Спасибо. Thank you / Thanks.

Большое спасибо. Thank you very much.

Пожалуйста (в ответ на "спасибо"). You're welcome.

Да. Yes.

Нет. No.

Пожалуйста (просьба). Please.

Вот, пожалуйста (что-то даешь). Here you are.

Понимаю. I see.

Хорошо. All right / OK.

Ничего. That's all right.

Не бери в голову! Never mind!

Как далеко от города? How far is it to the town?

Сколько? How many (much)?

Example:

Сколько здесь книг? — How many books are here?

Сколько это стоит? — How much does it cost?

Как долго? How long?

Сюда, пожалуйста. This way, please.

Кого спросить? Whom should I ask?

Не понимаю. I don't understand.

Извините, я не расслышал. I'm sorry, I didn't catch you.

После вас. After you.

Здесь сильное движение. There's a lot of traffic here.

Я заблудился. I'm lost.