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Jamey Gambrell/Джейми Гамбрелл
Telephone by Jamey Gambrell
Буквальный перевод текста Джейми Гамбрелл (обратный перевод)
Jing-a-ling-a-ling.
The telephone
began to ring.
Elephant was on the line,
calling from Chez Porcupine.
“What do you want?”
I asked him up front.
“If I had my druthers,”
he said in a mutter,
“I’d order some more of your peanut butter.”
“How much,
who’s it for,
and what’s the location?”
“Just a ton
for my son,
care of Pachyderm Station.”
Джин-э-лин-э-лин
Телефон
Начал звонить.
Слон был на линии,
Звонящий из «У дикобраза».
«Что вы хотите?»
Я спросил его открыто.
«Если бы я мог выбирать, -
Сказал он, бормоча,
«Я бы заказал еще немного вашего арахисового масла».
«Сколько,
для кого,
куда?»
«Всего тонну,
для моего сына,
для передачи на станцию Толстокожих».
Then Crocodile called me in tears.
He was crying so loud
that I plugged up my ears.
“I need some galoshes
for me and my wife
and our cousin Natasha.”
Потом крокодил позвонил мне в слезах.
Он плакал настолько громко,
Что я заткнул уши.
«Мне нужны галоши
для меня и моей жены,
и моей кузины Наташи».
plug up - закупоривать, затыкать
Natasha
Обратите внимание, что переводчик почувствовал имя Тотоша как женское (хотя это имя – производное от Анатолий). Конечно, глазами носителя английского языка у слова «Тотоша» гораздо больше прав быть женским именем, чем мужским, так как у него нет никаких грамматических предпосылок быть узнанным как мужское.
“Wait a minute!
Not so fast!
I sent you three pair
the week before last!”
«Подожди минуту!
Не так быстро!
Я посылал вам три пары
На позапрошлой неделе!»
Wait a minute!
У Чуковского слово «Постой!» означает «Остановись, не говори дальше. Мне кажется, ты говоришь что-то не так. Я поймал тебя на неправде, неточности». В таком значении употребляются многие русские слова со значением «ждать» в повелительном наклонении в начале фразы: «Подожди!», «Минуточку!», «Стой!». Джейми Гамбрел понимает слово «Постой!» в значении «Не спеши!». Вторая строка этой строфы – «Не так быстро» - появляется именно из-за этого, в результате герой Гамбрелл просит крокодила не торопиться.
“But that was back then.
We ate them all up.
We’re hungry again.
“It’s been ages since lunch
and we’re dying to munch
more delicious,
nutritious
galoshes.”
«Но это было давно.
Мы их полностью съели.
Мы опять голодные.
«Прошла вечность с ланча
и мы до смерти хотим почавкать
еще восхитительных,
питательных
галош».
back then – тогда, давно
Это по преимуществу разговорное выражение часто используется в начале предложения, когда говорящий рассказывает о том, что уже было в прошлом:
Back then I used to walk with my father in our park. – Тогда (давно) мы с папой часто гуляли в нашем парке.
eat up – съесть, пожрать, поглотить
age – возраст, поколение, век, эпоха; здесь - долгий срок (в этом значении в основном используется во множественном числе)
Слово “ages” в значении «долгий срок» часто используется в устойчивых выражениях. И в русском, и в английском языке слова, обозначающие век или эпоху очень часто используются как устойчивые гиперболы:
I haven't seen his sister for ages. – Я не видел его сестру очень давно (сто лет; целую вечность, миллион лет).
It's ages since we last met! – Прошло много времени (тысяча лет) с тех пор, пока мы не виделись; Сколько лет, сколько зим!
Then the doves
wanted gloves.
Then baboons
Asked for spoons.
Потом голуби
Хотели перчатки.
Потом бабуины
Просили ложки.
Обратите внимание, что переводчиком руководят «технические» задачи поиска рифмы: в первом случае он сохраняет «перчатки» и «подбирает» под них «голубей», а во втором (К.Чуковского) – сохраняет «мартышек» и «подбирает» под них «ложки». К слову, русские мартышки, просящие книжки, куда более органично вписываются в мир Чуковского, чем мартышки, просящие ложки.
Голуби в перчатках – образ, более подходящий для поэзии «нонсенса», чем образ «зайчаток в перчатках».
Then Bear rang me up on the phone.
He grunted, he growled, and he groaned.
Потом Медведь позвонил мне по телефону.
Он ворчал, он рычал, он стонал.
to grunt – хрюкать, ворчать, бормотать
В русском языке слово «мычать» употребляется в значении говорить нечленораздельно, в английском – «хрюкать».
Вообще с глаголом grunt нужно быть осторожным, так как у него есть несколько сленговых значений, означающих некоторые физиологические подробности. Этимологами считается, что это слово – звукоподражательное.
Why do you have a grunt? – Почему у тебя отрыжка?
Grunt, Tommy! – Какай, Томми.
grumble and grunt – to make love
“Now, Bear, take it easy.
Don’t moan and don’t mumble.
I can’t understand you at all
when you grumble.”
«Так, Медведь, не волнуйтесь.
Не стоните и не бормочите.
Я совершенно не могу вас понять,
Когда вы рычите.
Take it easy! – Не волнуйся! Не бери в голову! Смотри на все проще! Не загружайся! He is always trying to take it easy. — Он всегда старается ни на что не обращать внимания.
at all – совсем, полностью, совершенно, вообще
And why at all have you done it? — И почему ты вообще это сделал?
This book is not interesting at all. – Эта книга вообще не интересная.
This exercise is not difficult at all. – Это упражнение совсем (нисколько) не трудное.
How many times have you seen him? - None at all. – Сколько раз ты его видел? – Нисколько. (Вообще не видел; ни разу).
But Bear could only cry
“BOO HOO!”
And why or how come,
I haven’t a clue.
“Please hang up, Mr.Bear!”
Но медведь мог только плакать
«Бу-Ху!»
А почему и как так случилось,
Я не понял.
Повесьте трубку, Мистер Медведь!».
Boo hoo!
Это выражение имитирует звук плача и стона. Его часто можно увидеть в подписях к комиксам. В устной речи может использоваться для передразнивания того, кто стонет или плачет. В русском языке, видимо, нет графического аналога.
“Boo hoo!” she mocked him , “Don't be such a crybaby.” – «Boo hoo! – передразнила она его. – Не будь таким плаксой».
to have a clue – понимать
clue – ключ, ход мыслей, ход рассуждений
not have a clue – не понимать, не иметь понятия
Do you know why she doesn’t call me?—No, I haven't a clue. – Ты не знаешь, почему он мне не звонит? – Без понятия. (Даже не догадываюсь. Представления не имею.)
clue in (up) – объяснить
If you do know what is it, please, clue me in. – Если вы действительно знаете, что это, пожалуйста, просветите меня.
Then the Stork called collect from the lake
“I’m ill, send a pill,
I ate a whole snake
and my belly has started to ache.”
Потом Аист позвонил мне за мой счет с озера:
«Я болен, пришлите таблетку,
Я съел целую змею
и мой живот начал болеть».
stork – аист
Кстати: и в русском, и в английском сознании аист ассоциируется с рождением ребенка. Однако в русском языке это почти не отразилось, а в английском языке есть специальный глагол, образованный от слова “stork”, который обозначает «делать беременной»: Michael storked her. – У нее будет ребенок от Майкла.
collect call – телефонный разговор, оплачиваемый абонентом, которому звонят.
ill, ache
На русский язык эти слова могут переводиться одинаково – «болеть», однако в их употреблении есть значительная разница.
“ill” говорят о том, кто нездоров, кто болеет, при этом он может и не испытывать боли. Be ill – болеть, fall ill – заболеть.
Слово “ache” обозначает именно чувство боли. To have an ache – испытывать боль; my tooth aches – у меня болит зуб.
Then Pig phoned to fret.
“I need a canary
To sing a duet.”
“What?” I roared,
“You’d best see the vet!
Pigs dance jigs,
they don’t sing duets.
No canary will sing with a hog.
Try the Frog.”
Потом позвонила Свинья помучить.
«Мне нужна канарейка,
Чтобы петь дуэтом».
«Что! – заревел я. –
Лучше сходи к ветеринару!
Свиньи танцуют джигу,
Они не поют дуэтом.
Ни одна канарейка не будет петь со свиньей.
Позови лягушку».
You’d best – you would best
hog – свинья, боров, грубиян
Then Bear rang again:
“Help! Help! Poor Porpoise!
He swallowed a tortoise
and now he’s in terrible pain.”
Потом Медведь позвонил опять:
«Помогите! Помогите! Бедный Дельфин!
Он проглотил черепаху
И сейчас ему ужасно больно».
ring – звонить
Обратите внимание, сколько слов в значении «позвонить» использует переводчик в этом тексте: to call, to phone, to ring…
This nonsense went on
all day long.
Jing-a-ling,
ting-a-ling
ding-dong!
What a monumental bother!
First Ms.Seal called,
Then Ms.Otter.
Этот нонсенс продолжался
целый день.
Джин-э-лин,
Тин-э-лин
Дин-дон!
Какое грандиозное беспокойство!
Сначала Миссис Тюлень позвонила,
Потом Миссис Выдра.
all day long – целый день, день деньской
What a monumental bother!
Предложение, построенное по модели What a … ! аналогично русскому предложению, построенному по модели Что за …!
Однако в русском варианте эта конструкция тяготеет к выражению положительных эмоций: Что за день! (Прекрасный день!) Что за женщина! (Восхитительная женщина!); чтобы при помощи этой же конструкции выразить отрицательные эмоции, нужно как-то ее изменить: «Да что за день!» (Неудачный день!); Что это за женщина… (Разве это женщина? Ненастоящая женщина!)
В английском языке, как видно в том числе из этого перевода, эта конструкция– What a…! на письме в равной степени может выражать как отрицательные, так и положительные эмоции: What a misfortune! (Да что за неудача! Да что мне не везет!); What a success! (Что за успех!)
Last night I had a call from Kangaroo:
“Is this the home of Winnie-the-Pooh?”
I got so mad I stomped and pouted.
“No. NO!
This is MY house!” I shouted.
“Then where, I’d like to know, is Pooh?”
“I couldn’t say.
Try 555-12-12”
Прошлой ночью мне позвонил Кенгуру:
«Это дом Винни Пуха?»
Я так рассердился, что затопал и надулся.
«Нет. НЕТ!
Это МОЙ дом!» - закричал я.
«Тогда где, хотелось бы мне знать, Пух?»
«Я не могу сказать.
Наберите 555-12-12».
to get mad – выходить из себя, разъяриться, рассердиться
I’d like to know – I would like to know
555-12-12
Вслух нужно читать: five, five, five, one, two, one, two. Кстати, только в этом случае строка будет рифмоваться со строкой “Then where, I’d like to know, is Pooh?”
I’m tired. I can’t think.
I haven’t slept a wink,
Cause every time I blink –
jing-a-ling-a-ling-a-LING –
the telephone begins to ring!
Я устал. Я не могу соображать.
Я не сомкнул глаз.
Потому что каждый раз, когда я закрываю глаза –
Джин-э-лин-э-лин-э-ЛИН –
Телефон начинает звонить!
slept a wink
wink – короткий сон, смыкание глаз
to sleep a wink – чуть-чуть поспать, вздремнуть
not to sleep a wink – не сомкнуть глаз
blink – мигать, закрывать глаза
“Who is it?”
“Phinoceros.”
“What’s the trouble?”
“S.O.S.!
On the double!
Hippopotamus fell in the swamp!”
“In the swamp? Hippopotamus?
But it’s bottomless!”
«Кто это?»
«Носорог».
«Что случилось?»
«S.O.S.!
Срочно!
Бегемот упал в болото!»
«В болото? Бегемот?
Но это непостижимо!»
S.O.S. Аббревиатуры на английском часто пишутся через точки.
On the double! – Быстрей! Поторапливайтесь! Срочно!
Это выражение может употребляться и как отдельное предложение (призыв, приказ, просьба), и в составе предложения: He wants you come home on the double. – Она хочет, чтобы ты срочно пришел домой.
“He’s up to his ears,
Holding on to a log.
Hurry over right now,
or he’ll drown in the bog!
“He’ll die, he’ll be lost to us –
our dear, dear Hippopotamus.”
«Он (там) по уши,
Держится за бревно.
Спешите прямо сейчас,
Или он утонет в болоте!
Он утонет, он погибнет –
Нашего дорогого, дорогого Бегемота».
up to ones ears – по уши
Как и в русском языке, в английском выражение «по уши» может употребляться и в прямом, и в переносном смысле. Пример употребления в прямом смысле – в переводе Гамбрелл, пример употребления в переносном значении: I’m up to my ears in this work! – Я по уши в работе!
he’ll be lost to us – буквально: он будет потерянным для нас (Future Simple, Passive)
to be lost – умирать, погибать (буквально: быть потерянным) Ср.: Мы его теряем! (Он умирает.); Это моя первая потеря (В первый раз умер близкий мне человек).
“O.K., O.K.,
I’m on my way.”
«O.K., O.K.,
Я иду».
on my way – буквально: я в пут
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Jing-a-ling, ding-a-ling – выражение, передающее одновременно звон колокольчика и имеющее значение «сумасшедший, чудак, псих» (русский аналог – «ку-ку, того». His brother is a ding-a-ling. – Его брат – совсем того.
Значение «чудак» не было бы актуальным, если бы весь текст перевода не был призван создать атмосферу безумия
Chez Porcupine – имеется в виду кафе,
Chez – фр. «у»
up front – в лоб, прямо, честно, открыто
If I had my druthers
druthers – выбор, предпочтение.
Это слово образовалось из беглого и слитного произношения фразы “would rather”: I would rather stay home – I’d rather stay home (Я бы лучше остался дома)
care of – для передачи, на имя (Пишется на письме, которое посылается одному лицу для передачи другому лицу)