Какой чудесный день! What a nice day!

Жарко. It's hot.

Опускается туман. It's getting foggy.

Небо расчищается. The sky is clearing up.

Завтра будет солнечно. It will be sunny tomorrow.

Какой ужасный день! What a nasty day!

Интересно, будет гроза? I wonder if there will be a storm?