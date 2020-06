Я хотел бы примерить . I’d like to try it on.

Я хотел бы примерить оба. I would like to try both of them on.

Где примерочная ? Where’s the fitting room?

Вы могли бы снять мерку на пиджак? Will you take the measurements for a jacket?

Можете снять с меня мерку? Can you measure me?

Вы думаете, этот материал долговечный? Do you think this material is durable?

Мне нужен костюм на заказ. I would like a custom-made suit.

Я бы хотела юбку на заказ. I would like to have a custom-made skirt.

Я бы хотела взглянуть на хлопчатобумажную ночную рубашку. I wish to look at a cotton nightdress.

Меня интересует приталенный смокинг. I would like to have a fitted dinner jacket.

Я хотел бы купить пижаму. I would like a pair of pajamas.

У вас есть пиджак к этим брюкам? Do you have a jacket to match these pants?

Я бы хотела, чтобы здесь была складка спереди. I would like to have a pleat in the front.

Когда можно будет прийти на примерку? When can I have a fitting?

Вы подгоните это по длине? Will you adjust the length?

В этом месте слишком тесно. It ’ s too tight here .

Вещи будут готовы до следующей пятницы? Can clothes be finished before next Friday?