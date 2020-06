Я хотел бы купить сувенир на память об этом городе. I would like to have a souvenir of the town.

У вас есть фотографии с видами этой местности? Do you have pictures with scenes of this area?

У вас есть открытка с видом города? Do you have a postcard with a picture of the town?

Это хрусталь ? Are these crystals?

Я бы хотел букет красных роз. I would like a bouquet of red roses.

У вас есть почтовые марки? Do you have stamps?

Сколько шоколада можно вывести из страны? How much chocolate can I take out of the country?

Какая начинка у этих конфет? What's in that chocolate?