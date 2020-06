Поздравляю! Congratulations!

Поздравляю с днем рождения! Best wishes for your birthday!

С рождеством! Merry Christmas!

Наилучшие пожелания в новом году! Best wishes for a Happy New Year!

Желаю счастья сегодня и всегда! Happy many returns of the day!

Христос воскрес! Happy Easter!

Желаю Вам счастья и многих лет жизни. I wish you many years of happiness.

Поздравляю от всей души. Heartiest congratulations.

Желаю Вам поскорее выздороветь. I hope you'll get better soon.

Счастливой поездки! Have a nice trip!

Удачи! Good luck.