Я хочу снять квартиру. I want to find an apartment for rent.

Я хотел бы снять двухкомнатную квартиру. I’d like to rent a two-room apartment.

Я бы предпочел меблированную квартиру. I would prefer a furnished apartment.

Сколько нужно заплатить сразу? How much is the down payment?

Сколько надо платить в месяц? How much is the monthly rate?