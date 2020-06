доллар США dollar / US dollar

евро euro

фунт pound (sterling)

английская монета penny / pence

два пенса / три пенса twopence / threepence

рубль rouble

валюта, деньги; денежное обращение currency

Где находится ближайший обменный пункт? Where is the nearest exchange office?

Где находится ближайший банк? Where is the nearest bank?

Каков размер комиссионных? How much is the commission?

У меня трудности c деньгами. I'm in money difficulties.

Я на мели / банкрот I’m broke

плата за вход door-money

открыть аккредитив в банке to open a letter of credit in a bank

Вы должны мне пять долларов. You owe me $5.

получать деньги из банкомата take money out from cash machine

платить наличными pay in cash

платить кредитной картой pay by credit card

Я истратил все свои деньги. I have spent all my money.

У меня с собой только 10 долларов. I have only 10 dollars.

У меня нет мелочи. I have no change.

Мне придется взять взаймы немного денег. I have to borrow some money.

Могу я заплатить в евро? Can I pay in euros?