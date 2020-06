Я хотел бы поехать во Францию. I want to go to France.

Я собираюсь поехать во Францию. I plan to go to France.

Я улетаю в США на следующей неделе. I'll leaving for the USA next week.

Как долго Вы собираетесь пробыть в Париже? How long do you intend to stay in Paris?

Я хотел бы путешествовать туристическим классом. I would like to travel tourist class.