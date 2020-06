Я только смотрю. I’m just looking around .

Это дорого ? Is this expensive?

Это неплохо , но дороговато . It’s good, but it’s a little expensive.

У вас есть такой же? Do you have one like this?

У вас есть такой же другого цвета? Do you have this in another colour?

У вас есть такое же лучшего качества. Do you have one of better quality?

У вас есть побольше ? Do you have a bigger one?

У вас есть подешевле ? Do you have a cheaper one?

Я хотел бы взглянуть на более светлый (темный) тон. I would like to see a lighter (darker) shade.

Я беру это . I’ll take this.

Я могу купить это без налога? Can I buy it tax-free?

Можно попросить подарочную упаковку? Could I have a gift box?

Я не могу себе позволить это купить. I can’t afford to buy this.

Отошлите это, пожалуйста, в гостиницу с чеком. Will you send it to the hotel with a receipt?

Не могли бы Вы отправить это сегодня? Would you please send it today?

Могу я это забрать ? May I pick it up?

Сколько времени займет ремонт ? How long will it take to repair?

Вы даете гарантию на ремонт? Will you guarantee the repairs?