Извините (если привлекаешь внимание, прерываешь). Excuse me.

Извините (если извиняешься). Sorry.

Извините, я на секунду. Excuse me a moment.

Подождите минуту, пожалуйста. Just a minute please.

Это моя вина. That's my fault.

Я был неосторожен. It was careless of me.

Я не хотел Вас обидеть. I didn't mean that.

В следующий раз постараюсь. Next time I'll get it right.

Извините за опоздание. Forgive me for being late.

Извините, что заставил Вас ждать. I'm sorry to have kept you waiting.

Я не помешаю? Am I disturbing you?

Можно Вас побеспокоить на секунду? May I bother you a moment?

Нет, ничего. Never mind.

Ничего, пожалуйста. Oh it's nothing.