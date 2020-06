Доброе утро! Good morning!

Добрый день! Good afternoon!

Добрый вечер! Good evening!

Спокойной ночи. Good night.

Привет! Hallo! / Hi!

Здравствуйте. How do you do?

Давайте встретимся в (фойе). I'd like to meet you in the (lobby).

Приятно познакомиться. It's nice to meet you.

Рад Вас снова видеть. I'm glad to see you again.

Я женат (замужем). I am married.

Я холост (не замужем). I am single.

Как Ваши дела? How are you?

Как успехи? How are you getting along?

Какие новости? What's news?

Давненько вас не видел. Long time to see.

Можно узнать, как Вас зовут? May I have your name?

Вот моя визитная карточка. This is my business card.

Позвольте представить Вас моему мужу (моей жене). May I introduce you to my husband (wife)? /

Let me introduce you to...

Передавайте наилучшие пожелания от меня Вашей матери. Please give my kind regards to your mother.

Передавай привет Николаю. Say hallo to Nick for me.

Спасибо, с удовольствием. I would like to do that, thank you. / With great pleasure, thank you.

С удовольствием. I am pleased to do so.

До свидания. Goodbye.

До встречи. See you later.

До скорой встречи. See you soon.

Счастливо. Take care of yourself.

Не пропадайте. Let's keep in touch.