Я делал заказ. I have made a reservation.

Места были зарезервированы для меня и моей семьи. Reservations have been made for me and my family.

Заказ был подтвержден в Париже. The reservation has been confirmed in Paris.

У вас есть свободные места? Do you have any vacancies?

Мне нужна комната. I would like a room.

Я хотел бы одноместный номер. I’d like a single room.

Я хотел бы номер с ванной. I’d like a room with a bath.

Я хотел бы номер с двумя кроватями. I would like a room with two beds.

Нам нужен двухместный номер с дополнительной кроватью. We need one double room with an extra bed.

Есть что-нибудь подешевле? Is there anything cheaper?

Не могли бы Вы показать мне комнату получше? Would you please show me a better room?

Не могли бы Вы показать мне комнату побольше (поменьше)? Would you please show me a larger (smaller) room?

Комнату, с видом на море. A room facing the sea.

Какова плата за обслуживание и налог? How much is the service charge and tax?

Надбавка за обслуживание учтена? is the service charge included?

Сколько стоит номер, включая завтрак? How much for a room including breakfast?

Завтрак включен? Is breakfast included?

Сколько это стоит в день? What is the rate?

Вам нужен залог? Do you need a deposit?

Когда я должен освободить номер? When is check-out time?

Вам нужен мой паспорт? Do you need my passport?

Можете порекомендовать другую гостиницу? Can you recommend another hotel?

Я сниму этот номер на неделю (месяц). I’ll take this room for a week (month).

Я пробуду два дня. I ’ ll stay two nights.

Меня зовут … My name is…

Где мне расписаться? Where do I sign?