Извините, как пройти к этому месту? Excuse me. How can I get to this place?

Скажите, пожалуйста, как пройти к этой гостинице? Would you tell me how to get to this hotel?

Гостиница далеко отсюда? Is the hotel far from here?

Сколько это займет времени? How long does it take?

Оно на этой стороне? Is that on this side?

Как мне пройти к почте? Will you show me the way to the post office?

В какую сторону идти к центру? Which way is downtown?

Покажите на плане, где мы сейчас находимся. Please point out where I am on this map.

Пожалуйста, набросайте здесь план. Please draw a map here.

Где мы сейчас? Where are we now?

Как называется эта улица? What's the name of this street?

По чему можно ориентироваться по пути? What landmarks are on the way?

Мне идти прямо? Should I go straight?

По пути Вы увидите ресторан на другой стороне улицы. On the way you’ll see a restaurant on the other side of the street.

Это примерно десять минут ходьбы. It’s about ten minutes of walk.

Это совсем близко. It’ s a short walk.

Это прямо через улицу. It’s right across the street.

Это в конце коридора. It’s at the end of this corridor.

Это не очень далеко. It’ s not so far.

Вы не можете его не заметить. You can’ t miss it.

Подождите здесь минутку, пожалуйста. Wait here a moment, please.

Я выхожу на следующей остановке. I get off at the next stop.

Высадите меня здесь, пожалуйста. Let me off here, please.