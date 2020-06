Я уезжаю. I’m checking out.

Я уезжаю завтра. I’m leaving tomorrow.

Я хотел бы уехать на день раньше. I want to leave one day earlier.

Когда мне нужно освободить комнату? When do I have to vacate the room?

Я хотел бы продлить мое пребывание на несколько дней. I’d like to extend my stay for a few days.

Можно получить счет? May I have the bill?

Можно взглянуть на счет? Could I see the bill?

За что этот счет? What’s this bill for?

По - моему, это дороговато. I find it a little expensive.

Извините, но это не моя подпись. I’m sorry, this isn’t my signature.

Вы принимаете кредитные карточки? Will you accept a credit card?

Вы берете дорожные чеки? Do you take traveler’s checks?