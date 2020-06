Когда вы закрываетесь? When do you close ?

Когда закрывается этот магазин? When does this store close?

До скольки вы открыты в рабочие дни? How late are you opened on weekdays?

Открыто с девяти до пяти. Open from nine o’clock to five o’clock .

Закрыто с двенадцати до двух. Closed from twelve o’clock to two o’clock .

Где здесь торговый центр ? Where is the shopping area?

Там есть безналоговый магазин? Is there a tax-free shop?

Там есть универмаг ? Is there a department store?

На каком этаже продовольственный отдел? On which floor is the food department?

Какие оригинальные изделия есть в этом городе? What are some special products of this town?