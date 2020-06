Какие достопримечательности здесь есть? What special sights are there?

Какие предлагаются экскурсии? What sightseeing tours are available?

Вы можете порекомендовать интересную экскурсию? Can you recommend an interesting tour?

Не могли бы Вы рассказать, какие здесь есть музеи? Would you please tell me what museums there are here?

Где находится театр? Where is the theater?

Где ближайшая станция метро? Where is the nearest subway station?

Где стоянка такси? Where is the taxi stand?

Здесь есть поблизости туалет? Is there a public restroom near here?

Можно воспользоваться Вашим туалетом? May I use your bathroom?

В котором часу мы вернемся? What time does it get back?

Сколько стоит эта экскурсия? How much is this tour?

Во сколько начало? What time does it start?

Питание включено в стоимость? Are any meals included?

Экскурсия по городу предусмотрена? Is there a city tour here?

Это однодневная экскурсия? Is this an all-day tour?

Дайте мне, пожалуйста, план города. Please give me a map of the town.

Где я могу купить план города? Where can I buy the map of the town/city.

У вас есть брошюра с описанием туров и экскурсий? Do you have a brochure describing tours and excursions?

Здесь есть театр? Is there a theater here?

Когда и где мы можем встретиться? When and where can we meet?

Где я могу купить билет? Where can I buy a ticket?

Сколько стоит входной билет? How much is admission?

Что интересного можно тут еще посмотреть? What other interesting things are there to see?

Это слишком далеко, чтобы идти пешком? Is it too far to walk?

У нас будет возможность сделать пару фотографий? Will there be an opportunity to take some photographs?

Сколько времени это будет идти? How long will it run?

Что идет сейчас? What is showing now?

Кто-нибудь здесь говорит по-английски? Can anyone here speak English?