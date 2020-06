Я не уверен. I'm not sure.

Не думаю. I don't think so.

Боюсь, что нет. I'm afraid not.

Невероятно. It's incredible.

Боюсь, что Вы ошиблись. I'm afraid you're mistaken.

О, как жаль. That's too bad.

У меня плохое настроение. I feel blue.

Это отвратительно. It's disgusting.

Меня от тебя тошнит. You make me sick.

Успокойся, все будет в порядке. Calm down, everything will be OK.

Не надо нервничать. Don't be nervous. / Take it easy.

Не торопитесь. Take your time.

Не обращай(те) внимания на то, что он сказал. Don't bother with what he said.

Остыньте! Cool it!

Не унывайте! Cheer up!

Какая жалость! What a pity!

Вот так сюрприз! What a surprise!

Вы, должно быть, шутите! You must be kidding!