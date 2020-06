Можно просто посмотреть? May I browse?

У вас есть какая-нибудь развлекательная книжка на английском? Do yoy have an entertaining book in English?

Я хотел бы детектив на английском. I would like to have a mystery novel in English.

Русскую газету , пожалуйста . Please give me a Russian newspaper.

Мне нужен блокнот для заметок. I would like a writing pad.

Мне нужна подробная карта города. I would like a clearly marked map of this town.