Джин-э-лин-э-лин

Телефон

Начал звонить.

Слон был на линии,

Звонящий из «У дикобраза».

«Что вы хотите?»

Я спросил его открыто.

«Если бы я мог выбирать, -

Сказал он, бормоча,

«Я бы заказал еще немного вашего арахисового масла».

«Сколько,

для кого,

куда?»

«Всего тонну,

для моего сына,

для передачи на станцию Толстокожих».