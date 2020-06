Телевизор не работает. The TV doesn’t work.

Нет туалетной бумаги. There is no toilet paper.

Нет мыла. There is no soap.

Замок сломан. The lock is broken.

Раковина засорена. The sink is clogged.

Нет горячей воды. There’s no hot running water.

Я хотел бы поменять комнату. I’d like to change my room.

Я до сих пор жду заказанный завтрак. I’m still waiting for the breakfast I ordered.

Тут, должно быть, ошибка. Это не мое. There must be a mistake. These are not mine.

Пятна не удалили. The stains have not been removed.

Это пятно от крови. This stain is blood.

Я заказывал кровать на двоих, а получил две односпальных. I reserved a double bed, but I got a twin.