Где я могу заплатить? Where do I pay?

Вы принимаете кредитные карточки? Do you accept credit cards?

Можно заплатить персональным чеком? Can I have a personal check?

Вы принимаете иностранную валюту? Do you accept foreign currency?

Это больше, чем я могу заплатить. This is more than I can pay.

Цена неоправданно велика. The price is not reasonable.

Цена больше, чем я рассчитывал. The price is higher than what I had in mind.

Можете предложить мне лучшую цену? Can you give me a better price?

Вы можете дать мне скидку за расчет наличными? Can you give me a cash discount?

Можно купить это в рассрочку? Can I buy it on installment?

Здесь в счете нет ошибки? Isn't there a mistake in the bill?

Проверьте еще раз . Will you check it again?

Вы неправильно дали мне сдачу. You gave me the wrong change.

Дайте мне, пожалуйста, чек. Can you give me a receipt, please?

Я уже заплатил. I have already paid.

Можете послать это по этому адресу? Will you send it to this address?

Я хотел бы получить это сегодня. I'd like to have it today.

Я хотел бы это вернуть. I'd like to return this.

Вот мой чек. Here's my receipt.