов – и наконец, и последнее. То есть перечисляем: firstly (во-первых), secondly (во-вторых), thirdly (в-третьих)… lastly (и последнее).
Somewhat – в некоторой степени, немного.
Chocolate in the forest
Шоколад в лесу
Two years ago, my wife and I traveled to the Amazon. On one of our expeditions, our guide pointed out a cacao tree growing wild in the jungle. I had never seen one before.
Два года назад я и моя жена путешествовали по Амазонке. Во время одной из экспедиций наш гид показал на дерево какао, которое росло в джунглях. Я никогда до этого его не видел.
the Amazon – река Амазонка. Слово употребляется с определенным артиклем, так как это название реки. Другие примеры: the Volga, the Kama, the Mississippi.
To point out something или to point something out – указать на что-то. Это фразовый глагол, который имеет два основных значения: 1) показать что-то рукой (это наш случай), 2) разъяснить кому-то что-то, о чем тот не догадывался или не понимал, как например, указать на чью-то ошибку – to point out someone’s mistake
had never seen – никогда не видел. Это Past Perfect. Когда мы говорим о своем опыте сейчас, мы используем Present Perfect (I have never been to Paris. I have never seen a ghost). В тот момент, два года назад, автор так и мог сказать: I have never seen a cacao tree before. Сейчас же, два года спустя, автор использует Past Perfect, потому что сейчас он уже видел дерево какао, а не видел он его до того момента 2 года назад. Сравните примеры.
I have never seen a kangaroo. Я никогда не видел кенгуру (либо так и не увидел, либо видит прямо сейчас впервые)Present Perfect
I had never seen a kangaroo before we went to Australia in 1994. Я никогда не видел кенгуру, пока в 1994 году не поехал в Австралию. (автор говорит о прошлом, он уже видел кенгуру) Past Perfect.
При этом в русском языке и там, и там мы читаем «я никогда не видел».
One – местоимение, заменяет только что прозвучавшее существительное (cacao tree).
Looking strangely alien, dozens of yellow-green pods hung from the trunk and stems of the tree. Our guide picked one of the hand-sized fruits, stripped off the rippled outer layer with his knife, and handed us chunks of the fibrous white pulp inside – the fruit of the cacao tree.
С дерева свисало множество очень необычного вида желто-зеленых плодов. Наш гид сорвал один из них, размером примерно с ладонь, срезал ножом бугристую кожуру и дал нам куски белой волокнистой мякоти плода дерева какао.
Hand-sized – размером с ладонь, вернее, это размер, когда что-то идеально помещается в руку, в ладонь. Слово образовано сложением основ, другие примеры: bite-sized (размером на один укус, такой маленький, что можно съесть разом), man-sized (подходящий для взрослого человека или размером со взрослого человека), pocket-sized (карманный, такого маленького размера, что легко умещается в карман).
Fibrous – волокнистый. Прилагательное образовано от существительного fiber (fibre – BrEng) и суффикса, присущего прилагательным, – ous. Суффикс очень распространенный, другие примеры с ним: adventurous, dangerous, ambitious, famous.
Two local children who had followed us into the forest waited impatiently for their own turn. With practiced hands, a girl of about six borrowed the guide's knife, hacked off the covering from another pod, and shared a big chunk of pulp with her brother.
Двое местных ребятишек, которые пошли с нами в лес, нетерпеливо ждали своей очереди. Девочка лет шести взяла у гида нож, привычным образом содрала кожу с другого плода и разделила мякоть между собой и братом.
With practiced hands – (дословно) опытными, привыкшими к этому делу руками. Другое похожее выражение со словом practiced – to the practiced eye – привычному глазу, то есть человеку, который много раз это уже видел. Обратите внимание, что перед нами вариант, присущий American English. В американском варианте и существительное, и глагол пишутся одинаково: practice (сущ), to practice (гл). В британском варианте: practice (сущ), to practise (гл). Видно, как различается написание слов у глагола.
Few people get to sample the fruit of the cacao tree. It was mild tasting, with a subtle, bittersweet chocolate flavor. Embedded in the pulp were dark, purple-colored seeds that, after being dried and processed, chocolate lovers like myself have come to recognize as "chocolate beans."
Очень немногим удается попробовать сам плод дерева какао. У него мягкий вкус с едва уловимым сладко-горьковатым оттенком шоколада. В мякоти находятся темно-багровые зерна, в которых после обсушки и обработки все любители шоколада, как я, к примеру, могут опознать какао-бобы.
to sample – попробовать на вкус
Subtle – едва уловимый, неочевидный
like myself – как я сам, такой как я
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Few – мало. Не путаем с a few – несколько, немного. В первом случае подчеркивается именно, что это очень малое количество.
Food – еда, пища. Обычно это неисчисляемое существительное, и не употребляется во множественном числе, но в нашем тексте мы читаем foods, множественное число. Food действительно иногда выступает в роли исчисляемого существительного, то есть может образовывать форму множественного числа, и в этом случае речь идет о значении «разные виды пищи, разные продукты», а не еда в целом.
To feel passionate about something – испытывать страсть, сильный интерес, желание к чему-либо
Candy – конфета (American English). Вариант в British English - sweet.
after all – есть два варианта использования этого выражения:
1) Когда вы говорите о том, что оказалось правдой, несмотря на ваши ожидания.
2) Когда вы даете причину, обоснование тому, что только что сказали.
В тексте реализовано второе значение.
Crave (for) – испытывать очень сильное, с трудом контролируемое, желание к чему-то, речь может идти об еде, как в нашей статье, а может, например, о внимании (to crave (for) attention) или признании своих заслуг (to crave (for) recognition). Выражение со схожим смыслом и однокоренным словом: to have a craving for something – испытывать непреодолимое желание чего-либо (сладостей, к примеру).
Well – междометие, которое более присуще устной речи, нежели письменной, и оно имеет много значений в зависимости от ситуации и интонации, с которой оно произносится. В нашем случае well используется для того, чтобы сделать паузу и выделить то, что будет далее сказано. Можно даже представить, как автор после произнесения слова шоколад на секунду задумался, возможно, замечтавшись о шоколаде.
True chocoholic – настоящий шокоголик. Суффикс – holic помогает образовать слова, значение которых – испытывающий сильное влечение к чему-либо. Workaholic – трудоголик, alcoholic – алкоголик, shopaholic – шопоголик.
A bar – имеется в виду a bar of chocolate – шоколадная плитка.