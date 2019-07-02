Шоколад. Мало какой продукт еще вызывает у человека столь сильные чувства – это страсть, которая больше, чем просто любовь к сладости конфет или десертов: очень немногие испытывают сильную тягу к карамели, взбитым сливкам или жвачке. Шоколад же, это совсем другое. У настоящего шокоголика даже мысли о шоколаде вызывают очень приятные чувства. Перед тем, как продолжить чтение, почему бы вам не налить себе чашечку горячего шоколада или не взять кусочек шоколадной плитки.