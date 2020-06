Простите. I beg your pardon.

Повторите, пожалуйста. Say it once more please.

Пожалуйста, говорите немного медленнее. Please speak more slowly.

Напишите это здесь, пожалуйста. Please write it here.

Пожалуйста, поторопитесь. Please hurry up.

Пойдемте со мной! Come with me!

Пожалуйста, вызовите врача. Please call a doctor.

Не одолжите...? Can you lend me...?

Сделайте одолжение. Will you do me a favor?

Можно взглянуть? May I take a look at it?

Можно одолжить Вашу ручку? Can I borrow your pen?

Помогите донести, пожалуйста. Would you please help me carry this?

Пожалуйста, помогите мне с этими пакетами. Could you give me a hand with these parcels?

Не отправите ли за меня письмо? Will you please mail this letter for me?

Помогите мне с этой проблемой. Will you help me with this problem?

Можно узнать Ваш адрес? May I have your address?

Не подбросите до центра? Could you drop me downtown, please?

Что это? What's this?

Что это значит? What does this mean?

Где туалет? Where is the restroom?

Почему бы и нет? Why not?