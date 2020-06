Вы завтра свободны? Will you be free tomorrow?

Хотите пойти со мной? Would you like to come with me?

Позвольте мне быть Вашим гидом. Let me be your guide.

Пойдете со мной за покупками? Won't you go shopping with me?

Пойдемте купаться. Let's go swimming.

Не хотите чего-нибудь поесть? Would you care for something to eat?

Звучит неплохо. That sounds good.

Позвольте предложить вам что-нибудь выпить. May I offer you a drink?

Хотите чего-нибудь выпить? How about a drink?

Ваше здоровье! Cheers!

Не пора ли попить кофейку? Let's take a coffee break.

Еще чашечку кофе, пожалуйста. I'd like another cup of coffee.

Чувствуйте себя как дома. Make yourself at home.

Давайте платить пополам. Let's go fifty-fifty on the bill.