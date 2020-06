trousers

джемпер jumper

колготки panty hose / tights

комбинация slip

платье dress

подтяжки braces

шерстяная кофта на пуговицах cardigan

халат dressing gown

флиска, толстовка fleece

перчатки / варежки gloves / mittens

пальто, шинель overcoat

пижама pajamas

шарф scarf

рубашка shirt

шорты shorts

носки / чулки socks / stockings

костюм (пиджак + брюки) suit (jacket + trousers)

футболка с коротким рукавом t-shirt

майка/футболка без рукавов vest

сумка дамская purse

сумка дорожная bag

куртка jacket

дублёнка sheepskin

шуба fur coat

плащ rain coat

галстук tie

бархатный velvet

вельветовый corduroy

велюровый velours

замшевый chamous

кожаный leather

хлопковый cotton

синтетический synthetic

шёлковый silk

шерстяной wool

Могу я примерить это платье? Can I try on this dress?

Сколько стоит эта сумка? How much is this bag?

Могу я получить скидку? Can I get a discount?

Извините, где я могу найти перчатки? Excuse me, where I can see gloves?