Не могли бы Вы показать мне ассортимент шелковых галстуков? Could you show me a selection of silk ties?

У вас есть другие цвета? Do you have it in different colours?

Я бы хотела шелковый шарфик к этой блузке. I would like a silk scarf to match this blouse.

Меня интересует коричневый пояс . I would like to have a brown belt.

Это натуральная кожа ? Is this genuine leather?

Покажите мне, пожалуйста, кожаное портмоне. I’d like a leather wallet.

Мне нужен практичный багажный комплект. I would like to see a practical set of luggage.

Покажите мне мягкий кожаный портфель. I would like to see a soft leather portfolio.

Я бы хотел приобрести мягкие контактные линзы. I would like soft contact lenses.

Мне нужны солнцезащитные очки . I would like a pair of sunglasses.

Эти очки для меня слишком слабые. These glasses are too weak for me.

Я бы хотел примерить очки посильнее. I would like to try some stronger glasses.

У вас есть хлопчатобумажные (шерстяные, нейлоновые) носки? Do you have cotton (wool, nylon) socks?

Мне нужны две пары носков. May I have two pairs of socks?

Мне нужна пара легкой летней обуви. I would like a pair of lightweight summer shoes.

У вас найдется пара спортивной обуви? Do you have a pair of tennis shoes?

Что Вы можете посоветовать при воспалении глаз? Can you recommend something for irritated eyes?

Мне нужно какое-нибудь средство от раздражения кожи. I would like something for skin irritation.

Покажите мне другой, пожалуйста. Please show me another one.