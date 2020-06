Мне нравится Ваша новая прическа. Your new hairdo is not bad.

У Вас великолепный вкус в одежде. You have wonderful taste in clothes.

Какая ты очаровательная девушка! What a charming girl you are!

Спасибо за комплимент. Thank you for your compliment.

Спасибо за прекрасный день. Thank you for a nice day.

Спасибо, что встретили меня (зашли за мной). Thank you for picking me up.

Очень любезно с Вашей стороны. That's very kind of you.

Вы очень добры. You're very generous.

Я очень Вам благодарен. I'm really grateful to you.

Спасибо и извините за беспокойство. Thank you for your trouble.

Весьма признателен. Much obliged.