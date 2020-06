Я хотел бы посмотреть камеру. I would like to see a camera.

Не могли бы вставить пленку в мой фотоаппарат? Would you please put film in my camera?

Мне нужна цветная пленка. I would like colour film.

Мне нужно по три отпечатка с каждого кадра. I would like three prints of each.

Не могли бы Вы увеличить эти фотографии? I would like these photographs enlarged.

Я хочу купить компакт диск в подарок. I would like to buy a CD for someone.

У вас есть батарейки ? Have you got any batteries?

Мне нужны две лампочки на 60 ватт. I would like to have two 60 (sixty) watt bulbs.

Покажите , как этим пользоваться . Will you show me how to operare it?

Когда они будут готовы ? When will they be ready?

Думаете , это можно отремонтировать ? Do you think you can repair it?