Войдите. Come in.

Я хотел бы сдать на хранение некоторые ценные вещи. I would like to put some valuables in the safety-deposit box.

Я хотел бы забрать мои ценности. I’d like my valuables back.

Пошлите, пожалуйста, багаж в мой номер. Would you please send the luggage to my room?

Пожалуйста, пошлите кого-нибудь за моим багажом. Please send someone for my baggage.

Не могли бы Вы присмотреть за моим багажом? Can you keep this baggage for me?

Я хотел бы забрать свой багаж. May I have my baggage back?

В моей комнате есть розетка для электробритвы? Is there a socket in my room for my electric shaver?

Пожалуйста, принесите мне горячей воды. Please bring me some hot water.

Не могли бы Вы дать мне еще одно одеяло? Would you give me another blanket?

Как включать кабельное телевидение? How do you use cable TV?

Вам известен код Вашей страны? Do you know what your international code is?

Какой код России? What is the country code for Russia?

В какое время работает ресторан? At what time are meals served?

Можно заказать завтрак в номер? Can I have breakfast in my room?

В полвосьмого, пожалуйста. I’d like it at 7.30 ( seven thirty ), please.

Я хотел бы заказать завтрак на завтра. I’d like to order breakfast for tomorrow.

Вот мой заказ. Here’s my order.

Могу я идти пешком, или лучше взять такси? Can I walk or should I take a taxi?

Мне кто-нибудь звонил? Is there a telephone massage for me?

Пожалуйста, дайте мне карточку с адресом этой гостиницы. Please give me the card with this hotel’s address.

Я хотел бы сдать это в стирку. I would like to have this washed.

Будьте осторожны, пожалуйста. Это чистый шелк. Please be careful with it. It is pure silk.

Отправьте, пожалуйста, эту одежду в стирку. Would you please send this clothes to the laundry?

Вы можете почистить и отгладить этот костюм? Will you clean and press this suit?

Можете пришить эти пуговицы? Can you saw these buttons on?

Можете удалить это пятно? Can you remove this stain?

Можете погладить эти брюки при мне? Can you press these pants while I wait?

Выгладите это, пожалуйста. Please have this pressed.

Когда это будет готово? When will it be ready?

Мне это нужно к десяти часам. I need it by 10 (ten) o’clock.

Будьте добры разбудите меня в семь часов. Would you please wake me at 7 (seven) o’clock?

Пожалуйста, уберите в этой комнате. Please make up this room.

Принесите мне, пожалуйста, полотенце. Please bring me a bath towel.

Не могли бы Вы вызвать такси? Would you please call a taxi?